Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сервированные креветки
Сервированные креветки
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 15:54

Беру креветки и сковороду — ужин готов за 20 минут: этот рецепт выручает, когда времени в обрез

Креветки жарят с чесночным маслом и халапеньо для тако в тортильях — Робин Шривз

Когда на ужин остаётся всего полчаса, креветки становятся настоящей палочкой-выручалочкой. Они готовятся быстрее большинства белков и легко "подхватывают" вкус соусов, специй и кислоты. Поэтому даже из простых продуктов можно собрать блюдо, которое не выглядит компромиссом. Об этом сообщает Serious Eats со ссылкой на материал автора Робина Шривза.

Почему креветки спасают в будни

Главный плюс креветок — скорость: достаточно довести их до розового цвета и упругой текстуры, и ужин уже на столе. Ещё одно удобство — заморозка: держите упаковку в морозилке, а заодно несколько "универсальных" ингредиентов вроде чеснока, лимона, острого соуса, пасты чили или баночки томатов. Тогда весь процесс сводится к тому, чтобы быстро разморозить морепродукты, разогреть сковороду и выбрать направление вкуса — от азиатского до средиземноморского.

Семь быстрых идей, которые укладываются в 20 минут

  1. Креветки с чесноком и срирачей. Их обжаривают в масле с чесноком и шалотом, а в самом конце быстро покрывают смесью лайма, срирачи и коричневого сахара — получается сладко-остро и очень ярко.
  2. Запечённые под грилем креветки с хариссой и пивом. Пиво добавляет хмелевую ноту, масло делает соус насыщенным, а харисса отвечает за характер; всё готовится в считаные минуты.
  3. Сковородка с орзо, фетой и спаржей. Сначала доводят орзо до готовности, затем быстро обжаривают спаржу и добавляют креветки в финальные минуты, после чего собирают блюдо с фетой, лимоном, оливковым маслом и базиликом.
  4. Goong Pad Nam Prik Pao. Тайское жаркое, где креветки готовят вместе с грибами, стручковой фасолью и пастой нам прик пао; подают с рисом и зеленью.
  5. Tacos de Camarones al Mojo de Ajo. Темп высокий: обжаривают лук и креветки, затем добавляют масло, халапеньо и чеснок, а тортильи разогревают параллельно.
  6. Лапша в стиле "морской салат". Креветки, кальмары и краб смешивают с лимоном, цедрой, оливковым маслом, чесноком и перцем, а затем соединяют с вьетнамской лапшой и травами.
  7. Эби но Чири-Сосу. Крупные креветки сначала подготавливают (в том числе с содой и крахмалом для текстуры), обжаривают, а затем быстро прогревают в чили-соусе с имбирём, чесноком и приправами.

Как ускорить процесс без потери вкуса

Секрет таких ужинов — подготовка до старта: разморозить креветки, нарезать чеснок и лук, выжать лимон, прогреть сковороду. Важно не передержать морепродукты: переваренные креветки быстро становятся "резиновыми", поэтому соус лучше сделать заранее или собирать его параллельно. А ещё удобно держать под рукой хлеб или рис — они помогают "собрать" весь ароматный соус и превращают быстрый рецепт в полноценный ужин.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

TheKitchn рекомендует приготовить лимонно-масляный соус из 4 ингредиентов вчера в 5:20
Соус за 15 минут: добавил 4 ингредиента — и обычная курица стала "как в ресторане"

Откройте для себя секрет невероятного ужина с лимонно-масляным соусом, который за 15 минут освежит любое блюдо. 4 простых ингредиента — ваш ключ к успеху!

Читать полностью » Салат из капусты с лимонным соком вместо уксуса сохраняет хрусткость — повар 12.01.2026 в 18:57
Секрет салата без уксуса, от которого не оторваться: главный ингредиент для сочности есть на вашей кухне

Витаминный салат из капусты, моркови и яблока готовится за 15 минут и делается без уксуса. Как сохранить хруст, свежесть и яркий вкус?

Читать полностью » Лимонный сок замедляет потемнение авокадо — кулинары 12.01.2026 в 10:04
Сохраняю авокадо свежим на неделю: топ-5 секретов, которые делают его стойким к окислению

Как сохранить свежесть авокадо и избежать потемнения мякоти? Разбираемся в самых эффективных способах, чтобы ваш авокадо оставался свежим и вкусным дольше!

Читать полностью » Карри из нута не требует точного соблюдения пропорций — повара 12.01.2026 в 6:22
Готовят без спешки — едят с доверием: карри, которое редко подводит

Карри из нута давно перестало быть экзотикой. Это блюдо выбирают за устойчивый вкус, простоту приготовления и умение работать в повседневной кухне.

Читать полностью » Салат с крабовыми палочками, помидорами и мягким сыром готовится за 20 минут — повар 12.01.2026 в 2:35
Салат, который готовится за 15 минут, но гости думают, что вы стояли у плиты полдня: вот мой способ

Салат с крабовыми палочками, помидорами и сыром готовится за 20 минут и обходится без майонеза. Что даёт идеальный вкус и свежесть?

Читать полностью » Зелёный лук быстро вянет при хранении без доступа воздуха — диетолог Соломатина 11.01.2026 в 17:40
Зелёный лук в холодильнике портился за два дня — стало ясно, в чём ошибка: так делают почти все

Зелёный лук быстро теряет вкус и пользу из-за ошибок хранения. Простые советы помогут сохранить свежесть, аромат и витамины.

Читать полностью » Готовые тарталетки с красной рыбой можно хранить в холодильнике до 3 часов — повар 11.01.2026 в 9:45
Смешал творожный сыр с семгой — гости решили, что это ресторанная закуска

Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой готовятся за 5 минут и выглядят празднично. Как сделать начинку нежной и подать без размокания?

Читать полностью » Шампиньоны обжаривают с луком и ветчиной перед запеканием — кулинары 11.01.2026 в 1:33
Беру грибы и ветчину — на выходе блюдо, которое съедают первым: гости просят добавки

Простое блюдо из шампиньонов с ветчиной и сыром легко готовится и всегда удаётся. Универсальный рецепт для ужина и праздничного стола.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
В январе дачникам рекомендовали начинать посев рассады — агрономы
Еда
Питание влияет на скорость старения организма — Спаттини врач
Дом
Серо-зелёный становится новой спокойной альтернативой миллениал-серому — House Digest
Наука
Комета C/2025 R3 сближается с Землёй 27 апреля для лучшей видимости — Live Science
Дом
Самодельное чистящее средство на уксусе подходит для дома — эксперты по уборке
Авто и мото
Hongqi Guoya (L1) получает ОТТС для рынка России — Автостат
Авто и мото
Томас Ингенлат вернулся на пост главного дизайнера Volvo — автопроизводитель
Спорт и фитнес
Бокс в домашних тренировках снижает стресс и расходует калории — фитнес-тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet