Как я оформляла документы для путешествия с котом и не попала на карантин

Специалисты Орловской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" за 10 месяцев текущего года отобрали 11 проб сывороток крови у домашних животных, чтобы определить уровень поствакцинального иммунитета к вирусу бешенства. Такая процедура необходима питомцам, которые готовятся к выезду за границу вместе с владельцами.

"Отобранные образцы крови были направлены в референтную лабораторию по бешенству и BSE ФГБУ "ВНИИЗЖ”, входящую в перечень аккредитованных лабораторий Европейского союза и Китая, уполномоченных на проведение подобных исследований", — уточнили в ведомстве.

Как проходит проверка

Анализ сыворотки крови позволяет определить, выработал ли организм животного достаточный уровень антител против вируса бешенства после вакцинации. Эти данные необходимы для оформления международного ветеринарного сертификата, который подтверждает, что питомец безопасен для перемещения через границы.

В этом году в лаборатории были обследованы:

8 кошек ,

3 собаки,

чьи владельцы в основном планировали поездки в страны ЕАЭС.

"По результатам оформлены протоколы, которые служат основанием для получения международного ветеринарного сертификата — документа, дающего возможность безопасно и законно путешествовать с питомцем", — пояснили специалисты ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Почему анализ важен

Исследование на уровень антител против бешенства входит в стандарт международных ветеринарных требований. Его цель — подтвердить, что прививка подействовала и животное защищено. Это особенно важно при поездках в страны ЕС, Азии и Ближнего Востока, где без сертификата въезд питомцев запрещён.

Лаборатория ФГБУ "ВНИИЗЖ" включена в реестр аккредитованных учреждений Европейского союза и Китая, поэтому её заключения признаются официально. Это значительно облегчает процедуру оформления документов для владельцев.

Исключения и новые правила

Ранее Россельхознадзор по Орловской и Курской областям сообщил, что при ввозе домашних животных в Грузию определение титра к вирусу бешенства не требуется.

"Таким образом, при поездках с питомцами в личных целях владельцам достаточно оформить стандартные ветеринарные документы, без необходимости проведения лабораторных исследований на наличие антител к вирусу бешенства", — уточнили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора.

Данное положение закреплено в статье 6 постановления правительства Грузии № 551 "Об утверждении Правил некоммерческого перемещения домашних животных через таможенную границу Грузии".

Как оформить ветеринарные документы

Чтобы ускорить оформление международного сертификата, владельцам домашних животных рекомендуется воспользоваться онлайн-сервисом ECert.

Перейти на сайт территориального управления Россельхознадзора. Заполнить электронную заявку на получение ветеринарного сертификата. Приложить результаты анализов и данные о вакцинации питомца. Отправить заявление и дождаться уведомления о готовности документа.

На сайте управления размещена подробная инструкция по заполнению формы и требованиям к пакету документов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Не проверять уровень антител перед поездкой.

Последствие: Отказ во въезде или задержка питомца на карантине.

Альтернатива: Сдать анализ за 3-4 недели до планируемого путешествия.

Ошибка: Обращаться в лабораторию, не аккредитованную в ЕС.

Последствие: Сертификат не признают за рубежом.

Альтернатива: Делать анализы только в аккредитованных учреждениях, таких как ФГБУ "ВНИИЗЖ" .

Ошибка: Подавать заявку на бумаге.

Последствие: Долгое ожидание и необходимость личных визитов.

Альтернатива: Использовать онлайн-систему ECert.

FAQ

Когда нужно сдавать анализ на антитела к вирусу бешенства?

Не ранее чем через 30 дней после вакцинации и не позднее чем за 3 месяца до выезда.

Можно ли путешествовать без международного ветеринарного сертификата?

Нет. Документ обязателен для пересечения границ большинства стран, включая государства ЕС.

Сколько действует сертификат?

Обычно в течение срока действия прививки, но срок может различаться по странам.

Мифы и правда

Миф: Анализ на антитела нужен всем питомцам без исключения.

Правда: Для стран ЕАЭС и Грузии тестирование не требуется, но для стран ЕС — обязательно.

Миф: Любая ветеринарная клиника может оформить международный сертификат.

Правда: Только учреждения, аккредитованные в системе Россельхознадзора и признанные ЕС.

Миф: Проверка уровня иммунитета — формальность.

Правда: Анализ подтверждает защиту животного и предотвращает распространение бешенства.