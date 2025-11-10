Как я понял, что облучение при рентгене — не страшнее перелёта

Многие пациенты переживают, что флюорография и рентген грудной клетки связаны с высоким уровнем радиации. Однако данные специалистов показывают: дозы облучения при этих исследованиях крайне малы и не представляют опасности для здоровья.

Член Европейской ассоциации ядерной медицины Оксана Платонова в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, что современные цифровые аппараты позволяют снизить лучевую нагрузку почти в десять раз по сравнению с аналоговыми моделями.

"Средняя эффективная доза названных методов — 0.03-0.1 мЗв у цифровой флюорографии и 0.1 мЗв у рентгена грудной клетки. Если сравнивать с облучением в естественном фоне, то это 3-10 дней облучения (если брать среднегодовую естественную дозу — 2-3 мЗв/год). Рентген — стандарт диагностики, и хуже, если его не назначают, когда он необходим, ведь он даёт лучевую нагрузку меньше, чем перелёт на самолёте", — отметила врач.

Насколько часто можно проходить обследование

Флюорография традиционно используется для профилактики туберкулёза и раннего выявления патологий лёгких. Однако, как поясняет эксперт, проводить её чаще одного раза в год не имеет смысла — это профилактическое исследование, рассчитанное на массовый скрининг.

"Флюорографию не стоит делать больше раза в год для профилактики туберкулёза", — подчеркнула Оксана Платонова.

Что касается рентгена грудной клетки, то жёстких ограничений по частоте нет. Его назначают столько раз, сколько необходимо для диагностики или контроля лечения. Главное — чтобы обследования проводились по показаниям врача.

Сравнение доз облучения

Процедура / источник облучения Средняя доза (мЗв) Эквивалент естественного фона Цифровая флюорография 0.03-0.1 3-10 дней Рентген грудной клетки 0.1 ~10 дней Перелёт Москва — Сочи 0.2 ~20 дней Перелёт Москва — Нью-Йорк 0.06-0.09 ~8-12 дней Компьютерная томография грудной клетки (КТ) 6-7 ~2-3 года естественного фона

Как видно, доза при рентгене в десятки раз меньше, чем при КТ. Поэтому опасения о "вреде рентгена" сильно преувеличены.

Когда флюорография действительно необходима

Флюорография входит в обязательную программу диспансеризации и проводится:

раз в год взрослым от 18 лет;

чаще — при контакте с больными туберкулёзом, в работе с детьми, в медучреждениях, на пищевом производстве;

перед плановыми госпитализациями.

Для детей флюорографию не проводят — вместо этого используют другие методы визуализации, например рентген лёгких или УЗИ органов грудной клетки по показаниям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива / решение Проходить флюорографию несколько раз в год без показаний Избыточная лучевая нагрузка Делать раз в год, по назначению врача Отказываться от рентгена при кашле, боли в груди Риск пропустить пневмонию, опухоль Пройти исследование при симптомах Бояться облучения Ненужная тревожность, отказ от диагностики Помнить: доза минимальна и безопасна Делать КТ вместо флюорографии "для проверки" Существенно выше доза облучения Использовать КТ только при медицинской необходимости

А что если нужно обследование чаще?

Если врач назначает повторный рентген в течение короткого времени — повода для паники нет. Современные аппараты оснащены цифровыми детекторами, которые сводят дозу к минимуму.

Повторное исследование может понадобиться при:

лечении пневмонии;

контроле состояния после операции;

наблюдении за хроническими заболеваниями лёгких;

подозрении на осложнения.

Даже при нескольких снимках подряд годовая доза не превышает безопасный уровень — до 1 мЗв, что значительно ниже природного радиационного фона, который получает человек ежегодно.

Мифы и правда о рентгене и флюорографии

Миф 1. После рентгена нужно "очищать организм" молоком.

Правда. Радиация не накапливается, поэтому "выводить" её не нужно — доза слишком мала, чтобы влиять на обмен веществ.

Миф 2. Флюорография опасна для беременных.

Правда. Да, в первом триместре обследование не проводят без крайней необходимости, но при строгих показаниях возможно — с защитой живота свинцовым фартуком.

Миф 3. Если флюорография "чистая", значит, лёгкие абсолютно здоровы.

Правда. Исследование выявляет только крупные изменения. Для точной диагностики мелких очагов воспаления или опухолей назначают рентген или КТ.