Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кварк-глюонная плазма
Кварк-глюонная плазма
© NewsInfo.Ru by Алексей Морозов is licensed under public domain
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 5:29

Вселенная начиналась не со звёзд, а с кипящего супа: пространство дрожало от скрытой силы

Эксперимент показал что материя после взрыва вела себя как жидкость — MIT

В первые мгновения после рождения Вселенная напоминала не пустоту и не скопление частиц, а раскалённую и плотную среду, где материя существовала в необычной форме. Эта первичная субстанция вела себя не хаотично, а как цельная среда, способная реагировать на движение частиц. Сегодня физики получили возможность наблюдать, как она буквально "волнуется" и откликается на внешнее воздействие. Об этом сообщает MIT со ссылкой на результаты международного исследования.

Какой была материя сразу после Большого взрыва

Сразу после Большого взрыва привычные нам структуры ещё не существовали. Не было ни атомов, ни ядер, ни устойчивых частиц в современном понимании. Всё пространство было заполнено кварк-глюонной плазмой — экстремально горячим и плотным состоянием вещества, где кварки и глюоны свободно перемещались почти со скоростью света.
Это состояние продлилось лишь доли микросекунды, однако именно в этот период сформировались базовые свойства материи. По мере расширения и остывания Вселенной элементарные частицы начали объединяться, образуя протоны и нейтроны, а затем и атомы. Эти процессы лежат в основе всех последующих космических структур, от первых галактик до сложных систем, которые сегодня фиксируют современные телескопы, включая открытия, сделанные при наблюдении ранней Вселенной.

Воссоздание прасупа в лаборатории

Непосредственно заглянуть в первые мгновения существования Вселенной невозможно, поэтому учёные воспроизводят аналогичные условия в лабораториях. Для этого используется Большой адронный коллайдер в ЦЕРН, где тяжёлые ионные ядра сталкиваются почти на световой скорости.
В момент таких столкновений протоны и нейтроны теряют свою целостность, а кварки и глюоны высвобождаются, формируя крошечную каплю кварк-глюонной плазмы. Она существует чрезвычайно недолго, но успевает проявить свои ключевые свойства. Несмотря на микроскопические размеры, эта плазма служит моделью того состояния, в котором находилась Вселенная сразу после своего рождения.

Следы кварков и доказательство жидкой природы

Группа исследователей под руководством физиков из Массачусетского технологического института получила прямые доказательства того, что кварк-глюонная плазма ведёт себя как жидкость. Речь идёт не просто о способности течь, а о реакции среды на движение отдельных частиц.
Когда быстрый кварк проходит сквозь плазму, он оставляет за собой характерный след — рябь и завихрения, напоминающие волны за движущимся объектом в воде. Ранее подобное поведение обсуждалось лишь теоретически, но теперь оно подтверждено экспериментально.

"Изучение того, как следы кварков отражаются друг от друга, даст нам новое представление о свойствах кварк-глюонной плазмы", — говорит физик MIT Йен-Джи Ли.

Новый подход и роль Z-бозона

Чтобы зафиксировать этот эффект, исследователи применили нестандартный метод анализа. Вместо поиска пар кварков, летящих в противоположных направлениях, они сосредоточились на редких событиях, где кварк рождается вместе с Z-бозоном. Эта нейтральная частица проходит через плазму, практически не взаимодействуя с ней, и не оставляет возмущений.
В результате Z-бозон становится надёжной точкой отсчёта: любые наблюдаемые волны и завихрения в плазме можно уверенно связать именно с движением кварка. Анализ более чем 13 миллиардов столкновений тяжёлых ионов позволил выделить около 2000 таких случаев. Во всех них фиксировались чёткие следы, соответствующие моделям почти идеальной жидкости с минимальной вязкостью — свойством, которое важно для понимания физики экстремальных состояний материи и дополняет картину процессов, происходивших в ранней Вселенной.

Полученные результаты расширяют представления не только о физике элементарных частиц, но и о первых мгновениях космической истории. Теперь можно с уверенностью говорить, что первичная материя не была статичной или разрозненной — она текла, взаимодействовала и реагировала на возмущения. Наблюдая эти микроскопические следы в лаборатории, учёные фактически получают доступ к застывшим отпечаткам того момента, когда формировались фундаментальные свойства Вселенной.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Полюса Юпитера и Сатурна живут по разным законам: расчёты связали штормы с тем, что скрыто под облаками 02.02.2026 в 19:10

Новые расчёты MIT связывают расклад полярных вихрей Сатурна и Юпитера с «мягкостью дна» — внутренняя стратификация задаёт разные устойчивые схемы погоды.

Читать полностью » Вселенная перед глазами: неожиданный эффект планетария 02.02.2026 в 17:35

Астроном Людмила Кошман в эфире Pravda.Ru рассказала о том, как планетарий меняет мышление человека.

Читать полностью » Человек больше не эталон: ИИ прошёл тест на креативность и показал неудобный результат 02.02.2026 в 16:40

ИИ уже способен превзойти среднестатистического человека в ряде творческих задач, но самые креативные умы по-прежнему недосягаемы для машин.

Читать полностью » Старые снимки Хаббла выдали сюрприз: алгоритм нашёл сотни объектов, которых раньше никто не замечал 02.02.2026 в 13:39

ИИ-инструмент AnomalyMatch просеял архив Хаббла и за два дня отметил 1300 аномалий — около 800 новых объектов и десятки снимков вне всех классификаций.

Читать полностью » Одна ошибка на орбите — и мир погружается в тишину: спутники могут исчезнуть за считаные дни 02.02.2026 в 10:26

Учёные предупреждают о реальном риске цепных столкновений спутников на орбите Земли. Один сбой может за считанные дни оставить мир без связи и навигации.

Читать полностью » Десять секунд из глубины времён: странный радиосигнал шёл к Земле 13 миллиардов лет 02.02.2026 в 9:47

Десятисекундный радиосигнал, пришедший к нам спустя почти 13 млрд лет, зафиксирован в нескольких наборах наблюдений и повторился при перекрестной проверке.

Читать полностью » Солнце погасло — планета выжила: система в 4000 световых лет показала наш возможный финал 01.02.2026 в 22:33

На расстоянии 4000 световых лет найдена каменистая планета у белого карлика — орбита ≈ вдвое дальше, подтверждена Keck II; модель судьбы Земли после Солнца.

Читать полностью » Алюминий удерживает воздух и не идёт ко дну: физики нашли обходной путь для плавучести 01.02.2026 в 16:13

Новая уникальная технология обработки алюминиевых трубок обеспечивает их плавучесть даже при повреждениях и открывает новые горизонты для применения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Рекорды становятся ближе, травмы — реальнее: суперкроссовки могут подвести в самый важный момент
Недвижимость
Гостиная кажется меньше и грязнее, чем есть на самом деле: виноваты привычные предметы
Спорт и фитнес
Кардиотренажёры для похудения оказались хитрее, чем кажется: из-за этой ошибки вес не уходит годами
Еда
Блестящая корочка на стейке получается за минуты — но дома все срываются на одной ошибке
Спорт и фитнес
Мышцы работают, пока вы отдыхаете: силовые тренировки меняют здоровье даже без фанатизма
Туризм
Шаткость, ветер и стекло под ногами — 5 мостов, где шаг превращается в испытание
Недвижимость
Дерево, лен и керамика меняют атмосферу дома — кантри создаёт ту самую “тихую гавань”
Авто и мото
Легендарный VW Bulli вернулся на дороги — теперь это электромобиль в винтажном кузове
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet