Маска не для красоты: тайна енотов, которую разгадали лишь через века
Еноты — животные, которые кажутся героями мультфильмов: умные, ловкие и чуть-чуть нахальные. Они способны адаптироваться к любым условиям — от диких лесов до шумных городов. Несмотря на то, что в России еноты не штурмуют мусорные баки, как их американские собратья, они всё равно заслуженно вызывают восхищение.
Ловкость лап: история имени
Своё название еноты получили не случайно. Их лапы настолько подвижны и чувствительны, что способны открывать банки, замки и даже краны. Недаром коренные американцы называли их "aroughcun" — "животное, которое чешет лапами". Ацтеки тоже отметили этот талант, подарив им имя "мапачитли" — "тот, кто всё берёт в свои руки". Отсюда пошло испанское слово мапаче, которое и сегодня означает "енот".
На русский язык слово пришло через арабское jarnait — "соболиная кошка". Так что в каждом названии енота зашифровано восхищение его ловкостью и независимостью.
Семейство Procyon: три вида харизматичных зверьков
Мир енотов не ограничивается одним видом. Семейство Procyon включает три разновидности. Самый известный — енот-полоскун (Procyon lotor), родом из Северной Америки. Его родственники предпочитают тропики и отлично чувствуют себя среди пальм и мангровых зарослей.
В России еноты обитают в прикаспийских и причерноморских регионах, где живут в дуплах и заброшенных норах. Они легко лазают по деревьям и плавают, а потому часто селятся у рек и озёр. Эта гибкость делает их одними из самых адаптивных животных на планете.
Маска, которая помогает видеть в темноте
Знаменитая "маска" енота — не просто украшение. Тёмный мех вокруг глаз помогает снижать блики и усиливает контрастность зрения, особенно ночью. Спортсмены наносят под глаза чёрные полосы с той же целью — чтобы свет не мешал видеть.
Благодаря этому еноты способны отлично ориентироваться в темноте, когда выходит на охоту или поиски еды. Их "маска" — инструмент выживания, а не просто элемент внешности.
Как еноты стали гражданами мира
Первые еноты попали в Европу в 1920-х годах — их завезли на зверофермы. Несколько десятков особей сбежали после взрыва, и вскоре по континенту распространилась новая популяция. Сегодня еноты живут в Германии, Польше и даже во Франции, хотя там они считаются инвазивным видом.
В Японии "виновником" появления енотов стало аниме Rascal the Raccoon. После выхода мультфильма тысячи семей захотели иметь такого питомца. В страну ежегодно ввозили до 1500 зверьков. Когда еноты вырастали, их отпускали на волю — теперь они обитают в большинстве японских префектур.
Исторический контекст
|Событие
|Год
|Регион
|Первые еноты в Европе
|1920-е
|Германия
|Появление в России
|1929
|Кавказ и Дальний Восток
|Популярность в Японии
|1970-е
|Все префектуры страны
Еноты в России: новые обитатели лесов
История российских енотов началась почти век назад. В 1929 году их завезли в СССР для акклиматизации, и уже к середине 1930-х они освоились в дикой природе. Сейчас енотов можно встретить на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае, Дагестане, Сибири и даже в Подмосковье.
Они предпочитают жить в смешанных лесах, рядом с водоёмами и полями, где есть кукуруза или овощи. Еноты не впадают в спячку, но в сильные морозы могут прятаться в норах неделями. Осенью они запасаются жиром, словно медведи, чтобы пережить зиму.
Рост их численности связан с вымиранием деревень и расширением лесных территорий. Еноты быстро заполняют освободившиеся ниши — и чувствуют себя прекрасно.
Почему их становится больше
Секрет успеха енотов прост — адаптация. Они едят всё подряд: рыбу, зерно, ягоды, насекомых, отходы. Умеют открывать мусорные баки, краны, двери. Живут рядом с человеком и не боятся новых условий.
Североамериканские популяции растут, несмотря на урбанизацию и потерю природных территорий. Эти зверьки научились использовать города как ресурс: пищу они находят в контейнерах, а укрытия — под чердаками и мостами.
Плюсы и минусы соседства с енотами
|Плюсы
|Минусы
|Уничтожают вредных насекомых и грызунов
|Могут разорять мусорные баки
|Привыкают к человеку, не проявляют агрессии
|Переносят болезни, включая бешенство
|Контролируют популяцию мелких животных
|Иногда портят урожай или птичьи гнёзда
Советы: как себя вести, если встретили енота
-
Не пытайтесь кормить животное — это приучает енотов к людям и делает их навязчивыми.
-
Если енот залез в дом или на участок, не ловите его самостоятельно. Лучше вызвать службу отлова диких животных.
-
Уберите доступ к мусору и корму для домашних питомцев — так еноты не будут возвращаться.
-
Если заметили енота зимой, не тревожьте его — возможно, он просто ищет укрытие от холода.
А что если приручить енота?
Многие задумываются о еноте как о домашнем питомце. Они действительно очаровательны, игривы и умны, но уход за ними сложен. Еноты требуют пространства, постоянного внимания и особого рациона. К тому же у них сильные когти и зубы.
Зоопсихологи предупреждают: даже приручённый енот остаётся диким животным. Поэтому если хочется пушистого друга, лучше выбрать кошку или хорька, а енота оставить природе.
Мифы и правда
-
Миф: еноты моют еду перед едой.
Правда: они просто "ощупывают" добычу лапами, чтобы лучше её распознать.
-
Миф: еноты опасны для человека.
Правда: они избегают прямого контакта, если их не провоцировать.
-
Миф: еноты живут только в Америке.
Правда: сегодня они обитают на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды.
Три интересных факта
-
Еноты различают предметы на ощупь так же точно, как человек пальцами.
-
У них отличная память: они помнят решение задач до трёх лет.
-
Каждый енот имеет уникальный рисунок "маски", как отпечаток пальца.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru