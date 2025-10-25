Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 19:17

Суперкомпьютер отстал на 13 000 шагов: квантовый чип Google делает науку быстрее

Google Quantum AI впервые продемонстрировала проверяемое квантовое преимущество — публикация в Nature

Команда Google Quantum AI представила результат, который может стать переломным моментом в развитии квантовых технологий. Исследователи впервые продемонстрировали проверяемое квантовое преимущество — эксперимент, который не только превосходит классические суперкомпьютеры по скорости, но и позволяет перепроверить вычисления на другом квантовом устройстве. Работа опубликована в журнале Nature и открывает путь от демонстрационных экспериментов к реальной научной и инженерной пользе.

От "шоу" к науке: новый тип квантовых экспериментов

Если раньше квантовое преимущество заключалось в генерации случайных битовых последовательностей, которые нельзя было перепроверить, то теперь учёные перешли к реальным наблюдаемым величинам. На чипе Willow был реализован алгоритм Quantum Echoes, способный вычислять внепорядковые корреляторы во времени — показатели, которые помогают изучать динамику квантовых систем.

"Мы впервые показали, что квантовый процессор может решать задачу, которая имеет физический смысл и поддаётся независимой проверке", — отметил руководитель проекта Сергей Бочков из Google Quantum AI.

Суть эксперимента состоит в том, что систему квантовых кубитов сначала "прокручивают вперёд" во времени, затем слегка возмущают один кубит и "возвращают" эволюцию обратно. Возникающий сигнал — квантовое эхо - демонстрирует, как информация распределяется по системе и как взаимодействия между частицами создают сложные интерференционные картины.

Зачем нужно квантовое эхо

Метод Quantum Echoes помогает физикам наблюдать фундаментальные свойства материи — от переходов между магнитными фазами до поведения спиновых сетей. Подобные эксперименты раньше существовали лишь в теории: классические компьютеры не способны воспроизводить такие процессы из-за экспоненциального роста количества переменных.

Теперь же, благодаря квантовому чипу Willow, эти расчёты стали не только возможными, но и проверяемыми. Учёные могут повторить эксперимент на другом квантовом устройстве и сравнить результаты, получая надёжные физические данные.

Как работает Willow

Процессор Willow — новое поколение квантовых чипов Google, объединяющее сотни сверхпроводящих кубитов с высокой степенью согласованности. Для проведения эксперимента инженеры использовали архитектуру, оптимизированную под низкий уровень шумов и быструю калибровку, что позволило достичь стабильных измерений даже при сложных последовательностях операций.

Система охлаждается до температуры, близкой к абсолютному нулю, чтобы минимизировать тепловые флуктуации и сохранить когерентность квантовых состояний. Алгоритм Quantum Echoes управляет состояниями кубитов с помощью микроволновых импульсов, фиксируя отклик системы в виде "эхо"-сигнала.

13 тысяч раз быстрее, чем суперкомпьютер

Ключевой результат — производительность. Алгоритм Quantum Echoes выполнил задачу в 13 000 раз быстрее, чем аналогичные симуляции на одном из самых мощных суперкомпьютеров. Это не просто демонстрация силы — это переход в зону, где квантовые вычисления становятся действительно полезными для фундаментальной науки.

"Мы доказали, что квантовый процессор может не только удивлять скоростью, но и приносить измеримую научную ценность", — добавил представитель Google Quantum AI Адам Скотт.

Сравнение подходов

Подход Тип задачи Возможность проверки Скорость выполнения Применимость
Рандомизированное квантовое превосходство (2019) Генерация случайных битовых строк Нет Очень высокая Демонстрационная
Quantum Echoes (2025) Физические наблюдаемые величины Да В 13 000 раз быстрее, чем суперкомпьютеры Фундаментальная наука, симуляции

Что это значит для науки и технологий

Новый результат открывает путь к практической физике на квантовых компьютерах. Речь идёт о симуляции реальных молекул и материалов, где необходимо учитывать квантовые взаимодействия атомов. Эти задачи слишком сложны для классических вычислений, но крайне важны для:

  • создания катализаторов в химической промышленности;

  • поиска новых лекарств и моделирования белков;

  • разработки сверхпроводников и квантовых сенсоров;

  • энергетики будущего, включая проектирование аккумуляторов нового поколения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать квантовое преимущество маркетинговым трюком.
    Последствие: упускается суть прорыва — проверяемость результатов.
    Альтернатива: рассматривать квантовые вычисления как новый метод научного анализа.

  • Ошибка: игнорировать шумы и ошибки кубитов.
    Последствие: искажение экспериментов и потеря достоверности.
    Альтернатива: развивать методы коррекции ошибок и гибридные квантово-классические алгоритмы.

  • Ошибка: ожидать мгновенного коммерческого применения.
    Последствие: завышенные ожидания, разочарование рынка.
    Альтернатива: использовать текущие достижения для ускорения научных исследований.

А что если квантовые симуляции станут нормой?

Если тенденция сохранится, то в ближайшие 5-10 лет квантовые устройства смогут моделировать системы из сотен электронов и атомов. Это радикально изменит подход к разработке новых материалов и лекарственных соединений. В будущем инженеры будут "проектировать" вещества напрямую на уровне квантовых состояний, минуя дорогостоящие физические эксперименты.

"Когда квантовые вычисления станут проверяемыми и масштабируемыми, наука перейдёт в новую фазу — фазу предсказуемого квантового дизайна", — считает физик-теоретик Анна Ли из Калифорнийского университета.

Плюсы и минусы квантового подхода

Плюсы Минусы
Экспоненциальное ускорение вычислений Высокая чувствительность к шумам
Возможность моделировать реальные физические системы Ограниченное число кубитов
Проверяемость результатов Сложность программирования
Перспективы для химии и фармы Высокая стоимость инфраструктуры

FAQ

Что значит "проверяемое квантовое преимущество"?
Это ситуация, когда результат квантового эксперимента можно воспроизвести и сверить на другом квантовом устройстве.

Почему это важно?
Потому что теперь квантовые вычисления становятся инструментом реальной науки, а не просто демонстрацией мощности.

Когда появятся практические квантовые симуляции материалов?
Первые модели ожидаются в течение ближайших пяти лет, по мере увеличения числа стабильных кубитов.

Мифы и правда

  • Миф: Квантовые компьютеры скоро заменят классические.
    Правда: они будут использоваться для узкого круга задач, где классические методы бессильны.

  • Миф: Любой квантовый процессор даёт преимущества.
    Правда: преимущество зависит от конкретного алгоритма и уровня ошибок.

  • Миф: Квантовые вычисления уже можно применять в бизнесе.
    Правда: пока речь идёт о научных задачах и тестовых симуляциях.

3 интересных факта

  1. Чип Willow состоит из более чем 100 кубитов, работающих при температуре 15 мК.

  2. Для одного цикла эксперимента требуется менее 1 секунды — в 13 000 раз быстрее суперкомпьютера.

  3. Quantum Echoes стал первым алгоритмом, использующим обратимое "временное эхо" для проверки квантовых взаимодействий.

Исторический контекст

Первое заявление о квантовом превосходстве Google сделала в 2019 году с процессором Sycamore. Тогда эксперимент имел чисто демонстрационный характер. Спустя шесть лет квантовые вычисления перешли из категории "фокусов" в область реальных научных измерений. Теперь Google Quantum AI фактически открыла новую страницу в физике — страницу проверяемого квантового будущего.

