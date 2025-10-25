Вьетнам без Нячанга и Дананга: почему путешественники влюбляются в Куиньон

Куиньон — город, где шум моря сочетается с запахом жареных морепродуктов, а рассветы над бухтами выглядят так, будто нарисованы художником. Этот прибрежный уголок Вьетнама стремительно превращается в новый центр притяжения для тех, кто хочет увидеть страну без привычной туристической суеты. Здесь хватает современных удобств, но при этом сохраняется подлинный дух рыбацких деревень, старинных храмов и спокойных пляжей.

Когда лучше ехать

Климат Куиньона мягкий, но комфортнее всего приезжать сюда с декабря по апрель. В это время стоит ясная погода, температура держится в пределах +22…+28 °C, море тёплое, а небо почти безоблачное.

Пик сезона — июнь-август. Тогда сюда приезжают местные туристы, отели заполняются, а цены немного растут. Впрочем, даже в это время пляжи не теряют очарования. Осенью, с сентября по ноябрь, наступает сезон дождей: меньше туристов, ниже цены, но повышается риск ливней. Тайфуны сюда почти не доходят, но влажность бывает высокой.

Во время празднования Тета, вьетнамского Нового года (конец января — начало февраля), город замирает: многие кафе и магазины не работают, транспорт ограничен. Лучше планировать поездку до или после праздника.

Сколько дней выделить

Чтобы почувствовать ритм города, достаточно двух-трёх дней. Этого времени хватит, чтобы прогуляться по набережной, посетить башни Чам и насладиться вечерним ужином у моря.

Если останетесь дольше, стоит съездить в рыбацкие деревушки Нхон Хай и Суан Хай, искупаться на пляже Ки Ко и прогуляться по скалам Эо Гио — месту, где море буквально встречается с небом. Трёхдневное путешествие даст возможность совместить отдых и знакомство с культурой региона.

Как добраться

Ближайший аэропорт — Фу Кат, всего 30 км от центра. Сюда летают рейсы из Ханоя и Хошимина, а до города можно доехать на такси примерно за 300 тысяч донгов. Поездом удобнее приезжать на станцию Дьё Чи, расположенную в 10 км от центра. Также курсируют автобусы и минивэны из соседних городов Туйхоа и Куангнгай.

Сам Куиньон компактен и удобен для пеших прогулок. Большинство отелей и ресторанов расположено у побережья. Для коротких поездок можно воспользоваться такси или приложениями совместных поездок. Любителям приключений стоит арендовать мотоцикл — дороги вдоль побережья считаются одними из самых живописных во Вьетнаме.

Что посмотреть

Башни Чам и музей Бинь Динь

Когда-то эти земли принадлежали королевству Чампа, и его следы до сих пор заметны в архитектуре. Башни Тхап Дой Чам — одна из самых доступных достопримечательностей в самом центре города. Чуть дальше находятся башни Бань Ит, откуда открывается панорама зелёных холмов.

Загляните и в музей Бинь Динь, где собраны артефакты и резные скульптуры, рассказывающие о древней культуре Чамов.

Набережная и вечерняя жизнь

Пятикилометровая набережная Куиньона — сердце города. Утром здесь бегают, днём купаются, а к вечеру собираются семьи и уличные музыканты. На закате весь берег окрашивается в розово-золотые тона, и жизнь словно замедляется.

Поужинать можно на улице Нго Ван Со, где подают рулеты нэм нуонг, жареных кальмаров и свежие морепродукты прямо с лодок. Любителям расслабленной атмосферы понравится бар Surf Lounge — с видом на волны и бокалом холодного пива.

Пляжи

Ки Ко — самая известная бухта Куиньона, окружённая скалами и тропической зеленью. Добраться можно по морю или по грунтовой дороге. Здесь прозрачная вода, мягкий песок и отличные условия для купания.

Если хочется уединения, отправляйтесь на север — на пляж Тон. Он остаётся почти пустынным даже в высокий сезон. На юге, в районе Бай Шеп, расположен ресторан Haven и несколько курортов с частными зонами отдыха.

Для настоящего гастроотдыха стоит выбрать прибрежные кафе, где готовят свежий улов на гриле. Особая гордость Куиньона — уличные блюда из морских улиток и лапша с медузами.

Советы путешественникам

Берите наличные. Карты принимают не везде, а мелкие купюры пригодятся на рынках и в кафе. Остерегайтесь солнца. В полдень жара достигает 34 °C, поэтому головной убор и солнцезащитный крем — обязательны. Пробуйте местную кухню. Не ограничивайтесь ресторанами у моря — в уличных закусочных часто подают самые вкусные блюда. Используйте мотоцикл или велосипед. Это лучший способ увидеть прибрежные тропы и спрятанные бухты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать отель прямо на пляже в высокий сезон.

Последствие: шум, толпы и завышенные цены.

Альтернатива: остановитесь в гостинице на несколько улиц дальше от берега — тише и дешевле.

Последствие: транспорт и жильё переполнены.

Альтернатива: планируйте заранее или приезжайте до праздника.

Последствие: закрытые дороги и ограниченные экскурсии.

Альтернатива: приезжайте весной, когда природа в расцвете.

А что если остаться дольше?

Если вам захочется больше, чем пляжный отдых, отправляйтесь в рыбацкие посёлки. В Суан Хай каждое утро возвращаются лодки с уловом, а на песке начинается импровизированный рынок. Чуть севернее — деревня Нхон Ли, где можно выпить кофе с видом на море и пройти по тропе Эо Гио вдоль скал. Это одно из лучших мест, чтобы встретить рассвет.

Плюсы и минусы Куиньона

Плюсы Минусы Спокойная атмосфера и подлинный колорит Сезонные дожди осенью Низкие цены на жильё и еду Ограниченный выбор ночной жизни Удобная транспортная доступность Переполненные пляжи летом Великолепные морепродукты Нехватка крупных торговых центров

Интересные факты

Куиньон называют "городом шамов" — здесь сохранилось больше всего башен Чам в центральном Вьетнаме. На побережье снимают вьетнамские сериалы и клипы из-за красивых закатов. Местные рыбаки по-прежнему выходят в море на круглых корзиночных лодках — уникальной форме судов, сохранившейся со времён древней Чампы.

FAQ

Какой пляж лучше выбрать для купания?

Пляж Бай Шеп считается самым удобным: чистая вода, плавный заход, рядом рестораны и отели.

Сколько стоит обед из морепродуктов?

Около 250 тысяч донгов (примерно 10 долларов) за полноценный ужин на двоих.

Можно ли путешествовать с детьми?

Да, Куиньон безопасен и спокоен. В крупных отелях есть семейные номера и бассейны.

Мифы и правда