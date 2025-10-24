ИИ с Востока наступает: почему Airbnb уходит от ChatGPT к "китайцу"

Компания Airbnb из Сан-Франциско сделала шаг в сторону китайских технологий, отказавшись от ChatGPT и внедрив ИИ-агента для обслуживания клиентов на базе модели Qwen3 от Alibaba Cloud. Генеральный директор Airbnb Брайан Чески пояснил в интервью Bloomberg, что ChatGPT пока не готов к масштабной интеграции на платформе, тогда как Qwen3 оказался "очень хорошей, быстрой и дешёвой" альтернативой. Это решение отражает растущий интерес западных компаний к китайским ИИ-решениям с открытым исходным кодом.

Qwen3 и обновления Quark

Разработанная Alibaba Cloud модель Qwen3 стала основой обновлённого чата в приложении Quark — универсальной платформе, которая теперь поддерживает текстовые и голосовые диалоги, поиск, генерацию текста и другие функции. Компания позиционирует это обновление как шаг к созданию масштабного "супер-приложения", объединяющего различные сервисы.

ИИ-очки и новые устройства

На фоне усиленной конкуренции среди китайских технологических гигантов Alibaba представила ИИ-очки Quark, способные обеспечивать громкую связь, переводить речь в реальном времени и расшифровывать встречи. Стоимость устройства составляет 4 699 юаней (около 659 долларов). Этот продукт демонстрирует стремление компании закрепиться в сегменте персональных ИИ-устройств.

Конкуренция в китайском ИИ-сегменте

Alibaba не единственная компания, активно развивающая потребительский ИИ. ByteDance предлагает своего ассистента Doubao, Tencent развивает Yuanbao, а Quark от Alibaba позиционируется как основной ИИ-интерфейс для широкой аудитории. Каждая компания старается создать удобное и функциональное решение, способное заменить несколько приложений сразу.

Сравнение ИИ-ассистентов

Компания Модель / продукт Основные функции Цель использования Alibaba Qwen3 / Quark Текст, голос, поиск, генерация контента Массовое внедрение в платформы и устройства ByteDance Doubao Ассистент, поддержка контента Персональные сервисы Tencent Yuanbao Диалог, помощь пользователю Интеграция в экосистему Tencent

А что если…

Если западные компании начнут массово внедрять китайские ИИ-модели, это может ускорить развитие открытых технологий и расширить возможности персональных ассистентов в глобальном масштабе.

Плюсы и минусы Qwen3

Плюсы Минусы Быстрая работа Меньше популярности на Западе Низкая стоимость использования Ограниченная интеграция с западными платформами Открытый исходный код Требует обучения персонала Универсальные функции Не все функции адаптированы под локальный рынок

