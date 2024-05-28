Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение о пролонгации полномочий президента Украины, отметив, что единственно законной властью в этой стране являются Верховная Рада и ее спикер, как передает информационное агентство РИА Новости.
"Первое, что бросается в глаза и мне сообщили, заключается в том, что Конституция Украины предписывает продление полномочий исключительно Верховной Рады, а не президента Украины", — отметил Путин.
Он подчеркнул, что 111 статья Украинской Конституции предусматривает передачу верховной власти в стране спикеру парламента.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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