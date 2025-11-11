Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лиса с оскаленными зубами
Лиса с оскаленными зубами
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 8:46

Бешенство на пороге: что скрывается за карантином в очередном селе Пензенской области

В Пензенском районе введен карантин в связи с очагом бешенства в селе Варыпаево

В Пензенском районе был зафиксирован новый очаг бешенства. На этот раз неблагополучным признано подворье на улице Поповка в селе Варыпаево. Указ губернатора об установлении карантина на территории села был подписан 6 ноября.

Меры по ликвидации очага бешенства

На территории села введен 60-дневный карантин. Утвержден комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию эпизоотического очага бешенства и предотвращение его распространения. В рамках плана предусмотрены:

  • вакцинация собак, кошек, крупного и мелкого скота, а также лошадей, которые не получали прививку более 180 дней назад;

  • дезинфекция;

  • дератизация;

  • другие мероприятия по контролю и предотвращению распространения инфекции.

Ограничения и запреты в селе

Для обеспечения безопасности вход на участок, где находится очаг болезни, закрыт для всех, кроме местных жителей, специалистов государственной ветеринарной службы и персонала, работающего на ликвидации очага.

Кроме того, в селе Варыпаево на 60 дней запрещены ярмарки и любые мероприятия, связанные с перемещением животных, а также вывоз животных на убой.

