Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лиса
Лиса
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:40

Новосибирск уходит на карантин: нападение лисы запустило опасный круг заражения

В Новосибирске ввели карантин по бешенству до 2026 года после нападения лисицы на женщину

Меры биологической безопасности в Новосибирске усилены после инцидента с дикой лисой, набросившейся на жительницу города. Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что распоряжение о введении карантина подписал губернатор области Андрей Травников.

Обстоятельства инцидента и состояние животных

Нападение произошло в начале ноября возле дома 58/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Девушка гуляла со своей собакой, когда лиса внезапно бросилась на неё и укусила за ноги. Той-терьер попытался защитить хозяйку и сумел отвлечь животное, дав ей возможность укрыться в подъезде.

В региональном министерстве природных ресурсов сообщили, что у лисы были явные признаки бешенства. Животное погибло, а собаку отправили на десятидневный карантин, который она успешно прошла. Состояние пострадавшей девушки не раскрывается, но меры предосторожности применили незамедлительно — специалисты обследовали район и определили границы возможного распространения инфекции.

Ограничения и режим карантина

С 17 ноября по 15 января 2026 года в радиусе одного километра от места происшествия действует карантин по бешенству. На этой территории запрещены лечение и осмотр больных животных, а также нахождение посторонних, не проживающих в зоне ограничения.

Доступ разрешён только жильцам, сотрудникам государственной ветеринарной службы и персоналу, обеспечивающему санитарные мероприятия. Дополнительно введён запрет на проведение ярмарок, выставок и других событий с участием животных, поскольку такие мероприятия увеличивают риск распространения вируса.

Контроль ситуации и превентивные меры

Введение карантина направлено на разрыв возможных цепочек передачи инфекции. Бешенство у диких животных остаётся одной из наиболее опасных зоонозных угроз, поскольку вирус способен быстро распространяться при контакте с домашними питомцами. Специалисты продолжают мониторинг территории, проверяют сообщения о появлении диких животных и проводят разъяснительную работу среди жителей.

Комплекс мер должен снизить вероятность новых инцидентов и обеспечить безопасные условия для жителей, проживающих вблизи места нападения. Ограничения сохранятся до завершения всех лабораторных и эпизоотических проверок, после чего власти рассмотрят возможность их снятия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюменской области из Казахстана, Германии и Армении переселились 102 человека 14.11.2025 в 18:56
Тюменская область принимает переселенцев: где обосновались новые жители из Казахстана, Германии и Армении

В Тюменской области в 2025 году по программе добровольного переселения обосновались 102 человека. Как они влияют на рынок труда и какие профессии востребованы?

Читать полностью » В Тюменской области средняя зарплата врачей составила 140 тысяч рублей — Юрий Гиберт 14.11.2025 в 17:44
Зарплаты медиков в Тюменской области вызывают вопросы: депутаты требуют разбивки по должностям

В Тюменской области средняя зарплата врачей составила около 140 тысяч рублей. Какую зарплату получают разные категории медработников и чем объясняется рост доходов?

Читать полностью » В Новосибирске в 2025 году обновили и построили 80 километров теплосетей 14.11.2025 в 13:20
Тепловая модернизация: в Новосибирске обновили насосные станции и тепловые пункты

В Новосибирске в 2025 году построено и обновлено 80 км теплосетей. Помимо ремонта старых трасс, построены новые участки для жилых кварталов. В 2026 году темпы модернизации сохранятся.

Читать полностью » Рост спроса на бытовые и образовательные услуги в ЯНАО зафиксировали аналитики 14.11.2025 в 4:46
Как тренировки и курсы захватывают Ямал: какие услуги чаще всего выбирают сибиряки

В октябре 2025 года на Ямале зафиксирован рост спроса на бытовые и образовательные услуги. Как изменился рынок и какие направления стали популярными?

Читать полностью » Ямал снова возглавил 14.11.2025 в 3:36
Ямал снова впереди всех: что вывело регион на первое место в Арктике

Ямал вновь возглавил «Полярный индекс» по устойчивому развитию регионов Арктической зоны России, став лидером благодаря экологическим инициативам и роли в топливно-энергетическом комплексе страны.

Читать полностью » В ХМАО наблюдается дефицит кадров в розничной торговле — аналитики HeadHunter 14.11.2025 в 2:26
Розничная торговля на грани кризиса — где не хотят работать в ХМАО

В ХМАО самый выраженный дефицит кадров наблюдается в сфере розничной торговли, где конкуренция за вакансии минимальна. Какие еще профессии в регионе сталкиваются с высокой конкуренцией?

Читать полностью » Потепление может задержать строительство зимников и ледовых переправ в ХМАО — Депдорхоз Югры 14.11.2025 в 1:43
Тепло не по сезону: как изменение климата угрожает срокам строительства зимников в Югре

Строительство зимников и ледовых переправ в ХМАО может задержаться из-за потепления. Работы должны быть завершены до конца января 2026 года, но риски существуют.

Читать полностью » В Омске на межрегиональном форуме обсудят возрождение судоходства по Иртышу 13.11.2025 в 13:35
Иртыш может вновь стать судоходным: Россия и Казахстан вернут реке торговое значение

На межрегиональном форуме в Омске в 2026 году обсудят возрождение судоходства по Иртышу. Губернатор Виталий Хоценко предложил включить этот вопрос в повестку российско-казахстанской межправкомиссии.

Читать полностью »

Новости
СФО
Югра опустилась на 60-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ
ЮФО
Доцент Шамаров: На Кубани разрабатывают водородные заправочные станции для БПЛА
Питомцы
Правильный уход за крупными кошками предотвращает образование колтунов — ветеринары
Красота и здоровье
Врач Гарли: борьба с бессонницей ухудшает качество сна
Туризм
Как поездка в Антарктиду изменила восприятие мира путешественницы — путешественник Марина Змеина
УрФО
Татьяна Савинова: темнота и влажность – ключевые условия для выживания недоношенных
Спорт и фитнес
Новая пляжная программа укрепила мышцы ног и ягодиц — спортивные тренеры
Россия
В России выявили 1470 территорий с накопленным вредом и 88 опасных объектов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet