Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение о пролонгации полномочий президента Украины, отметив, что единственно законной властью в этой стране являются Верховная Рада и ее спикер, как передает информационное агентство РИА Новости.



"Первое, что бросается в глаза и мне сообщили, заключается в том, что Конституция Украины предписывает продление полномочий исключительно Верховной Рады, а не президента Украины", — отметил Путин.



Он подчеркнул, что 111 статья Украинской Конституции предусматривает передачу верховной власти в стране спикеру парламента.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)