сделка с пенсионером
сделка с пенсионером
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 8:19

Пенсия стала вторым дыханием: работодатели в Санкт-Петербурге открыли охоту на опытных кадров

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге зафиксировали резкий рост предложений по подработке для пенсионеров в зимний период 2025–2026 годов. По данным аналитиков, спрос на возрастных специалистов в ряде отраслей увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Лидирующие позиции по приросту вакансий заняли сферы гостеприимства и пищевой промышленности. Работодатели все чаще готовы рассматривать пенсионеров на позиции, требующие высокой ответственности и внимательности, предлагая гибкие условия труда.

Рост в туризме и общепите

Наиболее заметную динамику продемонстрировал сектор гостеприимства и туризма, где количество доступных смен увеличилось в 2,4 раза. В годовом выражении рост составил внушительные 143 процента, что говорит о высокой востребованности кадров в этой отрасли. За одну рабочую смену работодатели в данных сегментах готовы предложить оплату около 4 421 рубля.

Такая тенденция обусловлена необходимостью бизнеса привлекать дополнительных сотрудников на краткосрочные проекты в пиковые периоды, включая зимние праздники. Эксперты отмечают, что сфера сервиса становится всё более открытой для людей с жизненным опытом, ценя в них пунктуальность и исполнительность. Статистика подтверждает, что административные задачи стали привлекать эту категорию соискателей на 142 процента чаще.

Интерес к подработке в широком смысле, по словам руководителя профильного сервиса Сергея Яськина, вырос на 25 процентов относительно показателей прошлого года. Старшее поколение все чаще выбирает формы занятости, которые позволяют гибко распоряжаться собственным временем. Помимо административной работы, востребованными остаются складская логистика и охранные услуги, показавшие рост заявок на 140 и 64 процента соответственно.

Производство и автобизнес

Сектор пищевой промышленности также демонстрирует уверенный спрос на возрастных сотрудников, увеличив количество предложений в два раза. Для пенсионеров здесь открываются вакансии с вознаграждением, достигающим 7 631 рубля за смену, что является одним из самых высоких показателей в регионе. Эти цифры подчеркивают готовность бизнеса инвестировать в опытные кадры, способные обеспечить стабильность производственных процессов.

Автомобильный бизнес, включающий продажу и сервисное обслуживание техники, нарастил количество вакансий для пенсионеров на 85 процентов. В среднем за смену в этой сфере исполнители могут рассчитывать на доход около 5 120 рублей. Использование потенциала старшей возрастной группы позволяет автодилерам закрывать потребности в персонале на вспомогательных и административных этапах взаимодействия с клиентами.

Подобное расширение возможностей для трудоустройства помогает региональному бизнесу справляться с дефицитом линейного персонала. Перераспределение обязанностей позволяет работодателям использовать накопленные компетенции сотрудников старшего поколения, требуя от них специфической ответственности, которой часто не хватает молодым кадрам. Стабильный рост этих показателей свидетельствует о долгосрочном тренде на привлечение пенсионеров к активной экономической деятельности.

Причины популярности формата

Основным фактором перехода пенсионеров на сдельную работу эксперты называют запрос на комфортный баланс между занятостью и отдыхом. Возможность самостоятельно выбирать смены и регулировать нагрузку делает подработку привлекательной для тех, кто не готов к жесткому графику полного дня. Такой формат позволяет пенсионерам сохранять социальную активность и получать существенную прибавку к бюджету.

Для работодателей же привлечение пенсионеров становится способом закрытия кадровых дыр без необходимости найма в штатную единицу. В условиях современной экономики использование гибких инструментов подряда позволяет быстро реагировать на колебания рынка. Таким образом, наблюдаемый рост в Ленинградской области отражает взаимный интерес сторон к эффективному и не обременяющему формату трудовых отношений.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

