Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Домашний кролик
Домашний кролик
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 10:10

Две самки в одной клетке — и катастрофа неизбежна: как избежать бойни за гнездо

Разведение кроликов требует влажности 55–70 % и тишины — рекомендации по уходу

Кролики — удивительные создания. Нежные, пугливые, но при этом исключительно плодовитые. При правильных условиях они способны приносить потомство круглый год. Однако для успешного разведения важно не только знать физиологию животных, но и понимать их поведение — особенно в момент родов и ухода за малышами.

Когда и как происходит случка

Половая зрелость у самок наступает уже к 4-5 месяцам, у самцов — чуть позже. В период охоты самка становится активнее, плохо ест и часто ведёт себя беспокойно. Чтобы случка прошла успешно, крольчиху подсаживают к самцу, а не наоборот. Это важно: самцы крайне чувствительны к своей территории и могут потерять интерес, если в клетке окажется чужак.

Перед посадкой аккуратно возьмите самку за шкирку, поддерживая заднюю часть тела рукой. Никогда не поднимайте кролика за уши — это больно и травматично. После того как пара спарится, самку возвращают в её клетку и внимательно наблюдают за поведением.

Как определить беременность

Через 10-12 дней после случки можно осторожно прощупать живот крольчихи. Если чувствуется несколько округлых уплотнений — это будущие малыши. Беременность длится около 30-32 дней, но срок может варьироваться в зависимости от породы: у мелких он короче, у крупных — длиннее.

За несколько дней до окрола самка начинает строить гнездо. Она выстилает маточник сеном, клочками пуха и активно защищает свою территорию. Это сигнал, что малыши появятся совсем скоро.

Что нужно подготовить заранее

Для комфортного материнства крольчихе необходимы:

  • маточник — отдельная деревянная коробка с небольшим лазом;
  • чистое сено и опилки для подстилки;
  • поилка с тёплой водой и свежий корм;
  • тихое, спокойное место без сквозняков и яркого света.

Лучше всего использовать клетки с выдвижным дном — так проще поддерживать чистоту и убирать остатки подстилки, не тревожа мать.

Таблица "Сравнение условий содержания"

Параметр Оптимальные условия Ошибки, которых стоит избегать
Температура +18…+22 °C Холод, сквозняки, перегрев
Влажность 55-70 % Сырая подстилка, повышенная влажность
Освещение Мягкий рассеянный свет Прямое солнце или тьма
Кормление Сено, комбикорм, свежие овощи Капуста, испорченная еда, избыток злаков

Поведение крольчихи во время и после окрола

Роды у крольчих проходят, как правило, ночью или ранним утром. Вмешиваться не нужно, но важно убедиться, что самка не ведёт себя агрессивно и не покинула гнездо. В первые часы трогать малышей нельзя — чужой запах может вызвать у матери стресс.

Через день можно аккуратно проверить потомство. Перед этим потрите руки сухим сеном, чтобы убрать человеческий запах. Осторожно раздвиньте пух в гнезде: живые крольчата тёплые, шевелятся, имеют розовую кожу. Если кто-то погиб, нужно удалить тело, иначе самка может начать беспокоиться или отказаться кормить остальных.

Советы шаг за шагом

  1. Поддерживайте чистоту в клетке — уборка раз в 2-3 дня.

  2. Не берите малышей без необходимости.

  3. Следите, чтобы самка ела и пила — обезвоживание опасно.

  4. Через 2 недели начните давать самке больше корма и немного овса.

  5. В возрасте 18-20 дней малыши начинают пробовать корм матери.

  6. Отсаживать крольчат лучше на 35-40-й день, постепенно.

  7. После отсадки оставляйте самку в покое — ей нужно восстановиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать
Взять крольчиху за уши Травма и стресс Держать за шкирку, поддерживая зад
Две самки в одном гнезде Драки, гибель малышей Размещать по отдельным клеткам
Посторонний запах в гнезде Отказ от потомства Использовать сено для нейтрализации запаха
Недостаток воды Потеря молока Контролировать поилку ежедневно
Сквозняк или шум Агрессия, отказ кормить Обеспечить тишину и укрытие

А что если крольчиха агрессивна?

Это нормальная реакция — материнский инстинкт в действии. Не стоит наказывать или пытаться успокоить её силой. Если животное бросается, подождите, пока оно выйдет из маточника, и только потом проверяйте гнездо. Иногда помогает лёгкое притемнение клетки или накрытие плотной тканью.

Если самка постоянно разбрасывает крольчат, можно попробовать перенести их в другое гнездо и подложить к спокойной крольчихе, но только при одинаковом возрасте детёнышей и отсутствии чужого запаха.

Таблица "Плюсы и минусы разведения кроликов дома"

Плюсы Минусы
Быстрое размножение и высокая рентабельность Требуется ежедневный уход
Диетическое мясо и ценный мех Риск инфекций и потерь потомства
Компактное содержание в клетках Нужна вентиляция и тишина
Возможность селекционной работы Частые роды истощают самку

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как понять, что крольчиха готовится к родам?
Она выщипывает пух на груди, носит сено в зубах, строит гнездо и становится более нервной.

Можно ли присутствовать при родах?
Нет. Лучше наблюдать со стороны — вмешательство повышает риск стресса и потери потомства.

Когда можно брать крольчат на руки?
Только после 14 дней, когда у них открываются глаза и появляется шерсть.

Что делать, если крольчиха отказалась кормить?
Можно подложить малышей другой кормящей самке или попробовать искусственное вскармливание козьим молоком с пипетки.

Когда можно снова случать самку?
Оптимально — через 1,5-2 месяца после окрола, чтобы организм успел восстановиться.

Мифы и правда

Миф 1. Крольчиха всегда ест своих детёнышей.
Правда. Такое бывает редко и чаще из-за стресса, голода или чужого запаха.

Миф 2. Беременная самка не может забеременеть снова.
Правда. Может. У кроликов двойная овуляция, поэтому важно избегать повторной случки во время беременности.

Миф 3. Крольчата не выживут без матери.
Правда. При правильном уходе и замещающем кормлении они могут вырасти здоровыми.

3 интересных факта

  1. У крольчих нет фиксированного сезона размножения — при хорошем освещении и питании они приносят потомство круглый год.

  2. Крольчата рождаются голыми и слепыми, но уже через 10 дней у них появляется шерсть.

  3. Молоко крольчихи настолько питательно, что детёнышей она кормит всего один-два раза в день.

Исторический контекст

Разведение кроликов как хозяйственное направление известно со времён Древнего Рима. Уже тогда мясо и мех этих животных ценились наравне с дичью. В Средние века монахи разводили кроликов в монастырях — они считались постным продуктом. В России массовое кролиководство началось в XX веке, когда появились промышленные фермы и породы вроде новозеландского белого и советской шиншиллы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринар-невролог: компульсивные действия у собак часто связаны со стрессом сегодня в 2:16
За милой игрой скрывается тревога: что означает, когда собака гоняется за хвостом

Собака крутится за своим хвостом — забавная игра или тревожный знак? Разбираемся, когда это повод для смеха, а когда — причина идти к ветеринару.

Читать полностью » Кинолог заявил, что рычание помогает собаке избегать конфликтов сегодня в 1:14
Собака рычит — но не угрожает: сигнал, который хозяева путают с агрессией

Почему собака рычит — признак агрессии или попытка сказать о страхе? Разбираем, как реагировать на рычание и укрепить доверие к питомцу.

Читать полностью » Ветеринар: чрезмерная жажда у кошки может быть признаком болезни почек сегодня в 0:23
Почки молчат, пока не становится поздно: главная ошибка хозяев

Почечная недостаточность у кошек — не приговор, если вовремя заметить симптомы. Разбираемся, как распознать болезнь и продлить жизнь питомцу.

Читать полностью » В Госдуме предложили ограничить доступ с животными в общественные места и транспорт вчера в 23:27
Бурматов против "антипитомцев": почему Госдуме не стоит запрещать россиянам ходить с животными

В России предложили ограничить доступ с животными в кафе и транспорт. Почему бизнес против запретов и как владельцы питомцев могут "голосовать рублём" — в материале.

Читать полностью » Chevrolet добавил в систему OnStar ветеринарный сервис Pet Emergency в Бразилии вчера в 22:21
Chevrolet спасает не только людей: в Бразилии запустили экстренную помощь для животных

General Motors запустила в Бразилии первый сервис экстренной помощи животным прямо из автомобиля. Рассказываем, как он работает и чем удивил владельцев Chevrolet.

Читать полностью » Учёные изучают поведение животных, схожее с аутизмом, но не признают диагноз официально вчера в 20:16
Учёные спорят: у собак и кошек находят поведение, напоминающее аутизм

Некоторые собаки ведут себя необычно, и владельцы задаются вопросом: может ли у животных быть аутизм? Узнайте, что говорит наука и где проходит грань между фактами и мифами.

Читать полностью » Бытовые ошибки приводят к появлению насекомых и грызунов в доме вчера в 19:18
Эти шесть привычек превращают ваш дом в гостиницу для тараканов и мышей — вот как это остановить

Насекомые и грызуны часто проникают в дом из-за наших привычек. Узнайте, какие шесть ошибок притягивают их и как избавиться от нежелательных гостей.

Читать полностью » Дрессировка команды вчера в 19:11
Пёс защищает игрушку как сокровище? Вот как исправить это без стресса

Некоторые собаки не хотят отпускать игрушки и начинают охранять их. Узнайте, как мягко и безопасно научить питомца команде "дай" с помощью поощрений.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Перед застольем важно съесть белковую пищу, чтобы замедлить всасывание алкоголя — Руслан Исаев
Садоводство
Острый перец требует тепла, света и умеренного полива для обильного урожая — Александр Кузнецов
Наука
Детские книги формируют отношение детей к боли и эмоциям – Сара Уоллворк
Еда
Рулет из лаваша с крабовыми палочками и яйцами в майонезе готовится за минуты
Туризм
Десять горнолыжных курортов России для зимнего отдыха и катания на сноуборде
Еда
Салат с карбонатом готовится за 15 минут с использованием капусты и свежих овощей
Культура и шоу-бизнес
Тётя принцев Уильяма и Гарри леди Сара МакКоркодейл госпитализирована после падения с лошади — People
Еда
Кулинары готовят курицу в казане на костре с чесноком, травами и ароматным соусом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet