Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Приседания плие
Приседания плие
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 1:50

Делала одно движение по утрам — и живот ушёл без диет и спортзала

Быстрая тренировка за 10 минут запускает процесс сжигания жира — Кэтлин Кьярелли

Современный ритм жизни часто не оставляет времени на полноценные тренировки. Однако короткие, но интенсивные упражнения способны заменить получасовую пробежку и дать заметный эффект. Такой формат называют быстрым жиросжиганием: за 10 минут можно включить все основные мышцы, активировать кровообращение и ускорить обмен веществ.

Простое решение дома

Тренировка "10 Minute Solution: Rapid Results Fat Burner" с участием Кэтрин Кьярелли стала популярной именно благодаря сочетанию простоты и эффективности. Она не требует тренажёров или сложной подготовки — достаточно удобной одежды и немного свободного места. Эти упражнения легко адаптировать под свой уровень: новичок может делать медленнее, а опытный — добавить темп или утяжелители.

"Это упражнение мгновенно разгоняет кровь и заставляет сердце работать активнее", — отметила инструктор Кэтрин Кьярелли.

Основное движение: три приседа и круговой удар

  1. Встаньте широко, носки развернуты наружу, руки согнуты в "боксерскую защиту".

  2. Выполните три приседа (плие), напрягая ягодицы, квадрицепсы и заднюю поверхность бедра.

  3. На третьем приседе выпрямитесь, поднимаясь на одной ноге, и выполните сильный круговой удар второй ногой в сторону, сопровождая движение поворотом головы.

  4. Вернитесь в исходное положение и повторите, чередуя стороны.

Такое сочетание статической нагрузки и динамики помогает укрепить мышцы и сжечь жир одновременно.

Советы шаг за шагом

  • Делайте упражнение под ритмичную музыку — это помогает держать темп.

  • Выполняйте три подхода по одной минуте, отдыхая по 30 секунд.

  • Используйте фитнес-коврик, чтобы не скользить.

  • Следите за дыханием: вдох на присед, выдох на удар.

  • Для большего эффекта добавьте лёгкие гантели по 0,5 кг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком глубокий присед без контроля спины → может вызвать дискомфорт в пояснице → альтернатива: слегка уменьшить амплитуду, сосредоточившись на правильной технике.

  • Ошибка: слабый удар без участия корпуса → снижает эффективность тренировки → альтернатива: включайте поворот бедра и плеча, чтобы прорабатывать пресс и косые мышцы.

А что если нет времени совсем?

Можно выполнить всего один цикл упражнения, но максимально интенсивно. Даже 3-5 минут активного движения уже активируют кровоток и "запускают" жиросжигание. Главное — регулярность. Повторяйте короткую тренировку утром или в перерыве между делами.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • подходит для любого уровня подготовки;

  • не требует оборудования;

  • быстро повышает тонус и настроение;

  • эффективно работает на мышцы ног, ягодиц и пресса.

Минусы:

  • без разминки может вызвать перенапряжение;

  • требует контроля дыхания и координации движений.

FAQ

Как часто делать такую тренировку?
3-4 раза в неделю достаточно, чтобы заметить улучшение тонуса и выносливости.

Можно ли выполнять её утром?
Да, но начинать стоит с лёгкой разминки, чтобы разогреть мышцы.

Что лучше: короткие тренировки или длинные?
Короткие, но интенсивные занятия помогают поддерживать форму, когда нет времени. Оптимально сочетать оба формата.

Мифы и правда

  • Миф: нужно тренироваться не меньше часа, чтобы сжечь жир.
    Правда: уже через 5-10 минут активной нагрузки организм начинает расходовать запасы энергии.
  • Миф: круговые удары подходят только бойцам.
    Правда: это универсальное упражнение для ног, пресса и равновесия.
  • Миф: домашние тренировки неэффективны.
    Правда: при правильной технике результат ничем не уступает занятиям в спортзале.

Интересные факты

  • Короткие тренировки впервые стали популярны благодаря видеокурсам 2000-х годов.

  • Исследования показывают: интервальные нагрузки в 10 минут ускоряют обмен веществ на 20% в течение суток.

  • Такие упражнения улучшают настроение, повышая выработку эндорфинов.

Исторический контекст

Формат мини-тренировок появился в США как ответ на растущий темп жизни. Инструкторы, вроде Кэтрин Кьярелли, сделали фитнес доступным каждому — дома, без оборудования и строгого графика. Сегодня подобные методики активно используют в онлайн-платформах, фитнес-приложениях и смарт-часах.

Регулярная практика даже коротких тренировок способна заметно изменить самочувствие и внешний вид. Главное — не искать идеальных условий, а просто начать двигаться. Несколько минут активных упражнений каждый день помогут зарядиться энергией, улучшить осанку, ускорить обмен веществ и почувствовать уверенность в собственных силах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подъём по лестнице укрепляет мышцы и улучшает здоровье — Университет Хасселта сегодня в 2:25
Начала подниматься по лестнице каждый день — результаты превзошли все ожидания

тое, но эффективное упражнение для пожилых людей, которое улучшает физическую форму и помогает избежать падений.

Читать полностью » Боковые движения активируют редко задействованные мышцы — пояснила Джессика Смит сегодня в 2:10
Пробовала всё, но помогло только это — теперь бёдра без лишнего объёма

Забудьте о комплексах: бёдра можно подтянуть быстро и эффективно. Три простых упражнения помогут обрести стройность без изнуряющих диет.

Читать полностью » Легенда ЦСКА поддержала возвращение пива на спортивные трибуны вчера в 22:19
Пиво вернётся на трибуны: экс-игрок ЦСКА объяснил, почему бояться уже нечего

Владимир Пономарёв считает, что пиво можно вернуть на стадионы благодаря современным технологиям контроля — но крепкий алкоголь допускать нельзя.

Читать полностью » Тренер Венкл отметил роль повторяющихся микротравм в перетренированности вчера в 21:54
Тренировка превращается в ловушку: скрытые микротравмы накапливаются, пока спортсмен уверен в прогрессе

Перед соревнованиями спортсмены часто увеличивают нагрузку, но именно в этот период риск травм максимален. Разбираем признаки перегрузки и безопасные способы прогресса.

Читать полностью » Болгарские выпады с гантелями — альтернатива приседаниям по версии тренера Яблоковой вчера в 21:26
Почему приседания не для всех? 3 безопасные альтернативы, которые подойдут каждому

Приседания со штангой — не единственный способ развить нижнюю часть тела. Узнайте, какие упражнения помогут вам тренировать ягодицы и бедра без лишней нагрузки на суставы.

Читать полностью » В НХЛ аналитики оценили шанс гола Овечкина коэффициентом 2.40 — Чемпионат вчера в 21:08
Гол под вопросом, очко — почти обязательно: линии на Овечкина раскрывают скрытую интригу матча с "Эдмонтоном"

Букмекеры оценили шансы Александра Овечкина в матче против «Эдмонтона», указав вероятность гола и расклад сил между командами.

Читать полностью » Как избежать перенапряжения шеи при выполнении упражнений на пресс — совет от тренера вчера в 20:26
Смешиваю технику и дыхание — и шея больше не болит: как избежать ошибки при тренировке пресса

Узнайте, как избежать перенапряжения шеи при тренировке пресса, соблюдая правильную технику и контролируя амплитуду движений.

Читать полностью » Прыжки через скакалку укрепляют мышцы спины и ног — отметила тренер Курдила вчера в 19:10
Прыгаю всего 10 минут — и штаны снова сидят как раньше: вот в чём моя тайна

Скакалка — не игрушка из детства, а мощный инструмент для фитнеса. Узнай, как превратить 10 минут в тренировку, заменяющую пробежку.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ровная спина во время скручиваний снижает риск нагрузки — заявляют тренеры
Авто и мото
Длительный прогрев двигателя увеличивает расход топлива на холостом ходу — мотористы
Еда
Селёдка под шубой с яблоком и яйцом получается нежной — повар
Садоводство
Яичная скорлупа улучшает структуру почвы и защищает от вредителей — Алексей Морозов
Культура и шоу-бизнес
Певица Слава назвала отсутствие поддержки причиной расставания с Анатолием Данилицким
Спорт и фитнес
Плавание укрепило сердечно-сосудистую систему участников — врачи
Еда
Лосось улучшает уровень холестерина и снижает воспаление — эксперт
Садоводство
Совместные посадки улучшают микроклимат вокруг комнатных растений — агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet