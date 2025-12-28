Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Домашний кролик
Домашний кролик
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 5:49

Перестала ругать кролика за укусы — и он изменился: оказывается, сама была не права

Кролик копает подстилку из-за инстинкта гнездования — эксперт

Кролики не мяукают и не лают, но это не значит, что они молчат о своих желаниях. Ушастые отлично "разговаривают" позами, движениями и даже тихими звуками, а хозяину остаётся научиться читать эти сигналы. Иногда один жест говорит о доверии, а иногда — о страхе или раздражении. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Когда кролик полностью расслаблен

Иногда питомец выглядит так, будто "растёкся" по поверхности: тело мягкое, лапки свободно лежат, реакции минимальные. Со стороны это может показаться странным, особенно если кролик лежит на боку и не спешит подниматься. На деле чаще всего это знак спокойствия и ощущения безопасности: зверёк чувствует себя комфортно, может дремать или просто отдыхать. В такой момент лучше не тормошить питомца и не пытаться взять его на руки без необходимости.

Знаки доверия и привязанности

У кроликов есть свой способ показывать дружелюбие — вылизывание. Если питомец аккуратно лижет руку, он не "пробует вас на вкус", а выражает расположение. Внутри своей группы кролики ухаживают друг за другом именно так, и такой жест обычно адресуют только тем, кому доверяют. Это хороший сигнал: контакт налажен, а человек воспринимается как "свой".

Ещё один важный признак — спокойное поведение рядом с вами без попыток спрятаться. Кролик, который не убегает при вашем приближении и спокойно наблюдает, постепенно укрепляет доверие.

Любопытство и интерес

Когда ушастый резко вытягивается вверх, приподнимается на задних лапках и навостряет уши, он явно чем-то заинтересовался. Так кролик старается лучше рассмотреть объект или понять, безопасен ли он. Иногда это реакция на запах лакомства или звук упаковки, а иногда — на непривычный шорох в комнате. Позволяйте питомцу изучать обстановку без резких движений: спокойная атмосфера помогает кролику быстрее адаптироваться.

Инстинкт "строителя норы"

Рытьё и копание подстилки — нормальное поведение, связанное с природными инстинктами. Особенно заметно это у самок в период, когда включается "гнездование": зверёк как будто готовит место, перебирает подстилку, активно роется, может переносить кусочки материала. Если при этом кролик в целом бодрый и ест как обычно, чаще всего повода для тревоги нет — это естественная привычка.

Страх, напряжение и возможная агрессия

Когда кролик сворачивается в плотный "комочек", поджимает уши и выглядит напряжённым, это сигнал тревоги. Животное может быть напугано резким звуком, новой обстановкой, чужими руками или слишком активным вниманием. Если при поджатых ушах мордочка приподнята и поза становится жёсткой, это уже похоже на готовность защищаться — кролик может попытаться укусить.

В такие моменты лучше дать питомцу дистанцию и время успокоиться. Позже можно мягко восстановить контакт — спокойным голосом и угощением, если кролик к этому расположен.

Укусы и недовольство

Кролик кусается не "из вредности", а чтобы показать: ему неприятно. Частая причина — грубое обращение: попытки силой достать из клетки, крепко сжать или удерживать, когда питомец вырывается. Важно объяснить детям, что кролика нельзя хватать резко и поднимать без подготовки. Если ушастый чувствует уважение к границам, он реже прибегает к защите зубами.

Звуки, на которые стоит обратить внимание

Иногда кролик издаёт тихие звуки, похожие на бормотание, или начинает скрежетать зубами. В некоторых ситуациях это может означать дискомфорт и недовольство тем, что происходит прямо сейчас. Например, питомец может быть не готов к поглаживаниям или ему неприятно, что его удерживают. Лучшее решение — сделать паузу и дать кролику возможность отойти.

Повадки у ушастых действительно общие, но характер у каждого питомца свой: один любит больше общения, другой ценит тишину и дистанцию. Наблюдение за поведением помогает лучше понимать кролика, избегать стресса и выстраивать доверие без принуждения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Длинные плавники вуалехвоста легко травмируются о грунт — аквариумисты 26.12.2025 в 3:42
Эта рыбка может вырасти до 25 см, но большинство владельцев сами губят её рост — вот почему

Вуалехвост — эффектная золотая рыбка с длинными плавниками: какой размер вырастает, какую воду любит и почему ей нужны спокойные соседи.

Читать полностью » Геном первой домашней собаки расшифровали 20 лет назад — PNAS 25.12.2025 в 20:42
Волк никуда не ушёл: в ДНК домашних собак неожиданно проснулась память дикой жизни

От первой секвенированной собаки до тысяч геномов: новые исследования раскрывают, как селекция, ДНК волков и гены поведения изменили мир собак.

Читать полностью » Кошки быстро теряют интерес к игрушкам из-за инстинкта — учёные 25.12.2025 в 14:02
Храните все игрушки на виду? Совершаете ошибку, из-за которой питомец скучает: особый метод ротации

Сколько игрушек на самом деле нужно кошке и почему новые быстро надоедают: ротация, разнообразие и простые идеи для игр без лишних трат.

Читать полностью » Кошки мяукают на мужчин вдвое чаще чем на женщин — The New York Times 25.12.2025 в 8:32
Кошки повышают голос с мужчинами: питомцы используют приём, который трудно игнорировать

Кошки по-разному общаются с мужчинами и женщинами — к такому выводу пришли ученые. Новое исследование раскрывает неожиданные детали кошачьего языка.

Читать полностью » Кошка ищет укромное место перед родами — ветеринар 25.12.2025 в 2:39
Кошачий роддом из обычной коробки: секрет идеального убежища, где котята будут в полной безопасности

Как обустроить кошачий "роддом" дома: выбор тихого места, безопасная коробка, правильная подстилка и нюансы, которые снижают стресс.

Читать полностью » 65% владельцев собак используют лакомства как поощрение — Global Pets 24.12.2025 в 19:08
Питомцы диктуют правила: угощения превратились в тайный рычаг управления домом

Что важнее для владельцев при выборе лакомств для собак и кошек — вкус, форма или цена? Новое международное исследование раскрывает привычки и различия.

Читать полностью » Воспитание щенка необходимо начинать с первых дней — кинологи 24.12.2025 в 13:58
Мечтаете о собаке? Сначала посчитайте это — цифра шокирует каждого второго

Собака приносит радость, но меняет привычки: прогулки в любую погоду, воспитание, расходы, уборка и сложности с отпуском — к чему готовиться.

Читать полностью » Путешествия с питомцами отнесли к трендам туризма 2026 года — Global Pets 24.12.2025 в 7:06
Хвостатые пассажиры выходят вперёд: рынок путешествий неожиданно признал нового клиента

Путешествия с домашними животными становятся новым драйвером туристической отрасли. От поездов и авиарейсов до ИИ-устройств — рынок быстро меняется.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Розы требуют подготовки к зиме, чтобы пережить морозы, сообщили садоводы — Actualno
Дом
Чёткий план уборки сокращает время наведения порядка — клинеры
Красота и здоровье
Очищение и увлажнение делают первым шагом макияжа, чтоб он держался до вечера— Хрисса Дарсакли
Еда
Ичли кёфте представляет собой котлеты с начинкой из булгура и мяса — кулинары
ДФО
Два населённых пункта Камчатки останутся в режиме ЧС — ТАСС
Общество
Телефонные аферисты выманивают деньги под предлогом замены купюр — МВД РФ
Мир
Лавров отметил отсутствие призывов к сдерживанию России в стратегии США — Сергей Лавров
Общество
Банки с 2026 года начнут блокировать переводы по новым признакам мошенничества — DEITA.RU
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet