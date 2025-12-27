Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Запечённый кролик
Запечённый кролик
© freepik.com by timolina is licensed under public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 18:43

Это вам не оливье: главное блюдо новогоднего стола, которое впечатлит гостей с первого кусочка

Маринование в белом вине делает мясо кролика нежным и ароматным — повар

Крольчатина всё чаще появляется в праздничном меню благодаря своему нежному вкусу и диетическим свойствам. Особенно выразительно это мясо раскрывается в сочетании с белым вином, которое придаёт блюду тонкий аромат и глубину. Кролик в белом вине выглядит изысканно, но при этом готовится без сложных приёмов и редких ингредиентов. Об этом сообщает сайт 1000. menu.

Почему белое вино идеально для кролика

Мясо кролика отличается плотной структурой и нейтральным вкусом, поэтому маринование играет ключевую роль. Белое вино мягко воздействует на волокна, делая их более нежными, и одновременно наполняет мясо ароматом. За время маринования алкоголь полностью испаряется, оставляя лишь вкус и лёгкую кислотность, которая подчёркивает естественные качества крольчатины.

Именно поэтому такое блюдо часто выбирают для особых случаев. Оно выглядит "ресторанным", но не требует профессиональных навыков, что делает рецепт доступным даже для тех, кто редко готовит мясо кролика.

Маринование как основа результата

Перед приготовлением тушку кролика разделывают на порционные кусочки и тщательно промывают. Затем мясо полностью заливают белым вином и оставляют мариноваться минимум на шесть часов. Этого времени достаточно, чтобы крольчатина пропиталась и стала мягче, сохранив при этом свою структуру.

После маринования кусочки обязательно обсушивают бумажными салфетками. Этот шаг важен для последующей обжарки: сухая поверхность позволяет мясу быстро подрумяниться и сохранить соки внутри.

Обжарка и формирование соуса

Перед тушением кролика обваливают в муке. Она образует тонкую оболочку, которая удерживает сок и позже помогает загустить соус. Кусочки обжаривают на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки, добавляя соль и сухие специи по вкусу.

Лук, нарезанный полукольцами, вводят на этапе обжарки. Он быстро становится мягким и прозрачным, отдавая сладость будущей подливе. После этого в сковороду возвращают винный маринад, доводят его до кипения и накрывают крышкой.

Тушение и подача

Основной этап — медленное тушение. За полтора часа мясо полностью размягчается, пропитывается соусом и становится особенно нежным. Лук практически растворяется, делая подливу густой и насыщенной. При необходимости в процессе добавляют немного горячей воды, чтобы сохранить нужную консистенцию.

Готового кролика в белом вине подают горячим. Блюдо хорошо смотрится как самостоятельный вариант, но также отлично сочетается с нейтральными гарнирами — картофелем, рисом или овощами. Такой способ приготовления позволяет получить выразительный вкус без лишней сложности и подчёркивает благородство крольчатины.

Кролик в белом вине остаётся примером удачного баланса между простотой рецепта и эффектным результатом, который легко повторить в домашних условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Еда правильного цвета помогает не переедать— диетолог Сюракшина вчера в 12:47
Мозг путается из-за цвета еды: как наполнить тарелку так, чтобы не съесть лишнего

Диетолог Елена Сюракшина рассказала NewsInfo как цвет ингредиентов пищи влияет на аппетит и восприятие вкуса.

Читать полностью » Домашний лосось превосходит магазинный по качеству — повар вчера в 9:32
Смешал соль и сахар — и новогодний стол преобразился: гости умоляли сказать рецепт

Домашний солёный лосось из трёх ингредиентов позволяет получить нежную слабосолёную рыбу без добавок и консервантов всего за одни сутки.

Читать полностью » Медленная жарка лука делает вкус начинки сэндвиича более цельным — Tasting Table вчера в 5:17
Обычный сэндвич "встал на уровень выше" из-за одной добавки: не соус, не специи — работает другое

Откройте секрет, как карамелизированный лук становится универсальным усилителем вкуса для любых сэндвичей. Узнайте, почему он подходит и в холодных, и в горячих блюдах, и как его готовить заранее для экономии времени.

Читать полностью » Рестораны запекают картофель дольками без фольги — кулинары вчера в 1:40
Картофель дольками не хрустит из-за одной мелочи — многие её упускают

Почему картофель дольками дома не получается как в ресторане и какие простые правила помогают добиться хрустящей корочки и идеальной текстуры в духовке.

Читать полностью » Для салата с крабовыми палочками требуется нарезка ингредиентов соломкой — повар 25.12.2025 в 16:40
Готовлю его каждые праздники: простой салат с крабовыми палочками, который исчезает со стола первым

Салат с болгарским перцем, крабовыми палочками и помидорами — яркое и быстрое блюдо из доступных ингредиентов, которое подойдёт и для будней, и для праздника.

Читать полностью » Айеша Карри приготовила новогодний коктейль с игристым и гранатом — Associated Press 25.12.2025 в 12:51
Один сироп решает всё: праздничный напиток получается за минуту и пахнет зимой

Освойте простой рецепт праздничного коктейля от Айеши Карри с игристым, гранатом и розмарином! Этот напиток украсит любое семейное застолье.

Читать полностью » Мутное игристое указывает на нарушения хранения — товаровед Рыбакова 25.12.2025 в 8:20
Купил шампанское со скидкой — и праздник был под угрозой: теперь проверяю так

Как выбрать хорошее шампанское среди акций и скидок, по каким признакам распознать некачественный напиток и сколько игристого можно позволить себе в новогоднюю ночь.

Читать полностью » Домашний жульен с курицей и шампиньонами готовят порционно в духовке — кулинары 25.12.2025 в 4:33
Это горячее готовят десятилетиями — и до сих пор не придумали замену

Жульен с курицей и грибами давно стал классикой домашней кухни. Почему это блюдо считают универсальным и за что его ценят кулинары — в подробном разборе рецепта и истории.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В Сочи работают 65 канатных дорог и 170 км трасс — администрация Краснодарского края
ЮФО
Тарифы на пригородные поезда в сторону Краснодара увеличиваются
Авто и мото
Водители сами провоцируют остановки ГАИ своим поведением — автоюрист
Наука
Оптимизм и сон замедляют старение мозга на 8 лет — Daily Mail
Туризм
Ворота Баб Зувейла дают закатный вид на Каир — Lonely Planet
Красота и здоровье
Подведение итогов года не должно превращаться в жёсткий отчёт — психолог Михаил Хорс
Общество
Вежливый отказ от приглашения сохраняет уважение — эксперт по этикету Екатерина Богачева
Общество
Навык принятия комплиментов можно развить — психолог Ирина Бенетт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet