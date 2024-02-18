Член временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова рассказала, что в Киеве волнуются по поводу решения ситуации между США и Ближним Востоком. Конфликт может иметь серьезные последствия для Украины.

- Большая вероятность, что Америка таки вступит в войну, - сообщила Устинова. - Тогда мы будем не только с Израилем конкурировать за предоставление оружия, а с американской армией.

Депутат акцентировала внимание на том, что запасы вооружения в Америке и так истощены из-за требований Киева. Запасы ПЗРК Stinger уже закончилось, а США копили их несколько лет.

- Это страшный сценарий, потому что все оружие пойдет для американских солдат, - подчеркнула Устинова.

Сейчас Америка не дает необходимое количество вооружения, поэтому Киев вынужден искать его в других странах.