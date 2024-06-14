Практически половина опрошенных работодателей готова доплачивать сотрудникам своей организации за умение пользоваться искусственным интеллектом. Анализ был проведён российским сервисом для управления бизнесом Битрикс24, результатами которого поделилась "Газета.Ru".

Как оказалось, практически половина всех работодателей готова доплачивать за умение использовать такой комплекс программ, способный имитировать человеческие навыки, как искусственный интеллект. Однако необходимо применять свои навыки, придерживаясь определённых условий.

В список условий входит улучшение показателей эффективности работы сотрудников, итоговый результат проделанной работы, уменьшение количества затрачиваемого времени на монотонные действия. Таким образом, работники будут выполнять более серьёзные задачи, которые впоследствии поднимут их заработную плату.

Около 47 процентов работодателей не собираются приумножать заработную плату сотрудника из-за умений пользоваться ИИ. Они считают, что современный работник обязан применять в своей деятельность абсолютно все инструменты.

Мене 5 процентов работодателей заявили, что из-за использования на постоянной основе искусственного интеллекта в работе сотрудники становятся ещё более ленивыми и вовсе перестают качественно трудиться. По этой причине этот процент респондентов намерен уменьшить оплату труда за применение таких навыков.

Фото: Negative Space (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)