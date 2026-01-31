Три места в Греции собирают идеальную перезагрузку — меньше витринности, больше воды и тишины

Греция легко исполняет "открыточные" ожидания, но иногда хочется прожить её тише — без толп, очередей и очевидных маршрутов. У местных и тех, кто много пишет о стране, свои точки для перезагрузки: остров, где пляжи остаются почти дикими, кусочек Крита, который не отдали массовому туризму, и маленькие Киклады, где море выглядит нереально прозрачным. Об этом сообщает Lonely Planet.

Серифос — западные Киклады без глянца

Серифос удобен тем, что он близко к Афинам, но по ощущениям находится "в стороне" от туристического шума соседей. До острова можно добраться быстрым паромом из Пирея примерно за два часа, и даже несмотря на то, что виллы постепенно появляются на склонах, атмосфера здесь всё ещё спокойнее, чем на раскрученных Миконосе и Санторини.

Главная причина приехать — пляжи: на острове их больше семидесяти, и многие остаются максимально естественными. Летний северный ветер мелтеми помогает переносить жару, а отсутствие привычных рядов шезлонгов делает отдых более "островным" — с тенью тамарисков и долгими паузами без расписания. Для ярких впечатлений упоминаются глубокие воды Ганемы и более "дикие" участки вроде Карави, а любителям мягкого песка подойдёт уединённая бухта Psili Ammos с золотым берегом и рыбной таверной.

Останавливаться удобно в портовом Ливади — авторы отмечают семейные бутик-отели. А за настроением стоит подняться в Хору, белую столицу на холме: там легко совместить кофе в Stou Stratou и ужин в Seriani, где готовят классические блюда, включая пастицио.

Южное побережье Ретимно, Крит — Ливийское море и простор

Крит огромный, и именно это помогает находить места, которые не похожи на "курортный конвейер". Южные берега в регионе Ретимно, омываемые Ливийским морем, в тексте описываются как менее затронутые массовым туризмом по сравнению с севером острова.

Здесь более 15 сильных пляжных точек — от Франгокастелло до Агия Галини, и даже в августе можно найти участки, где ощущается пространство. Превели (Palm Beach) называют самым фотографируемым и, вероятно, самым многолюдным, но рядом есть варианты для тех, кто любит тишину: небольшие и укромные Аммуди и крупные "дикие" Триопетра, куда лучше не ехать в ветреную погоду. Важное дополнение к пляжам — монастырь Мони Превели: его посещение автор называет отдельным духовным опытом.

Чтобы увидеть регион по-настоящему, нужна машина — без неё сложно собрать пляжи и деревни в цельную картинку. В качестве базы предлагают Спили: это небольшой городок на склоне, известный пресноводными фонтанами с львиными головами и удобным расположением, позволяющим доехать до многих мест за 20-30 минут. А за ужином стоит охотиться в семейной таверне Merastrí в деревне Селлия — с местной кухней и видом на залив Плакиас.

Куфонисия — Малые Киклады, где море "парит"

Куфонисия — вариант для тех, кто любит сам процесс перемещения по островам: паромы по Кикладам, палуба, ветер и смена оттенков моря. При подходе к острову вода кажется почти прозрачной, с таким светлым аквамарином, что лодки выглядят будто подвешенными над белым песком. И весь ритм соответствует картинке: саронги после пляжа, лёгкий лен по вечерам и спокойные разговоры вместо гонки за чек-листом.

Здесь хорошо просто ходить: главная деревня — это лабиринт маленьких улочек с бутиками, небольшими отелями и дружелюбными барами. А если хочется природы, остров можно пройти вдоль побережья по тропам: скалы образуют естественные бассейны, бухты часто пустынны, а пляжи — светлые, "алебастровые". При всей близости к Наксосу и Паросу Малые Киклады ощущаются так, будто находятся на краю карты — именно это и ценят те, кто приезжает сюда отдыхать.

Если хочется более "особенного" размещения, в тексте упоминаются Aeris Suites с видом на залив Пори. Вечерний план звучит просто и по-гречески: отправиться в Capetan Nikolas за свежими морепродуктами и смотреть закат, пока солнце уходит за ветряной мельницей над гаванью.

Формула этих трёх мест одинаковая: меньше витринности, больше воздуха и воды, больше времени "просто быть". И в этом, кажется, скрывается самая местная версия греческого отдыха.