Сингапурские исследователи провели исследование и доказали, что негативное побочное воздействие и отсутствие верного баланса между работой и личной жизнью, влекут за собой проблемы с психическим здоровьем, личной жизнью, активностью и продуктивностью в работе, а также удовлетворённостью жизнью.

Всё больше людей к концу для чувствуют себя морально и/или физически истощёнными, отмечают эксперты.

Результаты исследования показали, что дисбаланс между работой и личной жизни может привести к затвердению артерий и повысить уровень холестерина. Это подтверждает, что распространение рабочего стресса на дом и семейную жизнь может повлиять на физиологические изменения, способствующие сердечно-сосудистым заболеваниям, которые, если вовремя не начать лечить, могут привести к опасным последствиям.

Фото: scientificanimations.com (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)