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Фасад жилого дома
Фасад жилого дома
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Ксения Орлова Опубликована сегодня в 9:37

Не терпеть, а действовать: как закон помогает жильцам бороться с пьяными во дворе

Когда атмосферой вашего двора овладевает шумная компания с запахом алкоголя, это может превратиться в настоящую проблему. Люди не могут уснуть, дети рискуют сталкиваться с упадками морали, а сам двор становится похож на зону отдыха для нетрезвых. Закон позволяет жильцам навести порядок и прервать этот беспредел. Давайте разберёмся, какие меры помогут вернуть спокойствие в ваш двор, куда обращаться и как действовать.

"Люди должны знать, что распитие алкоголя в общественных местах, как дворы и детские площадки, является административным правонарушением. Это нарушает общественный порядок и может повлечь за собой штраф", — подчеркнула юрист Елена Маркова .

Запреты на распитие алкоголя

Законодательство строго регулирует места, где запрещено распитие алкогольных напитков. Согласно статье 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ, это касается не только образовательных заведений, но и дворов, подъездов, лестничных площадок и мест отдыха. Более того, распитие алкоголя в общественных местах может обернуться штрафами от 500 до 1500 рублей.

Аналогичные санкции ждут и тех, кто появляется в общественных местах в состоянии сильного опьянения. Ответственность предусматривает как админштраф, так и возможность ареста до 15 суток, если штраф не уплачен вовремя. Упаковка алкоголя, вроде коробок из-под сока, не станет оправданием при проверке, поскольку решение принимает полиция, опираясь на общие обстоятельства случая.

Куда жаловаться на пьяных

Если ваша тишина нарушена шумом пьяной компании, не стоит стесняться обратиться за помощью в полицию по телефону 112 или 102. При звонке лучше всего назвать свои Ф. И. О., адрес и кратко объяснить ситуацию. Важно указать точное местоположение нарушения и его суть: шум, музыка или конфликты.

Вы также можете обратиться в местное отделение полиции с заявлением о регулярных нарушениях. В этом случае вам выдадут талон-уведомление, который подтвердит ваш визит и зарегистрирует ваше обращение. У полиции есть 7 дней для начала проверки по вашему заявлению, а для решения может потребоваться до 30 дней.

Как вести себя с шумной компанией

Если вам довелось столкнуться с неадекватными пьяными, возможно, стоит начать с вежливой просьбы попросить их уменьшить шум или перейти в другое место. Если же конфликт эскалируется, лучше всего сразу обратиться в полицию.

Если это не первый случай нарушений, объединитесь с другими жильцами и сделайте несколько одновременно заявок или коллективное обращение, что может оказать более действенное влияние. Участковый полицейский также поможет взять ситуацию под контроль, проведя профилактическую работу с нарушителями.

Демонтаж скамейки во дворе

Если скамейка во дворе стала излюбленным местом сборища пьяных нарушителей, стоит выяснить, как ее убрать или перенести. Однако это действие потребует решения общего собрания жильцов, где необходимо собрать ⅔ голосов собственников, чтобы принять решение о демонтаже или переносе.

Итак, организуйте инициативную группу жильцов, чтобы обсудить проблему, провести голосование и оформить протокол, который нужно будет передать управляющей компании для выполнения решения. На заседании можно также обсудить перемещение лавочки в более уединенное место, если это решит проблему.

FAQ

Можно ли вызывать полицию на шумных пьяных? Да, полицию можно вызывать на шумных пьяных гостей в вашем дворе. Укажите адрес и суть инцидента.

Какие штрафы наложат на пьяных в общественных местах? Штрафы за распитие алкоголя в запрещённых местах варьируются от 500 до 1500 рублей.

Как убрать скамейку во дворе? Для демонтажа скамейки потребуется решение общего собрания собственников, на котором должно быть ⅔ голосов.

Что делать, если соседи шумят регулярно? В случае регулярных нарушений стоит объединиться с другими жильцами и обратиться к участковому.

Проверено экспертом: юрист Елена Маркова

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Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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