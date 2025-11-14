Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Медовик
Медовик
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 18:18

Готовлю медовый торт на Новый год без раскатки коржей — пышный, высокий и за час: жаль, раньше не знала этого способа

Выпечка одним пластом ускоряет сборку медовика вдвое — кулинары

Медовый торт многим кажется десертом, который требует терпения, свободного дня и умения раскатывать тонкие коржи. Но есть способ получить всё то, за что мы любим классический медовик — карамельный аромат, мягкую текстуру, нежную пропитку — при этом не тратить ни сил, ни времени. Этот рецепт позволяет приготовить высокий торт весом более полутора килограммов без трудоёмкого замеса и катания каждого коржика. А результат неизменно радует: коржи получаются воздушными, ровными и готовы буквально за минуты.

Как работает быстрый способ медовика

Этот метод основан на том, что тесто выпекается не порциями, а двумя большими пластами. Каждый пласт затем делится на части — так мгновенно получаются шесть ровных коржей. Мёд и сода создают реакцию, благодаря которой тесто становится пористым, а вкус — карамельным, глубоким и очень характерным для медовой выпечки. Крем из сметаны делает торт нежным, обеспечивает пропитку и тот самый "домашний вкус".

Главное преимущество метода — стабильный результат. Даже если вы готовите медовик впервые, вероятность ошибки практически нулевая.

Сравнение: классический и быстрый способ медовика

Параметр Классический медовик Быстрый медовый торт
Время приготовления 2-3 часа 40-60 минут
Раскатка коржей Требуется тонко раскатывать Не требуется
Количество коржей 7-10 6
Консистенция Хрупкие тонкие коржи Мягкие пористые
Пропитка Нужна ночь Достаточно 6-8 часов
Сложность Средняя/высокая Подходит новичкам

Советы шаг за шагом

1. Подготовка медовой массы

  • В кастрюлю кладём сливочное масло, сахар и мёд.
  • Нагреваем до появления пузырьков.
  • Добавляем соду — масса вспенится и станет светлой карамельной.
  • Остужаем и вводим яйца миксером.

2. Замес теста

  • Просеиваем муку.
  • Вмешиваем её в медовую массу.
  • Тесто получается мягким и чуть липким — это нормально.

3. Выпечка коржей

  • Делим тесто пополам.
  • Каждую часть распределяем по противню мокрой рукой или лопаткой.
  • Выпекаем при 200°С 12-15 минут.
  • Тёплый пласт разрезаем на 3 ровные части — получаем 6 коржей.

4. Крем

  • Сметану смешиваем с сахарной пудрой.
  • Взбивать не нужно — крем должен остаться мягким и текучим.

5. Сборка торта

  • Каждый корж промазываем кремом.
  • Складываем друг на друга.
  • Бока также покрываем кремом.
  • Обрезки измельчаем — посыпаем поверхность.

6. Пропитка

  • Торт выдержать минимум 6-8 часов.
  • Оптимально — ночь в холодильнике.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Добавили соду в холодную массу → нет пены, нет пористости → прогреть смесь до пузырьков и только затем ввести соду.
  • Режете холодные коржи → ломаются, крошатся → резать тёплыми.
  • Взяли жидкую сметану → крем растекается, пропитки нет → использовать сметану 20-25%.
  • Перепекли коржи → сухие и жесткие → проверять готовность после 10 минут.
  • Положили весь сахар в крем → перекисание крема → использовать только пудру, 2-3 ложки.

А что если…

…заменить сметану?

Можно использовать густой греческий йогурт или смешать сметану с небольшим количеством сливок для более нежной текстуры.

…сделать торт менее сладким?

Уменьшите сахар в тесте до 150 г. В креме количество пудры оставьте прежним — она регулирует кислотность.

…мёд засахарился?

Нет проблем — он полностью растворится при прогревании.

…нет миксера?

Можно использовать венчик, просто вводить яйца нужно активными движениями.

Таблица плюсов и минусов

Плюсы Минусы
Быстро — без раскатки Требует точного разрезания пластов
Пышные коржи Коржи крупнее, чем классические
Лёгкий крем Пропитка занимает несколько часов
Минимум ингредиентов Требуется большой противень
Глубокий медовый вкус Нужен контроль температуры при варке массы

FAQ

Как понять, что масса готова для внесения соды?

Она должна закипеть и начать пузыриться — это важно для правильной реакции.

Почему корж нужно резать тёплым?

Теплая структура эластичная — корж не ломается и режется ровно.

Можно ли взять мёд любого сорта?

Да, но тёмные сорта дадут более насыщенный вкус и цвет.

Можно ли заменить сахарную пудру сахаром?

Нет — сахар не растворится и испортит текстуру крема.

Нужно ли давать тесту отдыхать?

Нет, эта технология не требует расстойки.

Мифы и правда

Миф: быстрый медовик никогда не получится таким же вкусным, как классический.
Правда: благодаря реакции меда и соды коржи имеют тот же аромат и мягкость, но готовятся быстрее.

Миф: сметанный крем всегда стекает.
Правда: густая сметана 20-25% сохраняет форму, особенно после охлаждения.

Миф: такой торт не подходит для праздников.
Правда: высокий, красиво оформленный торт отлично подходит для любого торжества.

Три интересных факта

  1. Мёд при нагревании даёт натуральные карамельные ноты — это и формирует вкус медовиков.

  2. Тонкие коржи появились из-за традиционной технологии, но современные быстрые методы дают такую же пропитку.

  3. Сметанный крем — один из самых древних кремов славянской кухни.

Исторический контекст

  1. Медовые торты появились ещё в русской кухне XVIII века, когда мёд был главным подсластителем.
  2. Классический тонкокоржный медовик стал популярным в СССР, где технология доводилась десятилетиями.
  3. Ускоренные варианты десертов распространились в 2000-х благодаря появлению качественной сметаны и мощных духовок, позволяющих выпекать большие коржи за раз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Избыток муки делает кефирное тесто плотным и тяжёлым — кулинарные эксперты сегодня в 17:05
Тесто на кефире никак не поднималось — пока я не изменил одну мелочь: выпечка стала пышной, как в кафе

Узнайте, как приготовить идеальное тесто на кефире для пышной и вкусной выпечки. Простые секреты для удачного результата!

Читать полностью » Лук теряет структуру при заморозке и делает фарш водянистым — технологи сегодня в 16:52
Заморозил фарш с луком — а после разморозки чуть не выбросил всё: причина оказалась неожиданной

Можно ли безопасно замораживать фарш со свежими добавками, и как избежать горечи, влажности и потери вкуса? Разбираем научные нюансы и практичные приёмы.

Читать полностью » Отварные овощи придают салату Ленивая шуба более насыщенный вкус — кулинары сегодня в 15:31
Люблю салат Селёдка под шубой, но времени нет: вот как делаю её за 10 минут

Нет времени на традиционную "шубу"? Попробуйте этот быстрый рецепт — все те же любимые вкусы, но гораздо быстрее! Удивите гостей и сэкономьте время.

Читать полностью » Апельсиновый соус усиливает вкус утки на праздничном столе — кулинары сегодня в 14:22
Подал эти три блюда на Новый год — гости онемели: простые продукты, а результат невероятный

Готовьте оригинальные блюда для праздничного стола, которые станут настоящим украшением! Предлагаем три рецепта для горячих блюд, которые запомнятся вашим гостям.

Читать полностью » Салат Сказка получается сытным благодаря курице и овощам — повар сегодня в 14:21
Слоёный салат с шампиньонами: один слой — и он тает во рту, а вы всю жизнь обходились простым

Красивый и насыщенный вкусом салат "Сказка" легко сочетает курицу, шампиньоны и овощи. Он подходит и для праздника, и для семейного ужина — разберём, как приготовить его идеально.

Читать полностью » Имбирные пряники украшали глазурью в Викторианскую эпоху — повар сегодня в 13:18
Охлаждаю тесто всего 30 минут — новогодняя выпечка выходит идеальной: теперь всегда делаю так

Имбирные пряники с мёдом и яркой пряной глазурью — простая и тёплая зимняя классика. Разбираем детали приготовления, чтобы они получались мягкими и нарядными каждый раз.

Читать полностью » Американское печенье выпекают при 190 градусах для золотистых краев — повар сегодня в 12:15
Шоколад в печенье плавится сам? Секрет температуры духовки — и кусочки тают идеально, без комков

Хрустящие края, мягкая сердцевина и щедрые кусочки шоколада — классическое американское печенье, которое легко приготовить дома и адаптировать под свой вкус.

Читать полностью » Глинтвейн получается ароматным при использовании сухого красного вина — повар сегодня в 11:12
Смешиваю корицу, гвоздику и цитрус — зимний напиток тает во рту, как ничего раньше: эффект вау

Зимой особенно ценится напиток, который мгновенно создаёт атмосферу тепла и уюта. Разбираем, как приготовить классический глинтвейн и раскрыть его вкус полностью.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Екатеринбурге в ряде банков появились новые доллары
Туризм
Путешественник Бьёрнрам называет Ирак и Сирию добрыми и гостеприимными странами
Садоводство
Пластиковый компостер удерживает тепло для быстрого разложения
Питомцы
Кошка предупреждает малышей о недопустимом поведении шипением
Спорт и фитнес
Чилийский сибас стал главным блюдом светских ужинов — Philippe Chow
Культура и шоу-бизнес
Леди Гага и Майкл Полански планируют камерную свадьбу до окончания турне — Rolling Stone
Садоводство
Обрезка деревьев в ноябре помогает предотвратить болезни растений — Марина Яковлева
Авто и мото
Тонкий металл авто снижает травмы при столкновении — инженер-конструктор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet