© commons.wikimedia.org by Carsten Tolkmit is licensed under CC BY-SA 2.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 9:37

Карантин по бешенству в Тюмени: очередной поселок закрывается, что запрещено в зоне карантина

В Тюменской области введен карантин по бешенству в поселке Новоселезнево

С 28 октября в поселке Новоселезнево Казанского округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Это мера была принята после того, как были зафиксированы случаи заражения.

Что запрещено в зоне карантина?

В связи с введением карантина в поселении запрещаются ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также запрещен отлов зверей для вывоза в зоопарки.

"С 28 октября запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов зверей для вывоза в зоопарки", — сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Карантин и в других районах Тюменской области

Ранее в Тюменской области карантин по бешенству был объявлен в Бердюжском районе, где очаг заболевания был найден в селе Окунево.

