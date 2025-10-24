ИИ с Востока наступает: почему Airbnb уходит от ChatGPT к "китайцу"
Компания Airbnb из Сан-Франциско сделала шаг в сторону китайских технологий, отказавшись от ChatGPT и внедрив ИИ-агента для обслуживания клиентов на базе модели Qwen3 от Alibaba Cloud. Генеральный директор Airbnb Брайан Чески пояснил в интервью Bloomberg, что ChatGPT пока не готов к масштабной интеграции на платформе, тогда как Qwen3 оказался "очень хорошей, быстрой и дешёвой" альтернативой. Это решение отражает растущий интерес западных компаний к китайским ИИ-решениям с открытым исходным кодом.
Qwen3 и обновления Quark
Разработанная Alibaba Cloud модель Qwen3 стала основой обновлённого чата в приложении Quark — универсальной платформе, которая теперь поддерживает текстовые и голосовые диалоги, поиск, генерацию текста и другие функции. Компания позиционирует это обновление как шаг к созданию масштабного "супер-приложения", объединяющего различные сервисы.
ИИ-очки и новые устройства
На фоне усиленной конкуренции среди китайских технологических гигантов Alibaba представила ИИ-очки Quark, способные обеспечивать громкую связь, переводить речь в реальном времени и расшифровывать встречи. Стоимость устройства составляет 4 699 юаней (около 659 долларов). Этот продукт демонстрирует стремление компании закрепиться в сегменте персональных ИИ-устройств.
Конкуренция в китайском ИИ-сегменте
Alibaba не единственная компания, активно развивающая потребительский ИИ. ByteDance предлагает своего ассистента Doubao, Tencent развивает Yuanbao, а Quark от Alibaba позиционируется как основной ИИ-интерфейс для широкой аудитории. Каждая компания старается создать удобное и функциональное решение, способное заменить несколько приложений сразу.
Сравнение ИИ-ассистентов
|Компания
|Модель / продукт
|Основные функции
|Цель использования
|Alibaba
|Qwen3 / Quark
|Текст, голос, поиск, генерация контента
|Массовое внедрение в платформы и устройства
|ByteDance
|Doubao
|Ассистент, поддержка контента
|Персональные сервисы
|Tencent
|Yuanbao
|Диалог, помощь пользователю
|Интеграция в экосистему Tencent
Плюсы и минусы Qwen3
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая работа
|Меньше популярности на Западе
|Низкая стоимость использования
|Ограниченная интеграция с западными платформами
|Открытый исходный код
|Требует обучения персонала
|Универсальные функции
|Не все функции адаптированы под локальный рынок
FAQ
Как выбрать ИИ-ассистента для платформы?
Оцените масштаб, стоимость и возможности интеграции с существующими системами.
Сколько стоит интеграция Qwen3?
Стоимость зависит от объёма запросов и выбранных функций, но она ниже, чем у альтернатив вроде ChatGPT.
Что лучше для массового использования: Qwen3 или ChatGPT?
Для крупных платформ Qwen3 показывает более быстрый отклик и меньшие затраты на интеграцию.
Три интересных факта
-
Qwen3 используется в приложении Quark для текстового и голосового взаимодействия.
-
ИИ-очки Quark могут расшифровывать встречи в реальном времени.
-
Alibaba планирует превратить Quark в универсальное "супер-приложение".
Исторический контекст
-
В 2020-х годах китайские ИИ-компании активно развивают ассистентов для массового пользователя.
-
ByteDance и Tencent конкурируют с Alibaba в сегменте персональных ИИ-интерфейсов.
-
Airbnb становится одним из первых западных пользователей китайских ИИ-моделей для масштабного обслуживания клиентов.
