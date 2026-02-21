Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Нос заложен
Нос заложен
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:55

Нос "не дышит" при простуде — один холодный приём запускает неожиданный эффект

Заложенный нос способен испортить даже самый обычный день. Дышать приходится через рот, сон становится поверхностным, а привычные спреи не всегда дают мгновенный эффект. Однако существует простой приём, который может облегчить дыхание буквально за полминуты.

Почему нос "перестаёт" дышать

Чаще всего причиной заложенности становится отёк слизистой оболочки. При простуде, аллергии или раздражении сосуды в носовых ходах расширяются, усиливается приток крови, и ткани набухают. Просвет сужается, поток воздуха уменьшается — возникает ощущение блокировки.

Это не просто субъективный дискомфорт, а вполне конкретный физиологический процесс. Воспалительная реакция активирует механизмы, которые организм использует для защиты, но побочным эффектом становится затруднённое дыхание.

Как работает трюк с кубиком льда

Неожиданное решение связано с анатомией нёба. Верхняя часть ротовой полости богата чувствительными нервными окончаниями, которые связаны с вегетативной нервной системой. Именно она регулирует сужение и расширение кровеносных сосудов.

Если аккуратно прижать к нёбу кубик льда, холод действует как стимул для этих нервов. Возникает рефлекторная реакция: сосуды в носовой полости сужаются, отёк уменьшается, а дыхательные проходы расширяются. В результате воздух начинает проходить свободнее.

По механизму это похоже на прикладывание льда к ушибу или воспалённой мышце. Холод снижает приток крови к определённой зоне и уменьшает воспаление. Только в данном случае эффект направлен на носовые ходы, а результат ощущается почти мгновенно.

Когда стоит применять метод

Такой способ может помочь при временной заложенности, вызванной простудой или аллергией. Он не заменяет лечение и не устраняет причину воспаления, но способен быстро облегчить состояние без лекарств. Это особенно актуально, если под рукой нет назального спрея или хочется избежать его частого использования.

Важно соблюдать аккуратность: кубик льда не следует держать слишком долго, чтобы не вызвать дискомфорт слизистой. Достаточно кратковременного контакта, после чего можно оценить эффект.

Иногда простые решения оказываются самыми практичными. Организм обладает множеством рефлекторных связей, и воздействие холода на нёбо — одна из них. Если дыхание через нос внезапно стало проблемой, небольшой эксперимент с кубиком льда может стать быстрым и доступным способом почувствовать облегчение.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

