Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
упражнение с гантелями
упражнение с гантелями
© freepik by prostooleh is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:10

Всего 10 минут в день — и тело подтянулось само: раньше не верила, пока не попробовала

Если времени на фитнес-клуб катастрофически не хватает, попробуйте короткий, но эффективный комплекс "один раз и готово". Здесь каждое упражнение выполняется всего один раз, но с максимальной концентрацией. Такой формат экономит часы и действительно работает — мышцы получают мощную нагрузку за счёт статических задержек.

Как работает методика

Суть метода — чередование коротких движений с длительными паузами. Каждая пауза длится 10 секунд, и именно в этот момент мышцы находятся в максимальном напряжении. За счёт этого активизируются глубокие волокна, улучшается тонус и ускоряется метаболизм. Чтобы добиться результата, не требуется марафонских усилий — главное, контролировать технику и дыхание.

Советы шаг за шагом

  • Разомнитесь перед стартом — 3-5 минут лёгких наклонов, вращений плечами и приседаний.

  • Подберите комфортные гантели или бутылки с водой.

  • Выполняйте каждое движение осознанно, не торопитесь.

  • После тренировки обязательно потянитесь: мышцы должны восстановиться.

Упражнения комплекса

1. Подъём для плеч

Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, в руках гантели. Поднимайте руки в стороны на несколько сантиметров и удерживайте их 10 секунд. Повторите ещё четыре раза, пока руки не окажутся на уровне плеч. Затем опускайте их постепенно, также делая паузы по 10 секунд.

2. Присед для ягодиц и бёдер

Поставьте ноги на ширину бёдер, руки вытянуты вперёд. Медленно присядьте на треть и замрите на 10 секунд. Опуститесь ещё немного, удержитесь снова. Повторите четыре раза, пока не окажетесь в глубоком приседе. Затем поднимайтесь тем же темпом, делая паузы. Это упражнение отлично прорабатывает ягодицы и переднюю поверхность бёдер.

3. Скручивание для пресса

Лягте на спину, поднимите ноги вертикально вверх. Руки разведите в стороны, ладони на полу. Опускайте ноги медленно влево, делая остановки каждые несколько сантиметров. После пятой задержки вернитесь в исходное положение, затем повторите движение в другую сторону. Работают косые мышцы живота и пресс.

4. Упражнение с фитболом для всего тела

Лягте на спину, положив голову и плечи на фитбол. В руках — гантели, руки подняты вверх. Медленно опускайте их за голову, фиксируясь каждые 2-3 сантиметра. После пяти пауз вернитесь в исходное положение. Это упражнение укрепляет грудь, спину, ягодицы и заднюю часть бёдер.

5. Выпад для ног

Встаньте в позицию выпада: левая нога впереди, правая — сзади, пятка поднята. Опускайтесь вниз, делая паузы каждые 2 дюйма (около 5 см). Повторите пять раз, пока не окажетесь в глубоком выпаде. Вернитесь в исходное положение в том же темпе. Затем смените ногу.

6. Отжимания для груди и рук

Примите классическую позу планки. Опуститесь на 2 см и задержитесь на 10 секунд. Ещё немного ниже — снова пауза. После нескольких повторений окажетесь почти у пола. Поднимайтесь обратно теми же шагами. Работают грудные мышцы, плечи и трицепсы.

7. Разводка на фитболе для спины

Лягте животом на фитбол, ноги на ширине бёдер, в руках — гантели. Поднимайте руки в стороны с небольшими паузами, пока не дойдёте до уровня плеч. Затем медленно опускайте их обратно. Это движение формирует красивую осанку и укрепляет верхнюю часть спины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: выполнение рывками.
    Последствие: теряется эффект статической нагрузки.
    Альтернатива: делайте движения плавно, считайте до десяти на каждом этапе.

  2. Ошибка: пропуск разминки.
    Последствие: риск травм увеличивается вдвое.
    Альтернатива: потратьте 5 минут на разогрев суставов и лёгкое кардио.

  3. Ошибка: отсутствие восстановления.
    Последствие: мышцы не растут, появляется усталость.
    Альтернатива: включайте день отдыха или мягкое растяжение.

А что если нет гантелей

Не страшно: их можно заменить бутылками с водой, утяжелителями или даже резиновыми петлями. Главное — сохранить принцип: небольшое сопротивление и статическое удержание.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • высокая эффективность при минимуме времени;

  • не требуется спортзал;

  • подходит для любого уровня подготовки;

  • улучшает тонус и координацию.

Минусы:

  • требует концентрации и терпения;

  • не подходит при острых травмах суставов.

FAQ

Как часто выполнять тренировку?
Оптимально — 3-4 раза в неделю, чередуя с лёгким кардио.
Можно ли совмещать с пробежкой или йогой?
Да, этот комплекс отлично вписывается в любую программу, особенно в дни без силовых нагрузок.
Сколько времени займёт вся тренировка?
Всего 10-15 минут, включая разминку и растяжку.

Мифы и правда

Миф: короткие тренировки не работают.
Правда: статические упражнения активируют глубокие мышечные волокна, поэтому эффект может быть даже лучше, чем при длительных занятиях.

3 интересных факта

  • Статические упражнения повышают выработку гормона роста.

  • Мышцы продолжают работать ещё несколько часов после тренировки.

  • Методика "стоп-и-удержи" используется в профессиональной реабилитации спортсменов.

Исторический контекст

Тренировки с паузами известны ещё со времён 60-х годов: ими пользовались балерины и гимнасты для улучшения контроля над телом. Современные фитнес-тренеры адаптировали метод под домашние условия, сделав его доступным каждому.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Делаю всего 7 простых движений каждый день — тело подтянулось так, будто я месяцами жила в спортзале сегодня в 7:10

Семь упражнений, которые помогут подтянуть мышцы, выровнять осанку и подчеркнуть естественные изгибы тела — всё, что нужно для уверенности и красоты движений.

Читать полностью » Села на стул, взяла резинку — и через неделю не узнала себя в зеркале: эффект удивил даже мужа сегодня в 6:10

Простые упражнения с резинкой и стулом помогут проработать всё тело, не выходя из офиса или дома. Узнайте, как укрепить мышцы и зарядиться энергией.

Читать полностью » Делаю всего шесть упражнений с парнем — и мышцы работают так, как не работали никогда: главное, не торопиться сегодня в 5:10

Узнай, как совместные упражнения превращают обычную тренировку в мотивацию, удовольствие и результат — без тренажёров и скуки.

Читать полностью » Открыл секрет мышечной силы: тренировка, которая работает не так, как ты думал сегодня в 4:22

Развитие нейромышечной связи помогает достигать лучших результатов в спорте. Узнайте, как ее улучшить с помощью правильных тренировок и техник.

Читать полностью » Ходила по холмам без результата, пока не изменила одну мелочь — теперь тело в тонусе сегодня в 4:10

Обычная прогулка по холмам может стать эффективной тренировкой, если знать, как правильно держать тело, шагать и использовать руки.

Читать полностью » Узнал секрет идеальных трицепсов: отжимания, которые изменят твоё тело сегодня в 3:26

Обратные отжимания — упражнение для тренировки трицепсов, плеч и груди. Узнайте, как их правильно выполнять и чего стоит избегать.

Читать полностью » Это не йога и не пилатес — упражнение, которое реально омолаживает изнутри сегодня в 3:10

Зарядка, которая не только укрепляет тело, но и замедляет старение на уровне клеток — всего полчаса в день, и ты становишься моложе изнутри.

Читать полностью » Сжигала жир 10 минут — и не поверила в результат: почему бёрпи так эффективно сегодня в 2:15

Узнайте, как правильно выполнять бёрпи, какие плюсы и минусы этого упражнения, и какие результаты можно ожидать от регулярных тренировок.

Читать полностью »

Новости
Еда
Беру картошку, лёд и масло — и получаю блюдо, которое просят готовить каждую неделю
Питомцы
Порода кошек бамбино создана в США 20 лет назад путем скрещивания сфинкса и манчкина
Питомцы
Глюкозамин и хондроитин в кормах для собак и кошек поддерживают здоровье суставов
Туризм
Forest City обещал рай среди технологий — а стал самым дорогим городом-призраком
Питомцы
L-карнитин в корме помогает животным превращать жир в энергию
Дом
Как очистить одежду от суперклея: эффективные методы с заморозкой и ацетоном
Еда
Думал, что пью настоящий кофе — но оказалось, всё это время был обман: разница между арабикой и робустой поразила
Красота и здоровье
Врач Алексенцева: грецкий орех является продуктом для профилактики деменции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet