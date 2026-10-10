У грибов своя таблица Менделеева: привычные лесные виды по-разному копят радиоактивный цезий
В сухую сентябрьскую погоду, когда на рынках еще пахнет влажной землей и прелой листвой, тема лесных грибов звучит не как кулинарная романтика, а как вопрос безопасности. Внешне свежий, крепкий гриб может выглядеть безупречно, но внутри держать совсем другую историю — в том числе ту, что связана с правильной термической обработкой грибов и их способностью накапливать опасные вещества из почвы.
Специалисты Брянского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" предупреждают: популярные лесные грибы могут накапливать радиоактивный цезий-137 в концентрации в 20 раз и более выше, чем в окружающей почве. И речь здесь не о теории из учебника, а о реальном риске, который нельзя определить на глаз, по шляпке или по запаху. Ситуация осложняется тем, что грибницы работают как природные насосы: вытягивают из среды не только влагу и минералы, но и радионуклиды.
При этом у разных видов поведение сильно отличается. Одни "впитывают" загрязнение заметно активнее, другие — умеренно, а третьи накапливают слабее. Именно поэтому к сбору лесных грибов нужен не азарт, а холодная голова и понимание, где проходит граница между тихой охотой и ненужным риском.
"Внешне загрязненный гриб от безопасного отличить невозможно, а частичная обработка лишь снижает нагрузку, но не убирает ее полностью. Собирать грибы возле дорог, в городе и рядом с промышленными зонами не стоит: даже если гриб выглядит крепким, это не гарантирует его чистоту".
должность Артём Ильич Соколов
- Способность грибов накапливать цезий-137 различается по видам.
- Наибольшую активность показывают маслята, польские грибы и моховики.
- Сильно накапливают грузди, волнушки и сыроежки.
- Средний уровень отмечен у белых грибов, подберезовиков, подосиновиков и лисичек.
- Слабее остальных загрязнение накапливают опята и вешенки.
Какие грибы накапливают цезий-137 активнее всего
По данным специалистов, особенно активно цезий-137 накапливают маслята, польские грибы и моховики. Это как раз те виды, за которыми грибники часто идут охотнее всего: они привычные, урожайные и кажутся "надежными". Но биология, увы, не интересуется репутацией продукта на кухне. Если гриб охотно тянет влагу и минеральные соединения из почвы, он так же охотно может втягивать и радионуклиды.
Сильнее других загрязнение накапливают грузди, волнушки и сыроежки. У белых грибов, подберезовиков, подосиновиков и лисичек уровень считается средним. Отдельно специалисты отмечают, что опята и вешенки в этой группе ведут себя заметно спокойнее, чем многие лесные виды. Но это не превращает их в "абсолютно безопасные" продукты: место сбора все равно решает очень многое.
Если смотреть на проблему трезво, то главный вывод простой: ориентироваться только на внешний вид гриба нельзя. Гладкая шляпка, чистая ножка и приятный аромат не дают никакой информации о радиационной нагрузке. Именно поэтому разумнее избегать сомнительных мест сбора и не надеяться на удачу.
"У разных видов грибов есть собственная "химическая биография”: одни удерживают цезий в шляпке особенно охотно, другие — умеренно, но не стоит ждать, что промывка превратит лесной гриб в полностью чистый продукт. Работает только сочетание осторожного сбора и грамотной обработки".
должность Павел Викторович Лебедев
Почему в шляпке радионуклидов больше, чем в ножке
Специалисты ВНИИЗЖ отдельно обращают внимание: основная часть цезия-137 обычно остается в шляпке. У белых грибов, подберезовиков и подосиновиков его концентрация в шляпке может быть в 1,5-2 раза выше, чем в ножке. Это важная деталь для понимания того, почему механическая очистка помогает лишь частично. Вы убираете землю, мусор и часть поверхностных загрязнений, но не переписываете биологию гриба.
Очистка от земли снижает общую радиоактивность примерно в 1,5 раза, замачивание в соленой воде — в 4 раза, а отваривание — еще вдвое. Однако даже такой набор действий не устраняет проблему полностью. То есть речь идет не о чудесном "обнулении", а лишь о частичном снижении риска. В этом и есть коварство: технология создает ощущение контроля, хотя предел ее возможностей довольно быстро заканчивается.
С точки зрения бытовой безопасности это означает одно: обработка важна, но не заменяет правильного выбора места. Гриб, собранный рядом с дорогой или вблизи промышленной зоны, не станет безопаснее от того, что его несколько раз промыли и сварили. Такой подход лишь уменьшает последствия, но не ликвидирует первопричину.
Как снизить риски при сборе и приготовлении
Максим Дьяков, эксперт "Едим Дома" и миколог МГУ, советует не собирать грибы в городе, возле дорог и промышленных зон. Это не перестраховка и не запрет ради запрета, а нормальная санитарная логика: чем ближе гриб к источнику загрязнения, тем выше шанс получить вместе с урожаем то, чего в тарелке быть не должно. Для тех, кто любит лесные блюда, это правило должно быть не советом, а базовым фильтром.
По той же причине дикорастущие грибы нельзя есть сырыми, даже сыроежки. Перед засолкой их следует хотя бы несколько минут проварить. И здесь уже работает не только вопрос радионуклидов, но и общая безопасность продукта: термообработка снижает микробные риски и делает заготовку более предсказуемой. Если нужна еще и практическая кухня, полезно отдельно изучить, как выстраивается правильная последовательность приготовления - в грибной теме точность не менее важна, чем на сковороде.
Здесь полезно думать не только о вкусе, но и о маршруте гриба: где он рос, что было рядом, насколько чистой выглядит территория. Лес сам по себе не гарантирует безопасность, а "натуральность" не отменяет загрязнение. Иногда самый правильный сбор — это тот, который вы не сделали.
Сравнение по способности накапливать цезий-137
Чтобы не запутаться в видах, удобнее смотреть на них как на группы по степени накопления. Это не абсолютный рейтинг безопасности, но понятная бытовая схема, которая помогает быстрее сориентироваться перед сбором.
|Степень накопления
|Виды грибов
|Особенно активно
|Маслята, польские грибы, моховики
|Сильно
|Грузди, волнушки, сыроежки
|Средне
|Белые грибы, подберезовики, подосиновики, лисички
|Слабее остальных
|Опята и вешенки
Памятка грибнику: короткая проверка перед корзиной
Ниже — не сложная инструкция, а быстрый самоконтроль. Если хотя бы на один пункт ответ отрицательный, лучше не рисковать и оставить корзину пустой. С грибами в таких вопросах полезнее недобор, чем лишняя смелость.
- Собираются ли грибы вдали от дорог и промзон?
- Известно ли, что место сбора не относится к загрязненным территориям?
- Планируется ли обязательная термическая обработка?
- Не идут ли грибы в пищу сырыми или "почти сырыми"?
FAQ: ответы на ваши вопросы
Можно ли отличить загрязненный гриб по внешнему виду?
Нет. Внешне гриб с цезием-137 может выглядеть совершенно обычным.
Помогает ли мытье грибов?
Да, но лишь частично: очистка от земли снижает радиоактивность примерно в 1,5 раза.
Насколько полезно замачивание в соленой воде?
Оно уменьшает нагрузку примерно в 4 раза, но проблему полностью не убирает.
Можно ли есть дикорастущие грибы сырыми?
Нет, нельзя. Даже сыроежки перед употреблением нужно хотя бы немного проварить.
Проверено экспертом: миколог МГУ, эксперт "Едим Дома" Артём Ильич Соколов; шеф-повар
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