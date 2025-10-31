Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
жаренная картошка
© Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 15:09

Кладёте картошку сразу в масло? Тогда вы теряете вкус — вот что нужно сделать сначала

Жареный картофель готовится вдвое быстрее при бланшировании — мнение шеф-поваров

Многие любят аромат свежеподжаренной картошки, но вот время на приготовление порой отпугивает. Очистить, нарезать, выждать, пока подрумянится. И полчаса как не бывало. Однако есть один простой приём, который позволяет получить тот самый золотистый результат в два раза быстрее. Его используют даже профессиональные повара, когда нужно приготовить быстро, но вкусно.

В чём секрет

Главный трюк — в предварительном бланшировании. Если коротко: картофель нужно не сразу отправлять на сковороду, а дать ему "горячую ванну". Это несложно и занимает всего пять минут.

  1. Налейте в кастрюлю воду и добавьте соль, как если бы варили суп.

  2. Пока жидкость закипает, очистите картошку и нарежьте её привычными ломтиками или соломкой.

  3. Бросьте нарезку в кипяток и держите ровно 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы картофель стал мягче, но не разварился.

  4. Слейте воду и тщательно обсушите ломтики — сначала в дуршлаге, затем полотенцем.

Секрет идеальной корочки — в сухой поверхности. Чем меньше влаги, тем меньше брызг масла и тем ровнее подрумянивание.

Почему это работает

Во время бланширования картофель частично готовится внутри. Крахмал на поверхности превращается в тонкую плёнку, которая при жарке становится золотистой и хрустящей. Поэтому жарка занимает не 25-30 минут, а всего 10-12. При этом ломтики остаются плотными и не ломаются.

Кроме того, благодаря уменьшению влаги, масло не шипит и не брызгает. То есть готовить не только быстрее, но и чище.

Советы шаг за шагом

Шаг 1. Выбор картофеля

Лучше всего брать сорта с низким содержанием крахмала — они плотнее и не превращаются в пюре. Красная и жёлтая кожура — ваш ориентир. Попробуйте сорта типа "Розара", "Гала" или "Альвара".

Шаг 2. Масло и сковорода

Идеальное жаренье требует правильной температуры. Масла должно быть достаточно, чтобы кусочки частично в нём "плавали". Недолив приводит к неравномерной корке. Используйте подсолнечное, кукурузное или рафинированное оливковое масло. А ещё лучше — жарить в чугунной сковороде: она держит температуру и не даёт ломтикам "распариться".

Шаг 3. Не перегружайте сковороду

Главная ошибка многих — высыпать всё сразу. Тогда картошка не жарится, а тушится. Оптимальный вариант — один слой. Если порция большая, готовьте в два подхода. Вторую партию можно потом быстро прогреть вместе с первой — корочка не пострадает.

Ошибки и как их избежать

  1. Ошибка: жарите сразу сырую картошку.
    Последствие: ломтики остаются твёрдыми внутри, подгорают снаружи.
    Альтернатива: предварительное бланширование 5 минут.

  2. Ошибка: не обсушили ломтики перед жаркой.
    Последствие: масло брызжет, а картошка получается варёной, не хрустящей.
    Альтернатива: тщательно промокните бумажным полотенцем перед обжаркой.

  3. Ошибка: используете маленькую сковороду.
    Последствие: вместо аппетитной корочки — мягкая масса.
    Альтернатива: жарьте партиями или возьмите широкий сотейник.

  4. Ошибка: перемешиваете слишком часто.
    Последствие: ломтики теряют форму и крошатся.
    Альтернатива: дайте им подрумяниться 3-4 минуты, затем переверните аккуратно.

А что если хочется ещё быстрее?

Если вы совсем торопитесь, можно заготовить полуфабрикат заранее. После бланширования картошку обсушите и заморозьте порционно. При следующем приготовлении достаньте, слегка разморозьте и обжарьте — получится вкусно и быстро, без компромиссов.

Ещё один лайфхак — использовать аэрогриль или мультиварку с функцией "Жарка". Там картошка готовится быстрее, без необходимости стоять у плиты. Но важно помнить: вкус у неё будет немного другой — менее маслянистый, зато более "печёный".

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление — экономия до 20 минут Нужно потратить 5 минут на бланширование
Минимум брызг и грязи на плите Не получится полностью без масла
Равномерная прожарка и хрустящая корочка При пересушивании ломтики могут стать жёсткими
Идеально подходит для завтраков и гарниров Требуется контроль времени при бланшировании

FAQ

Какую воду использовать для бланширования?
Обычную из-под крана. Главное — добавить немного соли, чтобы картофель не стал пресным.

Можно ли делать это в микроволновке?
Да, но с осторожностью. Нарезанную картошку нужно слегка сбрызнуть водой, накрыть крышкой и прогреть 3-4 минуты. Однако на сковороде результат получается вкуснее.

Какое масло лучше использовать для жарки?
Подсолнечное или кукурузное с высокой температурой дымления. Не берите сливочное — оно горит и придаёт неприятную горечь.

Можно ли хранить бланшированную картошку в холодильнике?
Да, до 2 дней. Главное — держать её в герметичном контейнере и не давать влаге скапливаться.

Мифы и правда

Миф 1. Картошку нельзя варить перед жаркой — она развалится.
Правда: если соблюдать время (5 минут), ничего не произойдёт. Она станет мягкой, но останется целой.

Миф 2. Чтобы картошка была хрустящей, нужно жарить на минимальном огне.
Правда: наоборот, жар нужен сильный. Тогда поверхность быстро "схватывается", и внутри сохраняется нежность.

Миф 3. Больше масла — больше вреда.
Правда: умеренное количество масла обеспечивает равномерную корку. Излишки легко убрать бумажной салфеткой после готовности.

3 интересных факта

  1. В некоторых кафе используют двойную жарку: сначала картошку слегка обжаривают, остужают, а затем доводят до корочки при повторном погружении в масло.

  2. Самый популярный сорт для жарки во Франции — "Бинтже". Его плотная структура делает ломтики идеально хрустящими.

  3. Картофель родом из Южной Америки. Первые жареные ломтики появились не в России, а в Бельгии, где до сих пор спорят с Францией, кто изобрёл "фри".

Исторический контекст

Интересно, что жареная картошка долгое время считалась блюдом бедняков. Её готовили на остатках масла и ели прямо со сковороды. Сегодня же она — гарнир №1 почти во всём мире: от домашних ужинов до ресторанов быстрого питания.

