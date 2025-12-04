Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Одноклеточный организм под микроскопом
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 21:20

Радиоактивное чудо Чернобыля: как меланин даёт грибам силу выживать в невозможных условиях

Меланин гриба из Чернобыля преобразует радиацию в энергию роста — Metro

Чернобыльская зона отчуждения, несмотря на свою опасность, продолжает быть источником необычных открытий в области биологии. Одним из таких удивительных случаев является гриб Cladosporium sphaerospermum, который способен выживать и развиваться в условиях, где для человека любая жизнь была бы невозможной. Об этом сообщает Metro.

Гриб из Чернобыля: уникальная устойчивость к радиации

Cladosporium sphaerospermum был впервые замечен учёными в конце 1990-х годов, когда микробиологи, исследующие разрушенные помещения реактора № 4 на Чернобыльской АЭС, обнаружили его среди множества других грибов. Это стало сенсацией, поскольку такие экстремальные условия, как высокая радиация, обычно губительны для живых существ. Однако этот гриб не только выжил, но и продолжил активно расти, что вызвало интерес у исследователей по всему миру.

"Гриб активно растёт именно там, где радиация смертельно опасна для большинства живых существ, что вызвало множество вопросов у учёных", — сообщается в статье.

Как гриб выдерживает радиацию?

Воздействие радиации на живые организмы приводит к мутациям, гибели клеток и разрушению тканей. В случае с Cladosporium sphaerospermum наблюдается уникальная реакция: он не только сохраняет свою жизнеспособность, но и продолжает активно развиваться, что вызывает удивление у учёных.

Исследования показали, что основной причиной такой устойчивости является пигмент меланин, который придаёт грибу его тёмную окраску. Меланин, который у человека защищает кожу от ультрафиолетового излучения, у этого гриба действует как защитный механизм от радиации.

Роль меланина: радиосинтез вместо фотосинтеза

Главной научной ценностью Cladosporium sphaerospermum является его способность использовать радиацию в процессе роста. Меланин в клеточных стенках гриба поглощает и преобразует энергию, которая возникает под воздействием ионизирующего излучения. Это явление учёные назвали "радиосинтезом", аналогичным фотосинтезу у растений, которые используют солнечную энергию для своей жизнедеятельности.

Такой процесс позволяет грибу не только выжить в экстремальных условиях, но и активно расти. В условиях, где большинство организмов погибают из-за воздействия радиации, этот гриб получает дополнительный стимул для своего развития, что делает его объектом интереса для биохимиков и биофизиков.

Ксеротолерантность: выживание без воды

Кроме устойчивости к радиации, Cladosporium sphaerospermum обладает ещё одной важной особенностью — ксеротолерантностью, то есть способностью расти при крайне низком уровне влажности. Эта способность позволяет ему выживать в разрушенных помещениях, где влажность воздуха может резко колебаться. Эти качества делают его ещё более приспособленным к экстремальным условиям Чернобыльской зоны.

Влияние на здоровье человека

Несмотря на свою устойчивость к радиации, гриб не является безопасным для людей. Вдыхание его спор может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей, а у астматиков — затруднение дыхания. Однако основной интерес вызывает не его влияние на здоровье, а его уникальные биологические свойства, которые продолжают быть предметом активных исследований.

Почему исследования Cladosporium sphaerospermum важны

Этот гриб является одним из самых уникальных организмов для изучения, так как он демонстрирует возможности биологических систем адаптироваться к условиям, которые для большинства живых существ являются смертельно опасными. Изучение того, как меланин гриба работает в условиях радиации, может открыть новые пути в биохимии и биофизике, а также в поиске устойчивых материалов, способных противостоять радиационному воздействию.

Плюсы и минусы грибов, устойчивых к радиации

Преимущества:

  1. Способность выживать и развиваться в экстремальных условиях.

  2. Использование радиации для роста через радиосинтез.

  3. Потенциальные приложения в биохимии и биофизике.

  4. Повышенная устойчивость к изменениям влажности благодаря ксеротолерантности.

Минусы:

  1. Вдыхание спор может вызвать аллергические реакции у людей с чувствительной иммунной системой.

  2. Появление грибка в местах, где он может представлять опасность для здоровья людей.

  3. Необходимость в продолжении исследований для более полного понимания всех свойств гриба.

Как могут использоваться открытия в области радиосинтеза

Одной из возможных областей применения открытий, связанных с радиосинтезом, является разработка новых материалов и технологий для защиты от радиации. Возможность использования радиации как источника энергии может в будущем сыграть роль в создании устойчивых материалов для работы в экстремальных условиях, таких как радиационные зоны, космические миссии или зоны катастроф.

Популярные вопросы о грибах Чернобыля

1. Почему Cladosporium sphaerospermum так устойчив к радиации?
Основной причиной является наличие пигмента меланина в клеточных стенках, который поглощает и преобразует радиацию в энергию для роста.

2. Как это открытие может повлиять на медицину?
Открытие может привести к новым методам защиты от радиации и созданию материалов, способных выдерживать высокие уровни излучения.

3. Можно ли использовать этот гриб для улучшения здоровья человека?
Пока что исследования показывают, что гриб опасен для здоровья людей из-за его спор, но его биологические свойства открывают новые перспективы в биохимии и биофизике.

