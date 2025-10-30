Карантин по бешенству в Тюмени: очередной поселок закрывается, что запрещено в зоне карантина

С 28 октября в поселке Новоселезнево Казанского округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Это мера была принята после того, как были зафиксированы случаи заражения.

Что запрещено в зоне карантина?

В связи с введением карантина в поселении запрещаются ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также запрещен отлов зверей для вывоза в зоопарки.

Карантин и в других районах Тюменской области

Ранее в Тюменской области карантин по бешенству был объявлен в Бердюжском районе, где очаг заболевания был найден в селе Окунево.