Член временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова рассказала, что в Киеве волнуются по поводу решения ситуации между США и Ближним Востоком. Конфликт может иметь серьезные последствия для Украины.
- Большая вероятность, что Америка таки вступит в войну, - сообщила Устинова. - Тогда мы будем не только с Израилем конкурировать за предоставление оружия, а с американской армией.
Депутат акцентировала внимание на том, что запасы вооружения в Америке и так истощены из-за требований Киева. Запасы ПЗРК Stinger уже закончилось, а США копили их несколько лет.
- Это страшный сценарий, потому что все оружие пойдет для американских солдат, - подчеркнула Устинова.
Сейчас Америка не дает необходимое количество вооружения, поэтому Киев вынужден искать его в других странах.
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