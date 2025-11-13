Неблагополучная деревня в Пензенском районе: что происходит в Ханеневке из-за бешенства

В Пензенском районе обнаружен очередной очаг бешенства. На этот раз неблагополучным признано подворье на улице Заречной в деревне Ханеневке. Соответствующий указ губернатор Олег Мельниченко подписал 10 ноября.

Меры карантина

На территории деревни установлен 60-дневный карантин. В этот период очаг инфекции запрещено посещать посторонним лицам, кроме специалистов ветеринарной службы.

Также вводятся следующие ограничения:

Нельзя заниматься лечением больных восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов.

Запрещены ярмарки, связанные с перемещением и скоплением животных.

Запрещен вывоз и ввоз восприимчивых животных, за исключением тех, которые были привиты от бешенства в течение 179 дней до момента выезда.

Ранее выявленные очаги

Ранее очаг бешенства был выявлен в селах Ермоловка и Вырыпаево Пензенского района. Бешенство — это смертельно опасное заболевание, которое передается человеку через укус или при ослюнении.