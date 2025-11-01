Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 1:10

Пять минут, которые меняют тело: гантели против усталости и отговорок

Пятиминутная тренировка рук с гантелями укрепляет бицепсы и плечи — объяснила тренер Джессика Смит

Даже если у вас в распоряжении всего несколько минут, этого достаточно, чтобы проработать мышцы рук и плеч. Всего один комплект гантелей, немного свободного пространства — и можно выполнить серию упражнений, которая займёт не больше пяти минут, но даст заметный результат.

Почему стоит выбрать короткие тренировки

Иногда день расписан по минутам, и времени на полноценное занятие в спортзале просто нет. Но это не повод пропускать силовую нагрузку. Короткие тренировки с гантелями не уступают по эффективности длинным сессиям, если выполнять их регулярно и с правильной техникой. Они поддерживают тонус, укрепляют мышцы и улучшают осанку. Особенно полезно включать такие мини-сеты между другими делами — утром перед работой или в обеденный перерыв.

"Главное — не длительность, а системность", — пояснила тренер Джессика Смит.

Как выполнять комплекс

Всё просто: пять упражнений подряд, без длинных пауз. Один круг — пять минут. Хотите увеличить нагрузку? Повторите цикл два-три раза. Для работы понадобятся гантели весом от 3 до 7 кг (в зависимости от уровня подготовки). Удобно выполнять упражнения стоя — это дополнительно включает мышцы кора и стабилизаторы.

Сравнение: короткая и длительная тренировка

Если сравнивать короткий и полный формат, то разница прежде всего во времени и цели. Пяти минут достаточно для поддержания тонуса и разминки, а полноценное занятие помогает развивать силу и выносливость. Короткая тренировка удобна, потому что её можно сделать где угодно, даже в офисе или дома, без специального оборудования. Она идеально подходит для начинающих и тех, кто постоянно в движении. Длинные тренировки требуют больше времени и подготовки, но дают более выраженный прогресс. Мини-комплекс можно выполнять ежедневно, тогда как полноценные занятия обычно проводят 2-3 раза в неделю.

Основные упражнения

1. Жим над головой

Исходное положение: стоя, ноги на ширине таза, колени слегка согнуты. Поднимите гантели к плечам, локти смотрят в стороны. На вдохе выжмите руки вверх, на выдохе вернитесь в исходное положение. Это упражнение укрепляет плечи и верхнюю часть спины, а при поочерёдной работе рук — дополнительно развивает пресс.

2. Французский жим (triceps chop)

Возьмите одну гантель двумя руками, поднимите её над головой. Медленно опустите вес за голову, не разводя локти, затем верните вверх. Работают трицепсы и мышцы спины. Чтобы избежать ошибок, держите корпус неподвижным — движение идёт только в локтях.

3. Подъём и жим вперёд

Держите гантели у бёдер, ладони смотрят к телу. Согните руки, поднимая вес к груди, затем выжмите его вперёд на уровне плеч. Вернитесь обратно. Это сочетание сгибания и жима одновременно задействует бицепсы и переднюю дельту.

4. Разведение рук в наклоне

Встаньте в выпад, корпус слегка наклоните вперёд. Поднимайте руки в стороны, пока гантели не окажутся на уровне плеч. Опускайте медленно, без рывков. После этого отведите руки назад, активируя трицепсы. Контроль движения важнее скорости — не помогайте себе инерцией.

5. Алмазные отжимания

Финал тренировки — отжимания с колен, ступни вместе, колени разведены в стороны. Руки под грудью образуют форму ромба. Медленно опускайтесь, прижимая локти к корпусу, затем выпрямляйтесь. Это упражнение отлично прорабатывает трицепсы и грудные мышцы.

Ошибки и последствия альтернативы

  1. Ошибка: выбираете слишком тяжёлые гантели.
    Последствие: перегрузка суставов, неправильная техника.
    Альтернатива: начните с лёгких весов (3-5 кг) и увеличивайте нагрузку постепенно.

  2. Ошибка: пренебрегаете разминкой.
    Последствие: повышенный риск травм.
    Альтернатива: разогрейте мышцы лёгкими махами и вращениями плеч.

  3. Ошибка: делаете рывковые движения.
    Последствие: уменьшение эффективности и нагрузка на позвоночник.
    Альтернатива: работайте медленно, контролируя каждую фазу.

Советы шаг за шагом

  1. найдите пять свободных минут — утром, в обед или вечером;

  2. выберите гантели комфортного веса;

  3. выполните по одному подходу каждого упражнения без перерыва;

  4. сделайте минуту отдыха и при желании повторите;

  5. завершите лёгкой растяжкой рук и плеч.

Плюсы и минусы короткой тренировки

Короткая тренировка имеет несколько явных преимуществ: она быстрая, удобная и подходит для дома или офиса. Такие занятия улучшают тонус мышц, помогают поддерживать осанку и не требуют дополнительного оборудования. Их можно комбинировать с другими фитнес-программами. Однако есть и минусы: эффект будет ограниченным, если тренироваться нерегулярно. Кроме того, пяти минут недостаточно для серьёзного развития выносливости, а техника требует внимательности и контроля. Главное условие — регулярность.

А что если добавить кардио?

Если соединить силовой мини-комплекс с короткой кардио-разминкой — например, прыжками на месте или быстрой ходьбой, — эффективность возрастёт. Это активирует обмен веществ и улучшит общее состояние сердечно-сосудистой системы. Пять минут на руки, пять минут на пульс — и полноценное занятие готово.

Мифы и правда

  • Миф 1. Пять минут — слишком мало для результата.
    Правда: даже короткие сессии при регулярном повторении укрепляют мышцы и улучшают тонус.
  • Миф 2. Женщинам не стоит работать с гантелями.
    Правда: небольшие веса не делают руки массивными, а лишь формируют красивый рельеф.
  • Миф 3. Лучше делать упражнения сидя.
    Правда: стоячие позиции активируют больше мышц, включая пресс и спину.

FAQ

Как часто выполнять этот комплекс?
оптимально — 3-5 раз в неделю. можно делать ежедневно, если чередовать нагрузку и отдых.

Сколько весят подходящие гантели для новичков?
женщинам подойдут 3-5 кг, мужчинам — 5-7 кг. главное — техника, а не вес.

Можно ли заменить гантели бутылками с водой?
да, если нет спортивного инвентаря, используйте подручные средства, но следите за балансом веса.

Интересные факты

  1. даже одна короткая тренировка улучшает настроение за счёт выработки эндорфинов;

  2. силовые упражнения ускоряют метаболизм на 10-15% в течение нескольких часов после выполнения;

  3. пять минут активности каждые два часа снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулярно уделяя всего несколько минут в день этой простой тренировке с гантелями, вы сможете не только укрепить руки, но и почувствовать уверенность в своём теле, сохраняя энергию и хорошее самочувствие каждый день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Красавин: 15 минут утренней тренировки ускоряют метаболизм и улучшают настроение вчера в 13:46
Простые упражнения, которые заменят чашку кофе и продлят молодость

Фитнес-тренер Иван Красавин рассказал о короткой утренней зарядке, которая ускоряет обмен веществ, улучшает настроение и помогает прожить дольше.

Читать полностью » Тренер Бахтурина: тренировки на пуантах укрепляют мышцы и развивают чувство баланса вчера в 12:36
Танец на пуантах без сцены: как балет стал новым направлением фитнеса

Тренер LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, как занятия на пуантах укрепляют мышцы, развивают баланс и исполняют детскую мечту о балете.

Читать полностью » Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, как мужчинам после 30 и 40 лет адаптировать тренировки вчера в 11:26
Разминка важнее веса: главное правило мужских тренировок после 30

После 30 лет тренировки требуют новой стратегии. Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, какие упражнения помогут мужчинам сохранить молодость и избежать травм.

Читать полностью » Тренер Ротач: жиросжигающая тренировка не требует оборудования и занимает 20 минут вчера в 10:21
Упражнения, которые ускоряют метаболизм даже после тренировки

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала пять упражнений, которые помогают быстро сжечь жир и укрепить мышцы. Главное — соблюдать технику и поддерживать баланс питания.

Читать полностью » Специалисты из Тюбингенского университета: физическая активность может не помочь похудеть вчера в 4:16
Силовые тренировки против кардио: что на самом деле помогает сжигать жир

Учёные раскрыли, почему активные тренировки не всегда ведут к похудению, и рассказали, как перестроить тело так, чтобы оно действительно начало сжигать жир.

Читать полностью » Йога-преподаватель Алексей Громов сообщил, что вакуум живота улучшает осанку и дыхание вчера в 3:25
Когда дыхание сильнее тренажёра: как йоговская техника меняет тело

Можно ли добиться тонкой талии без утомительных тренировок и дорогих тренажёров? Один простой приём укрепляет мышцы, улучшает осанку и делает живот плоским.

Читать полностью » Гарвардская медицинская школа: тайцзи эффективнее плавания для людей старше 60 вчера в 2:21
Секрет долголетия без таблеток и пробежек: старинная китайская практика удивила медиков

Учёные из Гарварда нашли простое упражнение, которое помогает людям старше 60 лет укрепить тело, улучшить сон и вернуть ощущение внутреннего равновесия.

Читать полностью » Эксперт Bodytech Нетто: сбалансированные тренировки предотвращают травмы и перегрузки вчера в 1:16
Главный секрет силы не в зале, а в паузе между тренировками: как работает принцип суперкомпенсации

Как грамотно сочетать группы мышц, чтобы тело развивалось гармонично, а тренировки приносили максимум результата без риска перегрузки.

Читать полностью »

Новости
Дом
Как вдохнуть новую жизнь в старую мебель: перекраска, декупаж и другие идеи
Еда
Шеф-повар: тыквенный чизкейк без выпечки — идеальный десерт на праздник
Наука
Чжан Цзинбо: Китай подтверждает планы по высадке человека на Луну до 2030 года
Садоводство
Резкий перенос растений в тепло вызывает стресс и опадание листьев — нужна акклиматизация
Авто и мото
Volkswagen сообщил об убытке 1,07 млрд евро по итогам третьего квартала
Питомцы
National Trust for Scotland начал отстрел оленей в Хайлендсе для защиты лесов
Туризм
Туристка Евгения поделилась впечатлениями от путешествия по Абхазии в 2025 году
Красота и здоровье
Врач Кондрахин: кофеин у некоторых людей вызывает сонливость вместо бодрости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet