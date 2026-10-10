У грибов своя таблица Менделеева: привычные лесные виды по-разному копят радиоактивный цезий

В сухую сентябрьскую погоду, когда на рынках еще пахнет влажной землей и прелой листвой, тема лесных грибов звучит не как кулинарная романтика, а как вопрос безопасности. Внешне свежий, крепкий гриб может выглядеть безупречно, но внутри держать совсем другую историю — в том числе ту, что связана с правильной термической обработкой грибов и их способностью накапливать опасные вещества из почвы.

Специалисты Брянского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" предупреждают: популярные лесные грибы могут накапливать радиоактивный цезий-137 в концентрации в 20 раз и более выше, чем в окружающей почве. И речь здесь не о теории из учебника, а о реальном риске, который нельзя определить на глаз, по шляпке или по запаху. Ситуация осложняется тем, что грибницы работают как природные насосы: вытягивают из среды не только влагу и минералы, но и радионуклиды.

При этом у разных видов поведение сильно отличается. Одни "впитывают" загрязнение заметно активнее, другие — умеренно, а третьи накапливают слабее. Именно поэтому к сбору лесных грибов нужен не азарт, а холодная голова и понимание, где проходит граница между тихой охотой и ненужным риском.

"Внешне загрязненный гриб от безопасного отличить невозможно, а частичная обработка лишь снижает нагрузку, но не убирает ее полностью. Собирать грибы возле дорог, в городе и рядом с промышленными зонами не стоит: даже если гриб выглядит крепким, это не гарантирует его чистоту". должность Артём Ильич Соколов

Способность грибов накапливать цезий-137 различается по видам.

Наибольшую активность показывают маслята, польские грибы и моховики.

Сильно накапливают грузди, волнушки и сыроежки.

Средний уровень отмечен у белых грибов, подберезовиков, подосиновиков и лисичек.

Слабее остальных загрязнение накапливают опята и вешенки.

Какие грибы накапливают цезий-137 активнее всего

По данным специалистов, особенно активно цезий-137 накапливают маслята, польские грибы и моховики. Это как раз те виды, за которыми грибники часто идут охотнее всего: они привычные, урожайные и кажутся "надежными". Но биология, увы, не интересуется репутацией продукта на кухне. Если гриб охотно тянет влагу и минеральные соединения из почвы, он так же охотно может втягивать и радионуклиды.

Сильнее других загрязнение накапливают грузди, волнушки и сыроежки. У белых грибов, подберезовиков, подосиновиков и лисичек уровень считается средним. Отдельно специалисты отмечают, что опята и вешенки в этой группе ведут себя заметно спокойнее, чем многие лесные виды. Но это не превращает их в "абсолютно безопасные" продукты: место сбора все равно решает очень многое.

Если смотреть на проблему трезво, то главный вывод простой: ориентироваться только на внешний вид гриба нельзя. Гладкая шляпка, чистая ножка и приятный аромат не дают никакой информации о радиационной нагрузке. Именно поэтому разумнее избегать сомнительных мест сбора и не надеяться на удачу.

"У разных видов грибов есть собственная "химическая биография”: одни удерживают цезий в шляпке особенно охотно, другие — умеренно, но не стоит ждать, что промывка превратит лесной гриб в полностью чистый продукт. Работает только сочетание осторожного сбора и грамотной обработки". должность Павел Викторович Лебедев

Почему в шляпке радионуклидов больше, чем в ножке

Специалисты ВНИИЗЖ отдельно обращают внимание: основная часть цезия-137 обычно остается в шляпке. У белых грибов, подберезовиков и подосиновиков его концентрация в шляпке может быть в 1,5-2 раза выше, чем в ножке. Это важная деталь для понимания того, почему механическая очистка помогает лишь частично. Вы убираете землю, мусор и часть поверхностных загрязнений, но не переписываете биологию гриба.

Очистка от земли снижает общую радиоактивность примерно в 1,5 раза, замачивание в соленой воде — в 4 раза, а отваривание — еще вдвое. Однако даже такой набор действий не устраняет проблему полностью. То есть речь идет не о чудесном "обнулении", а лишь о частичном снижении риска. В этом и есть коварство: технология создает ощущение контроля, хотя предел ее возможностей довольно быстро заканчивается.

С точки зрения бытовой безопасности это означает одно: обработка важна, но не заменяет правильного выбора места. Гриб, собранный рядом с дорогой или вблизи промышленной зоны, не станет безопаснее от того, что его несколько раз промыли и сварили. Такой подход лишь уменьшает последствия, но не ликвидирует первопричину.

Как снизить риски при сборе и приготовлении

Максим Дьяков, эксперт "Едим Дома" и миколог МГУ, советует не собирать грибы в городе, возле дорог и промышленных зон. Это не перестраховка и не запрет ради запрета, а нормальная санитарная логика: чем ближе гриб к источнику загрязнения, тем выше шанс получить вместе с урожаем то, чего в тарелке быть не должно. Для тех, кто любит лесные блюда, это правило должно быть не советом, а базовым фильтром.

По той же причине дикорастущие грибы нельзя есть сырыми, даже сыроежки. Перед засолкой их следует хотя бы несколько минут проварить. И здесь уже работает не только вопрос радионуклидов, но и общая безопасность продукта: термообработка снижает микробные риски и делает заготовку более предсказуемой. Если нужна еще и практическая кухня, полезно отдельно изучить, как выстраивается правильная последовательность приготовления - в грибной теме точность не менее важна, чем на сковороде.

Здесь полезно думать не только о вкусе, но и о маршруте гриба: где он рос, что было рядом, насколько чистой выглядит территория. Лес сам по себе не гарантирует безопасность, а "натуральность" не отменяет загрязнение. Иногда самый правильный сбор — это тот, который вы не сделали.

Сравнение по способности накапливать цезий-137

Чтобы не запутаться в видах, удобнее смотреть на них как на группы по степени накопления. Это не абсолютный рейтинг безопасности, но понятная бытовая схема, которая помогает быстрее сориентироваться перед сбором.

Степень накопления Виды грибов Особенно активно Маслята, польские грибы, моховики Сильно Грузди, волнушки, сыроежки Средне Белые грибы, подберезовики, подосиновики, лисички Слабее остальных Опята и вешенки

Памятка грибнику: короткая проверка перед корзиной

Ниже — не сложная инструкция, а быстрый самоконтроль. Если хотя бы на один пункт ответ отрицательный, лучше не рисковать и оставить корзину пустой. С грибами в таких вопросах полезнее недобор, чем лишняя смелость.

Собираются ли грибы вдали от дорог и промзон?

Известно ли, что место сбора не относится к загрязненным территориям?

Планируется ли обязательная термическая обработка?

Не идут ли грибы в пищу сырыми или "почти сырыми"?

FAQ: ответы на ваши вопросы

Можно ли отличить загрязненный гриб по внешнему виду?

Нет. Внешне гриб с цезием-137 может выглядеть совершенно обычным.

Помогает ли мытье грибов?

Да, но лишь частично: очистка от земли снижает радиоактивность примерно в 1,5 раза.

Насколько полезно замачивание в соленой воде?

Оно уменьшает нагрузку примерно в 4 раза, но проблему полностью не убирает.

Можно ли есть дикорастущие грибы сырыми?

Нет, нельзя. Даже сыроежки перед употреблением нужно хотя бы немного проварить.

Проверено экспертом: миколог МГУ, эксперт "Едим Дома" Артём Ильич Соколов; шеф-повар

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