Секрет, о котором молчат автосервисы: что на самом деле происходит с мотором, если закрыть решётку

Зимой на дорогах всё ещё можно встретить автомобили с "народным тюнингом" — решёткой радиатора, закрытой картонкой. Многие уверены, что так мотор быстрее прогреется и дольше сохранит тепло, особенно в морозы. Однако у этой привычки есть обратная сторона, о которой редко задумываются. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Зачем вообще ставят картонку на решётку

Идея проста: в сильный холод двигатель после остановки быстро остывает, а повторный прогрев занимает время и увеличивает расход топлива. Особенно это заметно, если машина используется в режиме частых коротких поездок — например, у курьеров, таксистов или водителей маршрутного транспорта.

Чтобы удержать тепло под капотом, некоторые перекрывают приток холодного воздуха к радиатору. Благодаря этому моторный отсек остывает медленнее, а температура двигателя после остановки сохраняется чуть дольше. На первый взгляд решение кажется логичным, потому что позволяет реже запускать печку "на максимум" и меньше тратить время на прогрев.

Почему картонка может навредить двигателю

Проблема в том, что двигатель должен не только прогреваться, но и охлаждаться — даже зимой. Система охлаждения рассчитана на постоянный приток свежего воздуха через решётку радиатора. Если перекрыть этот канал, мотор начинает "дышать" горячим воздухом из подкапотного пространства.

В результате радиатор хуже отдаёт тепло, возрастает нагрузка на вентилятор и увеличиваются риски перегрева. Это особенно критично в пробках, когда машина стоит или медленно ползёт: естественный поток воздуха и без того слабый, а картонка дополнительно блокирует охлаждение. В такой ситуации температура может подняться незаметно, и водитель обнаружит проблему только по стрелке на приборной панели или уже по последствиям.

Чем опасна такая экономия в условиях города

Многие считают, что перегрев зимой — редкость, но на практике он возможен, если автомобиль долго стоит на месте с работающим двигателем, а охлаждение ограничено. При этом водитель может не связывать повышение температуры с картонкой, потому что привык думать: "на улице мороз, значит перегреться невозможно".

Однако при нарушенной вентиляции под капотом тепло не уходит наружу так, как задумано конструкцией. В итоге могут пострадать не только радиатор и мотор, но и патрубки, уплотнения, датчики — всё, что чувствительно к перегреву и постоянным температурным нагрузкам.

Дополнительный риск — пожар под капотом

Есть ещё один момент, который часто игнорируют: картон — материал горючий. Если на такую "защиту" попадут технические жидкости — масло, антифриз или даже омывайка — а под капотом будет высокая температура, риск возгорания возрастает.

В современных автомобилях моторный отсек довольно тесный, и любое воспламенение способно развиться очень быстро. Даже если пожар не произойдёт, картонка может размокнуть, деформироваться и начать крошиться, превращаясь в мусор, который попадает в решётку и ухудшает циркуляцию воздуха ещё сильнее.

Почему раньше это работало, а сейчас — почти нет

Раньше картонку ставили гораздо чаще, потому что старые двигатели действительно остывали быстрее и хуже держали рабочую температуру. Конструкции были проще, утепления меньше, а система охлаждения работала иначе.

Современные автомобили во многом лишены этой проблемы: моторы быстрее выходят на нужный режим, термостат работает точнее, а подкапотное пространство изначально рассчитано на зимнюю эксплуатацию. Поэтому вмешиваться в поток воздуха без необходимости сегодня обычно нет смысла.

В итоге картонка на решётке действительно может дать кратковременный эффект по сохранению тепла, но цена этого "удобства" слишком высока. Гораздо безопаснее следить за состоянием системы охлаждения, использовать качественный антифриз и не мешать автомобилю работать так, как он рассчитан заводом — особенно если речь идёт о риске перегрева двигателя.