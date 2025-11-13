Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка делает зарядку в офисе
Девушка делает зарядку в офисе
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 23:25

Перестал бороться со стрессом и просто сделал это упражнение — через 5 минут стало легче

Доктор Карим Торрес Санчес: расслабление мышц помогает отключить стрессовую реакцию

Современный ритм жизни редко оставляет место для пауз. Мы бежим из задачи в задачу, и стресс становится нормой. Но, как напоминает клинический психолог доктор Карим Торрес Санчес, стресс — это не просто эмоция, а физиологическая реакция организма:

"Снятие стресса — это активный процесс, который переводит нервную систему из режима "бей или беги" в состояние "отдыха и восстановления"."

Иными словами, чтобы почувствовать себя лучше, нужно не столько "успокоиться", сколько дать телу сигнал безопасности. Эти шесть коротких приёмов помогают сделать это всего за 10 минут — где угодно и когда угодно.

1. Осознанное расслабление мышц

Когда мы напряжены, тело невольно сжимается. Чтобы "разморозить" стресс, попробуйте технику прогрессивного расслабления.

Как делать:

  1. Сядьте или лягте удобно.
  2. Напрягите одну группу мышц — например, кисть руки — на 5 секунд.
  3. Затем медленно расслабьте на 10-15 секунд.
  4. Почувствуйте разницу между напряжением и покоем.

Повторите с другими зонами: лицо, плечи, живот, ноги.
Эта практика помогает вернуть внимание в тело и буквально "отключить" стрессовую реакцию мозга.

2. Короткая прогулка на свежем воздухе

Ничто не помогает так быстро, как движение и кислород. Даже 5 минут ходьбы под открытым небом снижают уровень кортизола — гормона стресса.

"Просто наденьте обувь и выйдите на улицу. Смотрите вокруг, чувствуйте землю под ногами — и дышите", — советует доктор Торрес.

Во время прогулки уберите телефон и наблюдайте за миром: деревья, свет, звуки. Осознанное внимание к окружающему миру мягко "переключает" мозг с тревоги на присутствие.

3. "Объятия бабочки"

Это упражнение придумано для восстановления чувства безопасности и используется даже в терапии травмы.

Как выполнять:

  1. Скрестите руки на груди, положив ладони на плечи или под ключицы.
  2. Медленно постукивайте пальцами попеременно: левая — правая — левая — правая.
  3. Дышите глубоко и спокойно, наблюдая за ритмом.

Продолжайте 1-3 минуты. Такое лёгкое ритмичное касание активирует парасимпатическую нервную систему, помогая телу расслабиться.

4. "Встряхните стресс" — движение через тело

Когда эмоции застревают, телу нужен выход.

"Стресс живёт не только в голове — он буквально прописывается в мышцах", — отмечает психотерапевт Кристин Андерсон, основатель Madison Square Therapy.

Попробуйте:

  • Встаньте, включите любимую музыку.
  • Встряхните руками, ногами, плечами.
  • Прыгните несколько раз или сделайте свободный танец.

5-10 минут инстинктивных движений — и тело сбрасывает накопленный адреналин. Это естественный способ вернуть лёгкость и энергию.

5. Дыхание 4-6-8

Дыхательные техники мгновенно влияют на нервную систему. Простая схема 4-6-8 помогает вернуть спокойствие:

  1. Вдохните через нос на 4 счёта.
  2. Задержите дыхание на 6.
  3. Медленно выдохните через рот на 8.

Повторите 4-5 циклов. Такое дыхание снижает частоту сердечных сокращений и помогает мозгу переключиться из состояния тревоги в состояние отдыха.

6. Осознанный рефрейминг мыслей

Порой причина стресса — не события, а то, как мы о них думаем.

"Потратьте 10 минут на то, чтобы отследить внутренний диалог, — советует Андерсон. — Если вы ловите себя на мыслях вроде "я не справляюсь”, спросите себя: что ещё может быть правдой?"

Попробуйте записать три альтернативных, более мягких интерпретации ситуации. Этот приём тренирует гибкость мышления и помогает вернуть чувство контроля.

Сравнение техник

Приём

Основной эффект

Время выполнения

Прогрессивное расслабление

Убирает мышечное напряжение

3-5 мин

Прогулка на воздухе

Снижает уровень кортизола

5-10 мин

Объятия бабочки

Снимает тревогу, стабилизирует эмоции

2-3 мин

Танец / встряхивание

Освобождает от физического стресса

5 мин

Дыхание 4-6-8

Успокаивает нервную систему

2-4 мин

Рефрейминг мыслей

Снижает психическое давление

5-10 мин

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться "выключить" стресс, игнорируя тело.
    Последствие: тревога возвращается сильнее.
    Альтернатива: включите телесные практики — дыхание, движение, касание.
  • Ошибка: держать негативные мысли внутри.
    Последствие: ментальное выгорание.
    Альтернатива: проговорите или запишите тревожные мысли, чтобы увидеть их со стороны.
  • Ошибка: ждать идеальных условий для отдыха.
    Последствие: стресс накапливается.
    Альтернатива: используйте короткие 5-10-минутные паузы прямо в течение дня.

Мифы и правда

  • Миф: стресс снимается только долгими медитациями.
    Правда: даже короткие практики активируют механизм расслабления.
  • Миф: нужно полностью устранить стресс.
    Правда: цель — не убрать стресс, а научиться управлять им.
  • Миф: тело и разум работают отдельно.
    Правда: нервная система реагирует единым комплексом — лечить нужно обоих.

2 интересных факта

  • Пятиминутная прогулка на природе снижает уровень кортизола так же, как 20 минут медитации.
  • Дыхание с удлинённым выдохом активирует блуждающий нерв — главный "канал" спокойствия.

Снять стресс — не значит уехать на ретрит или закрыться от мира. Иногда всё, что нужно, — 10 минут осознанного внимания к телу и дыханию. Выберите один из приёмов, который откликнулся вам больше всего, и попробуйте уже сегодня. Пусть эти короткие практики станут вашими "мини-паузами" стабильности посреди любого хаоса.

