Радиоактивные грибы выжили там, где умерла жизнь: Чернобыль ожил изнутри

Когда в конце XX века в зоне отчуждения Чернобыля впервые заметили странные чёрные грибы, учёные не сразу поняли, насколько уникальное открытие совершили. Эти организмы не просто выживали в экстремальной радиации — они, казалось, использовали её себе во благо. Сегодня интерес к ним растёт, ведь свойства этих грибов могут стать ключом к созданию новых систем защиты для астронавтов. Об этом сообщает El Confidencial.

Грибы, которые питаются радиацией

Cladosporium sphaerospermum — это вид, который поражает своей устойчивостью. После катастрофы на Чернобыльской АЭС именно эти грибы были обнаружены на стенах реактора, где радиация уничтожала всё живое. Они не просто выживали, а демонстрировали ускоренный рост. Исследователи заметили, что их клеточные стенки содержат высокий уровень меланина — того же пигмента, что защищает кожу человека от ультрафиолета. Под воздействием ионизирующего излучения меланин меняет структуру и, предположительно, начинает функционировать как своеобразный преобразователь энергии.

Некоторые специалисты сравнивают этот процесс с радиосинтезом — своеобразной "фотосинтетической" реакцией, только вместо солнечного света используется радиация. Хотя гипотеза требует дополнительных подтверждений, эксперименты показывают, что рост грибов усиливается при воздействии определённых радиоактивных изотопов, например цезия. Природа снова демонстрирует: жизнь способна адаптироваться даже к самым агрессивным условиям.

"Меланин в структуре грибов реагирует на радиацию особым образом, возможно, преобразуя энергию излучения в химическую", — отмечается в публикации El Confidencial.

Наука выходит за пределы Земли

Интерес к этим микроорганизмам вышел далеко за рамки биологии. Международные исследовательские центры решили проверить, как Cladosporium sphaerospermum поведёт себя в условиях космоса. На Международной космической станции (МКС) образцы грибов подверглись длительному воздействию космической радиации. Результаты оказались впечатляющими: рост мицелия превысил показатели контрольных культур, находившихся на Земле, а слой грибной биомассы частично снижал поток радиации, проходящий через него.

Эти наблюдения натолкнули инженеров на мысль, что такие грибы могут стать биологической основой для лёгких, самовосстанавливающихся защитных материалов. Особенно перспективно это выглядит для миссий на Луну или Марс, где радиационный фон значительно выше земного.

"Если мы сможем выращивать подобные структуры прямо на месте, это снизит нагрузку на корабли и поможет создавать защищённые базы для астронавтов", — говорится в отчёте исследователей.

Чернобыль как лаборатория выживания

Зона отчуждения Чернобыля сегодня — не просто напоминание о трагедии, а уникальная естественная лаборатория. Здесь, среди разрушенных строений и заражённой почвы, жизнь нашла способы приспособиться. Учёные исследуют не только грибы, но и растения, адаптировавшиеся к радиации, которые выработали механизмы защиты от излучения. Эти наблюдения помогают понять, как можно использовать биологические принципы для защиты людей и техники в экстремальных условиях.

Меланизированные грибы из Чернобыля становятся всё более востребованным объектом для астрофизики, биотехнологии и материаловедения. Их поведение изучают под микроскопом и в условиях микрогравитации, пытаясь раскрыть тайну их стойкости. Именно этот симбиоз биологии и физики даёт шанс на создание новых технологий защиты, которые изменят подход к освоению космоса.

Плюсы и минусы использования грибов в космосе

Создание биоматериалов на основе грибов открывает перед наукой множество возможностей. Но у этой идеи есть не только преимущества, но и сложности.

Преимущества:

естественная способность грибов поглощать радиацию;

возможность самовосстановления структур без внешнего вмешательства;

низкая масса материала, что снижает затраты на транспортировку;

устойчивость к колебаниям температуры и микрогравитации.

Недостатки:

необходимость поддерживать условия для роста и выживания грибов;

возможные биологические риски при неконтролируемом распространении;

сложность интеграции таких материалов в существующие инженерные конструкции.

Тем не менее, даже с учётом рисков, потенциал подобного подхода огромен. Он может стать альтернативой громоздким свинцовым экранам или дорогостоящим композитам, используемым сегодня.

Сравнение: грибной щит и традиционные материалы

Современные космические аппараты защищают от радиации с помощью тяжёлых экранов из алюминия, пластика или многослойных полимеров. Эти решения эффективны, но создают значительную нагрузку по весу. Биоматериалы на основе грибов, напротив, можно производить на месте — например, выращивать на Луне или Марсе. Их эффективность уже доказана в лабораторных условиях: даже тонкий слой мицелия способен снижать поток радиации.

Если удастся масштабировать технологию, биощиты смогут стать частью "живых" станций, где растения, микроорганизмы и материалы будут работать в единой экосистеме. Это направление уже рассматривается как часть концепции биотехнологических систем жизнеобеспечения, предназначенных для будущих поколений космических миссий.

Советы для исследователей биозащиты

Изучайте механизмы адаптации грибов не только к радиации, но и к дефициту кислорода и питательных веществ. Используйте методы молекулярного анализа для выявления генов, ответственных за устойчивость. Тестируйте биоматериалы в различных средах, включая вакуум и перепады температур. При разработке прототипов учитывайте биобезопасность и взаимодействие грибов с другими организмами.

Эти шаги помогут ускорить процесс внедрения биологических технологий в космическую индустрию.

Популярные вопросы о радиационно устойчивых грибах

1. Почему грибы из Чернобыля не погибают от радиации?

Они содержат меланин, который способен изменять свою структуру под воздействием излучения и, возможно, использовать его как источник энергии.

2. Можно ли применять такие грибы в медицине?

Пока это направление только исследуется. Однако ученые уже рассматривают возможность создания лекарственных средств и биофильтров на их основе.

3. Есть ли риск, что подобные грибы могут быть опасны для человека?

Нет данных, что Cladosporium sphaerospermum патогенен. Главное — контролировать условия его роста и не допускать неконтролируемого распространения.