Огромный и непоколебимый — но меньше, чем думали: свежие измерения переписали размеры Юпитера

Юпитер снова удивил астрономов: казалось бы, о самой крупной планете Солнечной системы известно почти всё, но новые расчёты заставили пересмотреть её габариты. Разница измеряется всего в километрах, однако для науки это принципиально важно. Оказалось, что газовый гигант чуть более сплюснут и немного уже, чем считалось раньше. Об этом сообщает Nature Astronomy.

Почему размеры пришлось пересчитать

На протяжении десятилетий представления о размерах Юпитера строились на данных миссий NASA "Вояджер" и "Пионер". Тогда учёные применяли метод радиозатмения (radio occultation) — способ измерений, при котором анализируется, как радиосигналы меняют направление и скорость, проходя через атмосферу планеты. Для своего времени это был настоящий прорыв, позволивший получить первые точные параметры газового гиганта.

Однако технологии шагнули вперёд, а вместе с ними выросла и точность инструментов. Миссия NASA "Юнона", работающая на орбите Юпитера с 2016 года, дала возможность взглянуть на планету по-новому. Более совершенные датчики и иная траектория полёта позволили собрать данные, которые раньше были недоступны. Ранее внимание исследователей привлекали и другие особенности гиганта, включая Большое красное пятно, размеры которого также меняются со временем.

Новые цифры и их значение

Согласно обновлённым расчётам, экваториальный радиус Юпитера составляет 71 488 километров, а радиус в районе северного полюса — 66 842 километра. По данным NASA, это означает, что планета примерно на 8 километров уже на экваторе и на 24 километра более сплюснута у полюсов по сравнению с предыдущими оценками.

"Эти несколько километров имеют значение", — сказал планетолог Эли Галанти из Научного института Вейцмана в Израиле.

По его словам, даже минимальные изменения радиуса напрямую влияют на модели внутреннего строения планеты. Чем точнее геометрия, тем корректнее можно сопоставить гравитационные параметры с данными об атмосфере и глубинных слоях. Подобные уточнения важны и для понимания химического состава: например, ранее учёные обсуждали избыток кислорода на Юпитере, что также связано с реконструкцией его формирования.

Роль миссии "Юнона" и влияние ветров

Ключевым фактором стала новая орбита "Юноны", на которую аппарат перевели в 2021 году. Она позволила проводить более частые и точные наблюдения радиозатмений — того самого метода радиопросвечивания атмосферы, когда Юпитер оказывался за планетой с точки зрения Земли. Такой ракурс дал возможность собрать более детальные сведения о температуре и плотности атмосферы.

"Мы отслеживали, как радиосигналы преломляются при прохождении через атмосферу Юпитера, что позволило нам составить подробные карты температуры и плотности атмосферы Юпитера", — объяснила планетолог Мария Смирнова из Института Вейцмана.

Важной частью исследования стало учёт мощных ветров, которые ранее практически не включались в расчёты размеров. Атмосферные потоки на Юпитере достигают огромных скоростей и способны влиять на форму планеты, усиливая её сплюснутость у полюсов. Новые модели учитывают эти динамические процессы, благодаря чему расчёты стали точнее.

Исследование, опубликованное в Nature Astronomy, подчёркивает: даже незначительные корректировки параметров крупнейшей планеты Солнечной системы могут изменить представления о её внутреннем устройстве. Уточнённые размеры помогают лучше понять эволюцию газовых гигантов и процессы, которые формировали их миллиарды лет назад. Юпитер остаётся гигантом, но теперь его форма и масштабы описаны с беспрецедентной точностью.