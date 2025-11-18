74 килограмма подкарантинки: что пытались провезти через Сургут из Таджикистана и Узбекистана

В международном аэропорту Сургута инспекторы Россельхознадзора остановили попытку ввоза крупной партии продуктов, которые не прошли фитосанитарный контроль. В багаже и ручной клади пассажиров оказалось более 74 килограммов подкарантинных товаров.

Что нашли у пассажиров?

Пассажиры, прибывшие из Таджикистана и Узбекистана, пытались провести через границу рис, лимоны, гранаты, айву и сухофрукты, несмотря на действующие ограничения.

"Граждане, прибывшие из Республик Таджикистан и Узбекистан, вопреки действующим ограничениям провозили в багаже и ручной клади более 74 кг подкарантинной продукции (рис, лимоны, гранаты, айва, сухофрукты). В соответствии с фитосанитарным законодательством ввезенная подкарантинная продукция была изъята и уничтожена", — сообщили в Россельхознадзоре.

Каковы последствия для нарушителей?

Владельцев запрещённого груза привлекли к административной ответственности. Нарушение фитосанитарных правил стало основанием для конфискации и уничтожения всех продуктов.

Насколько часто происходят такие случаи?

Только за первую половину ноября 2025 года специалисты Россельхознадзора зафиксировали десять подобных попыток ввоза растительной продукции через международные рейсы. Все партии были изъяты, чтобы не допустить распространения карантинных вредителей.