Несколько влиятельных государств, включая Индонезию и Саудовскую Аравию, сейчас активно работают на убеждение властей стран Евросоюза отказаться от идеи конфискации активов Российской Федерации, опасаясь за судьбу своих собственных капиталов, вложенных на Западе, сообщает Financial Times, ссылаясь на анонимных источников.

По информации издания, такие государства озабочены ситуацией исходя из вопроса о том, в безопасности ли находятся их собственные резервы. Недавно на встрече министров финансов стран G20 в Бразилии делегаты выразили глубокое беспокойство по вопросу возможной конфискации замороженных на Западе российских активов или их использования.

Согласно сведениям, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан и его коллега из Индонезии Муляни Индравати были сильно обеспокоены данной перспективой. В свою очередь, представители Кремля заявили, что в случае конфискации активов РФ будут без устали защищать свои интересы в судах, такой шаг может стать непоправимым ударом по западной экономической системе.

По их мнению, иностранные инвесторы и государства будут серьезно раздумывать, прежде чем вкладывать свои средства на Западе, рисковать надежностью системы нельзя, ибо она может исчезнуть за одну ночь из-за глупого решения, а восстановление потребует десятилетий.

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