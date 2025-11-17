Новосибирск уходит на карантин: нападение лисы запустило опасный круг заражения

Меры биологической безопасности в Новосибирске усилены после инцидента с дикой лисой, набросившейся на жительницу города. Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что распоряжение о введении карантина подписал губернатор области Андрей Травников.

Обстоятельства инцидента и состояние животных

Нападение произошло в начале ноября возле дома 58/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Девушка гуляла со своей собакой, когда лиса внезапно бросилась на неё и укусила за ноги. Той-терьер попытался защитить хозяйку и сумел отвлечь животное, дав ей возможность укрыться в подъезде.

В региональном министерстве природных ресурсов сообщили, что у лисы были явные признаки бешенства. Животное погибло, а собаку отправили на десятидневный карантин, который она успешно прошла. Состояние пострадавшей девушки не раскрывается, но меры предосторожности применили незамедлительно — специалисты обследовали район и определили границы возможного распространения инфекции.

Ограничения и режим карантина

С 17 ноября по 15 января 2026 года в радиусе одного километра от места происшествия действует карантин по бешенству. На этой территории запрещены лечение и осмотр больных животных, а также нахождение посторонних, не проживающих в зоне ограничения.

Доступ разрешён только жильцам, сотрудникам государственной ветеринарной службы и персоналу, обеспечивающему санитарные мероприятия. Дополнительно введён запрет на проведение ярмарок, выставок и других событий с участием животных, поскольку такие мероприятия увеличивают риск распространения вируса.

Контроль ситуации и превентивные меры

Введение карантина направлено на разрыв возможных цепочек передачи инфекции. Бешенство у диких животных остаётся одной из наиболее опасных зоонозных угроз, поскольку вирус способен быстро распространяться при контакте с домашними питомцами. Специалисты продолжают мониторинг территории, проверяют сообщения о появлении диких животных и проводят разъяснительную работу среди жителей.

Комплекс мер должен снизить вероятность новых инцидентов и обеспечить безопасные условия для жителей, проживающих вблизи места нападения. Ограничения сохранятся до завершения всех лабораторных и эпизоотических проверок, после чего власти рассмотрят возможность их снятия.