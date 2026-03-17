Карантинное время истекает — новые меры санитарного контроля в Новосибирской области поднимают вопросы

В Новосибирской области из-за введенного карантина по пастереллезу и бешенству усилен санитарный контроль, сопровождающийся выплатами компенсаций пострадавшим владельцам скота. На поддержку сельчан из регионального бюджета направили около 100 миллионов рублей, и первые транши уже дошли до получателей. В профильных ведомствах организован сбор документов, а губернатор взял процесс выплат под личный контроль. Параллельно с этим лаборатории ежедневно анализируют порядка 200 молочных проб для обеспечения безопасности рынка. Ограничения на передвижение животных и продукции в пострадавших зонах сохранятся минимум на 30 дней после фиксации последних очагов инфекции.

Механизм поддержки пострадавших

Жители области, лишившиеся скота из-за вынужденного изъятия, могут оформить материальную помощь в районных управлениях ветеринарии. Для получения средств владельцу необходимо предоставить акт изъятия, паспортные данные и банковские реквизиты. Процедура строго регламентирована, а за сроками прохождения документов следит региональное руководство.

Крупным индустриальным и фермерским хозяйствам оказывается отдельная поддержка при подготовке страховых документов. Это позволяет предприятиям быстрее получить выплаты и покрыть убытки, возникшие из-за карантинных ограничений на производственных площадках.

Как отметил начальник управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт, все финансовые потоки уже распределены по районам. Механизм выплат запущен без задержек, что критически важно для стабилизации ситуации в сельских поселениях, пострадавших от вспышек опасных заболеваний животных.

Безопасность молочной продукции

Чтобы исключить риски для здоровья потребителей, ветеринарная служба перешла на усиленный график работы. Ежедневно в специализированных лабораториях региона исследуется около 200 проб молока, поступающего с фермерских хозяйств.

Текущие меры контроля позволяют оперативно выявлять потенциальные угрозы. Такой подход гарантирует, что на прилавки магазинов не попадет продукция, не соответствующая установленным санитарным нормам.

Режим карантинных мер

В зонах действия карантина по-прежнему запрещено свободное перемещение скота и продукции животноводства. На дорогах, прилегающих к пострадавшим территориям, функционируют мобильные посты, ведущие усиленный мониторинг транспорта.

Снятие ограничений возможно только после полного выполнения дезинфекционных мероприятий. Карантинный режим официально отменяется спустя 30 дней после регистрации последнего случая заражения, при условии подтверждения безопасности территории лабораторными анализами.

Ветеринарные службы призывают сельхозпроизводителей строго соблюдать правила биобезопасности. Любое нарушение установленных регламентов может привести к продлению карантина и наложению дополнительных административных мер на руководство хозяйств.