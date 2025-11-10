Думала, что кролики не переживут зиму — но один простой приём всё изменил

Кролики — животные нежные и чувствительные к холоду, поэтому зима для них всегда становится испытанием. Чтобы питомцы чувствовали себя комфортно, нужно заранее продумать условия содержания, питание и уход. Если всё сделать правильно, даже на улице кролики отлично зимуют, не болеют и продолжают размножаться.

Как утеплить жилище

Клетки, расположенные на открытом воздухе, требуют дополнительного утепления. Самое распространённое решение — обшить стены пенопластом или изолоном, но обязательно защитить эти материалы изнутри металлическими листами или мелкой сеткой, чтобы кролики не прогрызли утеплитель.

На фасад клетки можно повесить брезентовый или полиэтиленовый полог, который защитит от ветра и сквозняков. Важно оставить небольшие вентиляционные щели, чтобы в доме сохранялся свежий воздух.

Если клетки находятся в помещении, утепляют не только стены, но и двери, окна и потолок — через них часто уходит больше тепла, чем через стенки.

Маточник — отдельная зона, где самка рожает и выкармливает малышей, — нуждается в дополнительном обогреве. Здесь можно использовать термоплёнку (по принципу "тёплого пола") или электрогрелки под дном ящика, подключённые через термостат.

На дно клеток кладут толстую подстилку из соломы. Она не только сохраняет тепло, но и немного "греет" сама — за счёт естественного процесса компостирования.

Зимой температура в клетке не должна опускаться ниже -5…-10 °C, но даже холод не страшен, если нет сырости и сквозняков.

Чем кормить зимой

В холодное время кролики тратят больше энергии, поэтому им необходимо калорийное питание. Их рацион должен быть разнообразным и сбалансированным.

Основные виды кормов:

Веточный корм — источник клетчатки и витаминов. Заготовьте с лета ветки ивы, яблони, акации. Они помогают стачивать резцы. Сено — главный компонент питания. Его дают постоянно, чтобы поддерживать работу желудка. Сочные корма — морковь, свёкла, тыква, топинамбур. Капусту дают умеренно, чтобы не вызвать вздутие. Витамины и премиксы — добавки, которые укрепляют иммунитет и улучшают качество шерсти. Соль-лизунец — обязательный элемент в клетке.

При расчёте кормов учитывают возраст и состояние животных. Беременным и кормящим самкам, а также молодняку, нужно больше белка, витаминов и калорий.

Поение в холод

Зимой особое внимание уделяют воде. Её недостаток ведёт к снижению аппетита и нарушению пищеварения. Основная проблема — замерзание воды в поилках.

Есть три решения:

Подогрев автопоилок — самый удобный способ, но требует вложений. Регулярная замена воды — 2-3 раза в день наливать тёплую воду комнатной температуры. Использование снега или льда — допустимо лишь в крайнем случае, так как повышает риск простуд.

Зимний окрол

Рождение крольчат зимой имеет и плюсы, и сложности. Молодняк, появившийся в холодное время, вырастает более выносливым, но требует тёплого и сухого гнезда.

Необходимо обеспечить дополнительное освещение (10-12 часов в сутки) и повышенное питание для самки. В её рационе должно быть больше комбикорма, сочных овощей и витаминных добавок — это увеличивает количество молока.

После родов нужно аккуратно убрать из гнезда замёрзших детёнышей (если такие есть), не тревожа самку. Подстилку меняют чаще, следят, чтобы она оставалась сухой и чистой.

Профилактика болезней

Холод и влага — главные враги кроликов. При переохлаждении может появиться насморк: животное чихает, из носа текут выделения. В этом случае его пересаживают в сухое место, усиливают питание и при необходимости консультируются с ветеринаром.

Иногда уши и лапы могут обмораживаться. Тогда поражённые участки смазывают гусиным или свиным жиром.

Если кролики начинают терять вес, причина чаще всего в нехватке калорий или воды. Следует увеличить количество питательных кормов и чаще менять поилки.

Осенью обязательно проводят вакцинацию, чтобы защитить поголовье от вирусных инфекций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: держать клетку на ветру.

Последствие: насморк, обморожения.

Альтернатива: утеплить стенки и закрыть фасад пологом.

держать клетку на ветру. насморк, обморожения. утеплить стенки и закрыть фасад пологом. Ошибка: давать слишком много капусты.

Последствие: вздутие живота.

Альтернатива: добавить морковь и тыкву.

давать слишком много капусты. вздутие живота. добавить морковь и тыкву. Ошибка: наливать холодную воду из-под крана.

Последствие: простуды и отказ от питья.

Альтернатива: использовать подогретую воду или автопоилку с обогревом.

А что если зима очень холодная?

При температуре ниже -15 °C стоит перенести клетки в сарай, гараж или любую постройку без сквозняков. Можно использовать инфракрасные лампы или нагревательные панели, но устанавливать их нужно безопасно, чтобы животные не перегрелись и не получили ожог.

Плюсы и минусы уличного содержания зимой

Плюсы Минусы Животные закаляются Требует утепления клеток Меньше запаха в хозяйстве Риск обморожений Укрепляется иммунитет Сложнее поение и уход

FAQ

Можно ли держать кроликов на улице зимой?

Да, если клетки утеплены, нет сквозняков и обеспечено правильное питание.

Какой должна быть температура в клетке?

Не ниже -5 °C, оптимально — около 0 °C при сухости и отсутствии ветра.

Нужно ли ставить обогрев?

Желательно в маточнике, особенно при зимнем окроле.

Мифы и правда

Миф: кролики легко переносят мороз.

Правда: холод не страшен, если сухо и нет ветра, но при сквозняках животные быстро заболевают.

Миф: снег можно использовать вместо воды.

Правда: это допустимо лишь кратковременно, иначе у животных начнётся обезвоживание.

Миф: толстая подстилка — лишняя.

Правда: солома греет естественным образом и спасает от переохлаждения.

Три факта о зимних кроликах