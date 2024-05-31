Сингапурские исследователи провели исследование и доказали, что негативное побочное воздействие и отсутствие верного баланса между работой и личной жизнью, влекут за собой проблемы с психическим здоровьем, личной жизнью, активностью и продуктивностью в работе, а также удовлетворённостью жизнью.
Всё больше людей к концу для чувствуют себя морально и/или физически истощёнными, отмечают эксперты.
Результаты исследования показали, что дисбаланс между работой и личной жизни может привести к затвердению артерий и повысить уровень холестерина. Это подтверждает, что распространение рабочего стресса на дом и семейную жизнь может повлиять на физиологические изменения, способствующие сердечно-сосудистым заболеваниям, которые, если вовремя не начать лечить, могут привести к опасным последствиям.
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