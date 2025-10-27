Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Киноа и кускус
Киноа и кускус
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 22:16

Киноа или кускус: один гарнир насыщает на часы, другой вызывает голод

Диетолог Анар Аллидина назвала киноа полноценным источником всех девяти аминокислот

Если вы хоть раз пытались заменить гарнир на что-то более "умное", наверняка задумывались о киноа или кускусе. Они выглядят похоже, готовятся быстро и оба считаются частью здорового питания. Но одно из них даёт организму заметно больше пользы. Диетологи объясняют, в чём различие между этими продуктами и почему киноа всё чаще становится фаворитом на столах у сторонников осознанного питания.

Что общего у киноа и кускуса

Оба продукта универсальны: их добавляют в салаты, используют как основу для боулов или подают как гарнир к овощам и рыбе. Киноа и кускус хорошо впитывают соусы, быстро готовятся и придают блюдам приятную текстуру. Но на этом сходство заканчивается. Киноа — это семена растения, родом из Анд, а кускус — продукт из пшеницы, больше похожий на мелкую пасту.

Пищевая ценность: кто выигрывает по цифрам

По данным Министерства сельского хозяйства США, в одной чашке варёной киноа содержится 222 калории, 8 г белка, 4 г жира, 39 г углеводов и 5 г клетчатки. Кускус в тех же объёмах даёт 176 калорий, 6 г белка, почти не содержит жиров, 36 г углеводов и лишь 2 г клетчатки. Разница вроде бы небольшая, но она меняет картину: киноа насыщает дольше и поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

Почему киноа называют "суперпродуктом"

"Киноа является полноценным белком и содержит все девять незаменимых аминокислот", — отметила диетолог Анар Аллидина.

Это особенно важно для тех, кто не ест мясо: не нужно комбинировать разные источники белка, чтобы получить всё необходимое.

Кроме того, киноа богата клетчаткой, которая помогает дольше сохранять чувство сытости и улучшает работу кишечника. Всего одна порция заменяет привычный белый рис, в котором клетчатки почти нет.

"Киноа содержит витамины группы B, витамин E и антиоксиданты, способные уменьшать воспаление", — добавила Ванесса Имус, владелица клиники Integrated Nutrition for Weight Loss.

По данным журнала Antioxidants, эти вещества защищают клетки от окислительного стресса, поддерживают здоровье сердца и печени, а также положительно влияют на микрофлору кишечника.

Ещё одно преимущество киноа — отсутствие глютена. Это делает её безопасным выбором для людей с целиакией или непереносимостью пшеницы.

Кускус: быстрый, сытный, но не без нюансов

Кускус удобен в приготовлении: его достаточно залить кипятком, и через пять минут можно подавать. Поэтому его часто выбирают в качестве гарнира на каждый день.

"Кускус — это быстро готовящееся и универсальное зерно, которое легко включать в блюда", — сказала Аллидина. Несмотря на то что кускус делают из пшеницы, его питательная ценность зависит от степени переработки.

Имус подчёркивает, что цельнозерновой кускус может стать хорошим источником клетчатки и витаминов группы B. Кроме того, он содержит селен — важный микроэлемент для здоровья щитовидной железы. Всего одна чашка покрывает примерно половину суточной нормы этого минерала.

Однако есть нюанс: из-за содержания глютена кускус противопоказан людям с его непереносимостью. В отличие от киноа или риса, его нельзя включать в безглютеновую диету.

Что выбрать для похудения

Если цель — снизить вес, диетологи единодушны: киноа работает эффективнее.

"Для похудения вам нужно максимально использовать белок и клетчатку для сытости и полноты. В каждой чашке киноа содержится больше белка, клетчатки и микроэлементов. Так что киноа — победитель!" — сказала Аллидина.

Да, кускус содержит чуть меньше калорий, но киноа помогает дольше не ощущать голода, поддерживает уровень энергии и предотвращает переедание.

Таблица сравнения

Показатель

Киноа

Кускус

Калорийность

222 ккал

176 ккал

Белки

8 г

6 г

Жиры

4 г

0 г

Углеводы

39 г

36 г

Клетчатка

5 г

2 г

Глютен

Нет

Есть

Советы шаг за шагом: как готовить и сочетать

  1. Промойте киноа под проточной водой — это уберёт естественную горечь.
  2. Варите в пропорции 1:2 (на одну часть киноа две части воды).
  3. Для аромата можно добавить лавровый лист или немного оливкового масла.
  4. Подавайте с овощами, бобовыми, кусочками курицы или лосося.
  5. Кускус можно использовать как основу для салатов с нутом, зеленью и лимонным соком.

Так оба продукта можно сделать частью полезного и разнообразного меню.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать белый рафинированный кускус ежедневно.
    → Последствие: недостаток клетчатки и скачки сахара.
    → Альтернатива: цельнозерновой кускус или киноа.
  • Ошибка: переваривать киноа до кашеобразного состояния.
    → Последствие: потеря текстуры и части питательных веществ.
    → Альтернатива: готовить на пару или строго по времени.

А что если вы не любите вкус киноа?

Некоторым киноа кажется слегка горьковатой. Это связано с сапонинами — природными веществами на поверхности зерна. Достаточно тщательно промыть семена перед варкой, чтобы избавиться от привкуса. Ещё один вариант — использовать смесь белой, красной и чёрной киноа: так вкус получается мягче и интереснее.

Плюсы и минусы

Продукт

Плюсы

Минусы

Киноа

Полноценный белок, без глютена, много клетчатки и антиоксидантов

Дороже и требует промывки

Кускус

Быстро готовится, содержит селен, универсален

Содержит глютен, меньше клетчатки

FAQ

Как выбрать киноа в магазине?
Выбирайте упаковку с пометкой "органическая" и "без глютена". Зёрна должны быть сухими и без пыли.

Можно ли смешивать киноа и кускус?
Да, особенно в салатах. Это даст приятную текстуру и сбалансирует вкус — лёгкий пшеничный с ореховыми нотками.

Мифы и правда

Миф 1: кускус — это зерно.
Правда: это разновидность мелкой пасты из пшеницы.

Миф 2: киноа повышает уровень сахара в крови.
Правда: наоборот, благодаря клетчатке и белку она помогает его стабилизировать.

Миф 3: кускус и киноа одинаково полезны.
Правда: киноа богаче белками, минералами и антиоксидантами.

3 интересных факта

  1. Киноа выращивают более 5000 лет, её называли "золотым зерном инков".
  2. NASA включила киноа в рацион астронавтов за сбалансированный состав.
  3. Кускус — традиционное блюдо Северной Африки, которое символизирует гостеприимство.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-отоларинголог Регина Миниахметова предупредила об опасности храпа для сердца и сосудов сегодня в 22:26
Храпит — значит не спит: врачи предупреждают о смертельной ловушке во сне

Отоларинголог Регина Миниахметова объяснила, почему храп опасен для сердца и психики. Врач рассказала, как ночные остановки дыхания могут привести к гипертонии, инсультам и хронической усталости.

Читать полностью » Врачи уточнили, что высокая пористость усиливается после окрашивания и термоукладки сегодня в 17:32
Почему волосы не слушаются, даже если уход идеальный: ответ в их структуре

Пористость волос меняет подход к уходу. Узнайте, как определить свой тип и подобрать правильные средства для здоровья и блеска волос.

Читать полностью » Специалисты: белковое питание после 60 лет помогает предотвратить потерю мышечной массы сегодня в 16:39
Организм стареет не от возраста, а от дефицита вот этого вещества

Белок помогает пожилым людям сохранять силу, ясность ума и здоровье. Какие продукты лучше включить в рацион, чтобы питание стало источником энергии и долголетия?

Читать полностью » Врачи сообщили, что тип кожи меняется с возрастом, климатом и уровнем стресса сегодня в 16:25
Кожа говорит больше, чем зеркало: как узнать почему уход не работает

Узнайте, как быстро определить тип кожи и выбрать идеальные средства ухода с помощью простых тестов, которые откроют секреты вашей кожи.

Читать полностью » Стилисты советуют подбирать ботильоны в тон колготам для визуального удлинения ног сегодня в 15:27
Эта пара обуви творит чудеса: делает стройнее, выше и моложе без усилий

Ботильоны — не просто удобная обувь. Стилисты раскрывают, как носить их после 40, чтобы выглядеть элегантно, не теряя комфорта и индивидуальности.

Читать полностью » Подбор тонального крема рекомендуется проводить при дневном свете для точного совпадения оттенка сегодня в 15:14
Идеальный тон без фильтра: секрет, который визажисты не раскрывают

Узнайте, как правильно выбрать идеальный тональный крем с пошаговым руководством. Мы расскажем о главных ошибках и секретах идеального покрытия для любого типа кожи.

Читать полностью » Алюминиевая фольга не подходит для хранения еды из-за роста бактерий — Картрайт сегодня в 14:28
Завернул котлету — накормил бактерий: чем опасно хранить еду под блестящей крышкой

Учёные предупреждают: привычка хранить еду в алюминиевой фольге может быть опасной. Почему фольга не защищает от бактерий и чем её заменить?

Читать полностью » Терапевт Дебора Ли объяснила, как сбалансированный завтрак влияет на здоровье и концентрацию сегодня в 14:10
Почему завтрак важнее обеда: одна привычка, которая снижает риск деменции

Почему завтрак до 9 утра улучшает концентрацию, настроение и даже снижает риск деменции — советы врача-терапевта Деборы Ли о правильном начале дня.

Читать полностью »

Новости
Наука
MIT обнаружил сохранившиеся материалы Земли до планетарной катастрофы 4,5 млрд лет назад
Наука
NASA: через миллион лет Солнце уничтожит атмосферу планеты Земля
Красота и здоровье
Витамин С эффективнее работает утром под солнцезащитный крем — дерматологи
Красота и здоровье
Дерматологи назвали пептиды мягкой альтернативой ретинолу для омоложения кожи
Авто и мото
Смирнов: использование микрофибры при мойке создаёт до 3000 микроцарапин на кузове
Садоводство
Осенний посев моркови позволяет собрать урожай уже в июне
Авто и мото
Инженер-двигателист Иванов: современным ДВС нежелателен щадящий режим эксплуатации
Дом
Дизайнеры интерьеров: хранение под кроватью экономит до 20 % пространства спальни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet