Усталость глаз от компьютера
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:58

Работаю за монитором по 8 часов — спасаю глаза одним трюком каждые 20 минут

Сухость глаз возникает из-за переутомления и дефицита жиров — Кирилл Светлаков

Современный человек всё чаще сталкивается с проблемой сухости глаз — ощущением песка, жжения и усталости. Причин этому множество: работа за компьютером, недостаток сна, плохое питание и даже стрессы. Врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза АйМед, кандидат медицинских наук Кирилл Светлаков, рассказал, как образ жизни влияет на здоровье глаз и почему привычка экономить на сне или еде может привести к хроническому раздражению роговицы.

"При недостатке жирных кислот в рационе к глазам не поступают необходимые для них вещества. Из-за этого ухудшается выработка слезной жидкости, что приводит к сухости. Добавляйте в ежедневное меню порцию полезных жиров: орехи, рыбу, авокадо, растительные масла", — отметил Светлаков.

По словам специалиста, главной причиной снижения выработки слёз является переутомление. Долгое время за экраном, особенно без перерывов, приводит к тому, что человек моргает реже, а значит, слёзная плёнка пересыхает.

Основные причины сухости глаз

Недостаток сна и переутомление негативно влияют на весь организм, включая органы зрения. Во время сна глазное яблоко восстанавливается, обновляется состав слёзной жидкости и снижается воспаление. Если человек регулярно недосыпает, глаз не успевает восстановиться, что вызывает ощущение жжения и покраснение.

Ещё одной причиной сухости становятся обезжиренные диеты. Когда в рационе не хватает омега-3 и других жирных кислот, организм не может вырабатывать компоненты слёзной жидкости, и глаза начинают "сохнуть".

Кроме того, некоторые люди страдают от нарушений работы слёзных желёз. Это может быть связано с аллергией, воспалением или возрастными изменениями. В таких случаях требуется обследование у офтальмолога и назначение лечебных капель.

Причина Механизм развития Что делать
Длительная работа за компьютером Снижение частоты морганий, пересыхание роговицы Делать перерывы каждые 40 минут, использовать увлажняющие капли
Недостаток сна Нарушение регенерации тканей глаза Спать не менее 7-8 часов
Обезжиренные диеты Недостаток жирных кислот Добавить в рацион орехи, рыбу, масла
Аллергия или воспаление слёзных желёз Снижение выработки слёз Проконсультироваться с офтальмологом
Сухой воздух, кондиционеры Ускоренное испарение влаги Использовать увлажнитель воздуха

Советы шаг за шагом

  1. Следите за частотой морганий при работе за монитором — примерно каждые 5-7 секунд.

  2. Делайте перерывы по правилу 20-20-20: каждые 20 минут смотреть вдаль на 20 секунд на объект в 20 футах.

  3. Включите в рацион продукты, богатые жирными кислотами — морскую рыбу, орехи, семена льна, растительные масла.

  4. Пейте достаточно воды: не менее 1,5 литров в день.

  5. Проветривайте помещение и поддерживайте уровень влажности не ниже 40%.

  6. При первых признаках сухости используйте искусственные слёзы без консервантов.

Ошибка — Последствия — Альтернатива

  1. Ошибка: длительная работа за компьютером без перерывов.
    Последствия: хроническое раздражение и воспаление глаз.
    Альтернатива: каждые 40-50 минут отвлекаться от экрана и делать гимнастику для глаз.

  2. Ошибка: отказ от жиров в рационе.
    Последствия: снижение выработки слёзной жидкости.
    Альтернатива: добавление полезных жиров — орехов, рыбы, масла авокадо.

  3. Ошибка: использование обычных капель без назначения врача.
    Последствия: ухудшение симптомов и зависимость от сосудосуживающих средств.
    Альтернатива: подобрать лечебные или увлажняющие капли после консультации с офтальмологом.

А что если сухость не проходит

Если симптомы сохраняются дольше недели, стоит пройти диагностику. Возможно, дело не только в усталости, а в нарушении работы слёзных желёз. Врач может провести тест Ширмера — измерить количество выделяемой влаги и оценить состояние слёзной плёнки.

Также сухость может быть симптомом системных заболеваний, таких как синдром Шегрена или диабет. В этих случаях важно лечить не только глаза, но и основную причину.

Плюсы и минусы популярных средств

Средство Плюсы Минусы
Искусственные слёзы Быстрое увлажнение Эффект кратковременный
Увлажнители воздуха Снижают испарение влаги Требуют постоянного контроля
Омега-3 добавки Улучшают качество слёз Действие проявляется не сразу
Сосудосуживающие капли Быстро снимают покраснение Вызывают привыкание
Очки с защитой от экрана Снижают нагрузку Требуют индивидуального подбора

FAQ

Можно ли лечить сухость глаз народными средствами?
Некоторые отвары (например, ромашки) можно использовать для компрессов, но заменять ими медикаменты не стоит.

Помогают ли капли с гиалуроновой кислотой?
Да, они эффективно удерживают влагу и безопасны при регулярном использовании.

Как понять, что сухость связана с диетой?
Если вы придерживаетесь обезжиренного питания и ощущаете жжение в глазах, добавьте в рацион жирные кислоты и наблюдайте за улучшением.

Стоит ли ограничивать время за компьютером?
Да, особенно вечером, когда глаза устают сильнее. Перерывы обязательны каждые 45 минут.

Можно ли использовать капли без назначения врача?
Только увлажняющие без консервантов, остальные подбираются специалистом.

Мифы и правда

  1. Миф: сухость глаз бывает только у тех, кто много сидит за компьютером.
    Правда: причиной может быть питание, аллергия или даже гормональные изменения.

  2. Миф: чем больше капель, тем лучше.
    Правда: избыточное закапывание может нарушить естественную слёзную плёнку.

  3. Миф: обезжиренная диета полезна для зрения.
    Правда: без жиров слёзная система работает хуже, а глаза пересыхают.

Исторический контекст

Синдром сухого глаза начали активно изучать в 1980-х годах, когда появились первые компьютеры. В то время офтальмологи заметили рост жалоб на усталость и раздражение глаз у офисных работников. С развитием технологий и увеличением экранного времени проблема стала массовой.

Сегодня офтальмологи считают синдром сухого глаза одним из самых распространённых состояний XXI века. По данным ВОЗ, им страдает до 30% офисных сотрудников. Современные исследования направлены на создание биосовместимых капель и имплантатов, которые могут стимулировать естественную выработку слёз.

Три интересных факта

  1. При работе за компьютером человек моргает в 5 раз реже, чем в обычной обстановке.

  2. Омега-3 жирные кислоты помогают не только глазам, но и коже, мозгу и сердцу.

  3. У женщин синдром сухого глаза встречается чаще из-за гормональных изменений в организме.

