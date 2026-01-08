Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль с картоном на радиаторе зимой
Автомобиль с картоном на радиаторе зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 18:03

Секрет, о котором молчат автосервисы: что на самом деле происходит с мотором, если закрыть решётку

Картонка на радиаторе может вызвать перегрев двигателя зимой — автоэксперт

Зимой на дорогах всё ещё можно встретить автомобили с "народным тюнингом" — решёткой радиатора, закрытой картонкой. Многие уверены, что так мотор быстрее прогреется и дольше сохранит тепло, особенно в морозы. Однако у этой привычки есть обратная сторона, о которой редко задумываются. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Зачем вообще ставят картонку на решётку

Идея проста: в сильный холод двигатель после остановки быстро остывает, а повторный прогрев занимает время и увеличивает расход топлива. Особенно это заметно, если машина используется в режиме частых коротких поездок — например, у курьеров, таксистов или водителей маршрутного транспорта.

Чтобы удержать тепло под капотом, некоторые перекрывают приток холодного воздуха к радиатору. Благодаря этому моторный отсек остывает медленнее, а температура двигателя после остановки сохраняется чуть дольше. На первый взгляд решение кажется логичным, потому что позволяет реже запускать печку "на максимум" и меньше тратить время на прогрев.

Почему картонка может навредить двигателю

Проблема в том, что двигатель должен не только прогреваться, но и охлаждаться — даже зимой. Система охлаждения рассчитана на постоянный приток свежего воздуха через решётку радиатора. Если перекрыть этот канал, мотор начинает "дышать" горячим воздухом из подкапотного пространства.

В результате радиатор хуже отдаёт тепло, возрастает нагрузка на вентилятор и увеличиваются риски перегрева. Это особенно критично в пробках, когда машина стоит или медленно ползёт: естественный поток воздуха и без того слабый, а картонка дополнительно блокирует охлаждение. В такой ситуации температура может подняться незаметно, и водитель обнаружит проблему только по стрелке на приборной панели или уже по последствиям.

Чем опасна такая экономия в условиях города

Многие считают, что перегрев зимой — редкость, но на практике он возможен, если автомобиль долго стоит на месте с работающим двигателем, а охлаждение ограничено. При этом водитель может не связывать повышение температуры с картонкой, потому что привык думать: "на улице мороз, значит перегреться невозможно".

Однако при нарушенной вентиляции под капотом тепло не уходит наружу так, как задумано конструкцией. В итоге могут пострадать не только радиатор и мотор, но и патрубки, уплотнения, датчики — всё, что чувствительно к перегреву и постоянным температурным нагрузкам.

Дополнительный риск — пожар под капотом

Есть ещё один момент, который часто игнорируют: картон — материал горючий. Если на такую "защиту" попадут технические жидкости — масло, антифриз или даже омывайка — а под капотом будет высокая температура, риск возгорания возрастает.

В современных автомобилях моторный отсек довольно тесный, и любое воспламенение способно развиться очень быстро. Даже если пожар не произойдёт, картонка может размокнуть, деформироваться и начать крошиться, превращаясь в мусор, который попадает в решётку и ухудшает циркуляцию воздуха ещё сильнее.

Почему раньше это работало, а сейчас — почти нет

Раньше картонку ставили гораздо чаще, потому что старые двигатели действительно остывали быстрее и хуже держали рабочую температуру. Конструкции были проще, утепления меньше, а система охлаждения работала иначе.

Современные автомобили во многом лишены этой проблемы: моторы быстрее выходят на нужный режим, термостат работает точнее, а подкапотное пространство изначально рассчитано на зимнюю эксплуатацию. Поэтому вмешиваться в поток воздуха без необходимости сегодня обычно нет смысла.

В итоге картонка на решётке действительно может дать кратковременный эффект по сохранению тепла, но цена этого "удобства" слишком высока. Гораздо безопаснее следить за состоянием системы охлаждения, использовать качественный антифриз и не мешать автомобилю работать так, как он рассчитан заводом — особенно если речь идёт о риске перегрева двигателя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Установка ГБО окупается за 6-12 месяцев при большом пробеге — Орлова сегодня в 8:04
Газобаллонное оборудование перестало быть уделом таксистов: почему его теперь ставят на обычные авто

Российские автомобилисты все чаще переходят с бензина на газ. Эксперт объяснила, когда установка ГБО действительно выгодна, а когда — нет.

Читать полностью » Топливо класса Евро-2 может быстро вывести из строя современный двигатель — naavtotrasse.ru сегодня в 7:56
Заправился — и на штрафстоянку? Почему топливо из соседней страны может стать приговором

Владелец сети АЗС объяснил, по каким признакам стоит оценивать бензин в России и почему он не уступает зарубежному топливу.

Читать полностью » Kia показала рекордный рост продаж в США по итогам 2025 года — 110km.ru сегодня в 7:54
Американские автогиганты в шоке: как Kia незаметно переманила у них всех покупателей

Корейский автопроизводитель неожиданно стал лидером по росту продаж в США, обойдя местные бренды и изменив расстановку сил на рынке.

Читать полностью » Hyundai представит электрический минивэн Staria 9 января 2026 — Нуффель сегодня в 7:50
Брюссель готовится к сенсации: в 2026 году представят электромобиль, который нужен каждой семье

Hyundai готовит премьеру первого электрического минивэна Staria с батареей 99 кВт·ч, который станет новым флагманом бренда в Европе.

Читать полностью » Toyota Corolla X является одним из самых надёжных седанов до 600 тыс. рублей — автоспециалисты сегодня в 6:40
Думал, что нормальных седанов до 600 тысяч уже нет — пока не увидел эти варианты

На вторичном рынке до 600 тысяч рублей ещё можно найти надёжный седан. Эти модели ценят за ресурс, комфорт и понятную эксплуатацию, но нюансы есть у каждой.

Читать полностью » Свою позицию по протоколу ГАИ нужно фиксировать в графе объяснений — автоюрист сегодня в 2:38
В протоколе ГАИ есть графа, которую все игнорируют: а зря — именно она решает всё

Подпись в протоколе ГАИ может сыграть против водителя. Почему не стоит расписываться "как сказали" и что обязательно вписать в документ.

Читать полностью » Неправильное снятие клемм очищает память бортовых систем — автоспециалисты вчера в 21:57
Одна клемма стирает память: почему автомобиль "забывает" всё после снятия АКБ

Снятие аккумулятора в современных авто может привести к сбросу важных настроек. Простые способы резервного питания помогают избежать лишних проблем.

Читать полностью » Печка в машине замедляет прогрев двигателя — автоэксперт вчера в 17:49
В машине стало теплее в разы быстрее, когда я перестал нажимать эту кнопку первым делом

Почему печку не стоит включать на максимум сразу после запуска? В автосервисе объяснили, как вентилятор влияет на прогрев мотора и как согреть салон быстрее и правильнее.

Читать полностью »

Новости
Мир
США вышли из Зеленого климатического фонда ООН — Минфин США
Авто и мото
Китайские бренды сократили модельные линейки в России — Российская газета
Спорт и фитнес
Плавный старт тренировок снизил риск травм после перерыва — фитнес-тренеры
Мир
В Одессе предложили заменить бюст Пушкина памятником Трампу — "Общественное"
Садоводство
Удаление увядших цветов помогает растению направить силы на новые бутоны — Actualno
Красота и здоровье
Массаж кожи головы улучшает густоту волос — трихологи
Мир
77% французов пессимистично оценивают перспективы Франции в 2026 году — CSA
Дом
Ошибки проектирования кухни выявляются после установки — дизайнеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet