Одежда выходила тёплой, но сырой — нашла причину и решил её за 5 минут

Бывает так: хочется убрать бельё в тот же день, когда его постирали, или срочно нужен любимый топ — а он всё ещё сырой. Быстрее высушить одежду важно не только ради удобства: влажные вещи дольше лежат в корзине, риск появления затхлого запаха и плесени растёт, а ткань может становиться жестче и мяться. И хотя кажется, что всё решает "самая горячая температура", главный секрет ускорения сушки куда проще — увеличить поток воздуха и убрать лишнюю влагу ещё до сушки. Об этом сообщает Southern Living.

Начните с самого важного: чистка ворса и вентиляции сушилки

Если сушилка работает медленно, виноват часто не режим, а засорённый ловец ворса и вентиляционные каналы. Перед каждым циклом нужно очищать фильтр для ворса — это ускоряет сушку и снижает риск пожара, потому что ворс легко воспламеняется.

Чтобы сушилка "дышала" как надо, полезно время от времени чистить вентиляцию:

Внутреннее вентиляционное отверстие

Отключите сушилку от сети. Отодвиньте её от стены и снимите вентиляционный шланг сзади. Пропылесосьте пыль и ворс (и в шланге, и в месте соединения). Подключите шланг обратно и верните сушилку на место.

Наружное вентиляционное отверстие

Найдите выход вентиляции на улице. Снимите крышку. Удалите ворс и пыль. Закрепите крышку обратно.

Чем свободнее поток воздуха, тем быстрее испаряется влага из ткани — и тем меньше шанс, что придётся запускать повторный цикл.

Лайфхак с сухим полотенцем: простое ускорение без настроек

Один из самых быстрых способов "подтолкнуть" сушку — положить в барабан сухое полотенце вместе с мокрой одеждой. Полотенце впитывает часть лишней влаги, и вещи высыхают быстрее. Особенно хорошо этот метод работает, когда вы сушите плотные ткани или одежду после интенсивного отжима.

Не перегружайте сушилку — одежде нужно падать и проветриваться

Если вещи лежат слишком плотно, они не могут нормально перемещаться в барабане, а тепло и воздух распределяются хуже. В результате бельё может выйти тёплым, но влажным — особенно по швам и в складках. Если загрузка кажется "на грани", лучше разделить её на две: так вы потратите меньше времени суммарно, чем на один длинный цикл плюс пересушивание.

Если сушите на воздухе — выжмите лишнюю воду заранее

Когда вы вешаете одежду сушиться, самая большая потеря времени — это не воздух, а лишняя вода, которая остаётся в ткани. Поэтому перед сушкой на верёвке или сушилке стоит дополнительно отжать вещи или использовать более сильный режим отжима в стиральной машине. Чем меньше воды остаётся в волокнах, тем быстрее процесс — а в домашних условиях это особенно важно, потому что сушка может занять несколько часов.

Используйте солнце как "естественную сушилку"

На улице скорость сушки зависит от погоды. Лучший вариант — прямое солнце и тёплый воздух, особенно поздней весной и летом. Если есть возможность, отожмите вещи сильнее обычного и вывесьте их на солнце: тепло и ультрафиолет ускоряют испарение. Главное — учитывать, что яркое солнце может со временем слегка выцветать некоторые ткани, поэтому цветные вещи лучше разворачивать внутренней стороной наружу.

Сколько времени обычно сохнет одежда

В статье приводят ориентиры:

стандартный цикл в сушилке — около 45 минут;

деликатный режим — примерно 15 минут;

сушка на воздухе — 4-12 часов, в зависимости от влажности и погоды.

Если ваша сушилка стабильно выходит за эти рамки, стоит проверить фильтр, вентиляцию и объём загрузки.

Стоит ли включать максимальную температуру ради скорости

Высокая температура действительно ускоряет испарение, но есть нюанс: часть тканей может дать усадку. Поэтому лучше сначала улучшить поток воздуха (фильтр, вентиляция, объём загрузки), а уже потом — повышать температуру, если ткань это позволяет.

Почему фен — плохая идея

Использовать фен для одежды не рекомендуют: горячий поток воздуха может привести к усадке ткани и выцветанию цвета. Кроме того, это неравномерная сушка — часть вещи будет пересушена, а часть останется влажной.

Если одежда всё равно влажная — что делать

Если вы всё сделали, но проблема не уходит, Southern Living советует задуматься о технической стороне:

отключить сушилку от сети и осмотреть вытяжной канал;

при необходимости вызвать специалиста для диагностики.

Иногда причина — не в режиме, а в том, что воздух почти не выходит наружу, и сушилка работает "вхолостую".

А помогают ли сушильные листы ускорить сушку?

Нет — они не делают процесс быстрее. Их роль другая: меньше статики, меньше ворса и меньше заломов.

В итоге ускорить сушку можно без лишней магии: больше воздуха, меньше влаги, свободный барабан и чистая вентиляция. И если эти четыре пункта соблюдены, одежда действительно будет высыхать быстрее — и пахнуть свежо, а не "подвалом".