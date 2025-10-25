Кролики умирают не от простуды — а от того, что живёт в их поилках

Кокцидиоз — одно из самых распространённых заболеваний среди домашних и фермерских кроликов. Эта инфекция, вызванная микроскопическими паразитами, может за считанные дни погубить всё поголовье. При этом болезнь коварна: многие животные являются носителями, не проявляя симптомов, но заражая остальных. Разберём, почему кокцидиоз возникает, как его распознать, вылечить и, главное, предотвратить.

Что такое кокцидиоз и почему он опасен

Возбудителями заболевания являются простейшие паразиты — кокцидии. Учёные выделяют десять видов, из которых девять поражают кишечник, а один — печень. Попав в организм, кокцидии разрушают внутренние ткани, вызывая воспаление и нарушая пищеварение.

Интересно, что почти все кролики в природе и на фермах уже имеют этих паразитов. Пока иммунитет крепкий, болезнь может никак не проявляться, но стоит животному ослабнуть — и инфекция начинает активно развиваться.

Особенно уязвимы к кокцидиозу:

молодняк до четырёх месяцев;

беременные и кормящие самки;

ослабленные, недавно переболевшие или подвергшиеся стрессу животные.

Основные причины заражения

Заражение происходит алиментарным путём — через корм, воду и загрязнённый инвентарь. Достаточно, чтобы фекалии больного животного попали в кормушку или поилку, и кокцидии быстро распространяются среди всего стада.

Факторы риска:

Нерегулярная уборка и антисанитария в клетках. Скученное содержание без разделения по возрасту и полу. Некачественные или заплесневелые корма. Сквозняки, высокая влажность, жара или холод. Отсутствие карантина для новых особей. Грязные поилки и кормушки. Переносчики — мухи, мыши, птицы. Сильные стрессы и слабый иммунитет.

Как отличить кокцидиоз от других болезней

Формы болезни бывают две — кишечная и печёночная, нередко они развиваются одновременно.

Симптомы кишечной формы:

диарея, чередующаяся с запорами;

вздутие и отвисший живот;

потеря аппетита, медленный рост;

тусклая, взъерошенная шерсть;

при тяжёлой форме — судороги и запрокидывание головы.

Симптомы печёночной формы:

желтушность слизистых;

вялость, апатия, постепенное истощение.

Без лечения кролик при острой форме погибает в течение 10-15 дней. Печёночная разновидность длится дольше — до 50 дней, но также заканчивается летально.

Сравнение: кишечная и печёночная формы кокцидиоза