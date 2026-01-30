Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Запеченный стейк лосося с лимоном и веткой розмарина
Запеченный стейк лосося с лимоном и веткой розмарина
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 14:49

5 простых ингредиентов — и лосось получается идеальным: сочный и без хлопот

Когда хочется поужинать вкусно, но без долгих хлопот, духовка может сделать почти всё за вас. Нежное филе лосося запекается быстро и получается сочным даже у тех, кто готовит рыбу редко. В этом рецепте нет сложных соусов и редких продуктов — только базовые специи и пару простых действий. Об этом сообщает блог obchodpromiminko.

Что понадобится для быстрого запекания

Основа блюда — пять ингредиентов, которые легко найти в ближайшем супермаркете. Важно выбрать филе примерно одинаковой толщины: так оно пропечётся равномерно, без пересушенных краёв. Если рыба была в холодильнике, дайте ей полежать 10-15 минут при комнатной температуре — это помогает добиться более ровной текстуры. Для запекания удобно использовать бумагу для выпечки: противень останется чистым, а лосось не прилипнет.

  • Филе лосося
  • Оливковое масло
  • Измельчённый чеснок
  • Сок половины лимона
  • Соль и чёрный перец

Пошаговый способ в духовке

Этот вариант хорош тем, что активных действий действительно минимум: всё остальное делает температура и время. Не нужно мариновать рыбу часами — достаточно приправить её прямо перед запеканием. Ориентируйтесь на внешний вид: готовый лосось легко расслаивается вилкой на крупные мягкие "лепестки". Если кусок тонкий, времени потребуется меньше, если толще — ближе к верхней границе.

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Застелите противень бумагой для выпечки и выложите филе.
  3. Полейте рыбу оливковым маслом, посолите и поперчите, добавьте чеснок.
  4. Сверху выжмите лимонный сок.
  5. Запекайте 12-15 минут, пока мякоть не станет нежной и будет легко разделяться вилкой.

Как разнообразить вкус без лишних усилий

Если хочется сменить настроение блюда, достаточно одного дополнительного акцента — и лосось зазвучит по-новому. Для более яркой пикантности подойдёт ложка острого хрена поверх готовой рыбы. Любителям азиатских нот можно добавить немного соевого соуса: он подчеркнёт вкус и даст лёгкую солоноватую глубину. А тем, кто предпочитает мягкий контраст, понравится тонкая сладость — капля мёда или немного кленового сиропа.

Такой запечённый лосось удобно подстраивать под разные ситуации: сегодня — максимально нейтральный, завтра — более острый или чуть сладковатый. При этом база остаётся неизменной: пять простых ингредиентов и короткое время в духовке. Именно поэтому рецепт легко запомнить и повторять, когда нужен быстрый, аккуратный и по-настоящему вкусный ужин.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

