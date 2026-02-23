Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Борис Лапин доцент кафедры общей физики Физико-технического института Крымского федерального университета
Борис Лапин доцент кафедры общей физики Физико-технического института Крымского федерального университета
© commons.wikimedia.org by Andrey Chernogorodov is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 18:39

Законы квантового мира дали трещину: в одном измерении частицы нарушили древнее разделение на фермионы и бозоны

В привычной нам трёхмерной Вселенной мир элементарных частиц подчиняется строгому порядку. Материя состоит из фермионов, а перенос взаимодействий обеспечивают бозоны — и это разделение лежит в основе современной физики. Однако при изменении геометрии пространства привычные правила начинают давать сбой. Об этом пишет Salvo Privitera.

За пределами фермионов и бозонов

В стандартной картине квантовой теории частицы делятся на два фундаментальных класса. Фермионы формируют материю и подчиняются принципу запрета Паули, тогда как бозоны могут находиться в одном и том же состоянии и выступают переносчиками сил.

Но физики давно предполагают, что в системах с ограниченной размерностью — например, в двумерных структурах — возможен иной тип квантовых объектов. Речь идёт об анионах, которые не являются ни чистыми фермионами, ни бозонами. Их статистические свойства занимают промежуточное положение.

Теоретические модели предсказали существование таких частиц ещё в 1970-х годах. Экспериментальное подтверждение было получено лишь в 2020 году в ультратонких двумерных системах, где движение частиц ограничено плоскостью. В таких условиях меняется сама математика обмена частицами, а вместе с ней — и их квантовое поведение.

Новый шаг: одномерные системы

Теперь исследователи из Института науки и технологий Окинавы совместно с Университетом Оклахомы показали, что аналоги анионов могут существовать даже в одномерных системах. Результаты двух работ опубликованы в журнале Physical Review A.

Учёные описали метод, позволяющий "настраивать" поведение этих частиц. Речь идёт о контроле того, как именно они обмениваются состояниями при взаимном пересечении. В трёх измерениях перестановка двух частиц приводит к строго определённому математическому результату: их квантовая статистика принимает фиксированные значения. Однако при ограничении движения до двух или одного измерения путь обмена начинает играть принципиальную роль.

В таких системах кривизна траектории, направление обхода и характер взаимодействия могут влиять на фазу волновой функции. Это открывает континуум статистических значений между -1 и 1, а не только два крайних варианта, характерных для фермионов и бозонов.

Почему это важно для физики

Открытие расширяет представления о возможных квантовых состояниях материи. Если анионоподобные объекты могут существовать в одном измерении и их свойства поддаются регулированию, это создаёт новые инструменты для моделирования сложных квантовых систем.

Подобные исследования особенно значимы для квантовых технологий. Контролируемые квантовые статистики могут быть полезны в разработке устойчивых квантовых вычислений и новых форм топологической защиты информации. Хотя речь идёт о фундаментальной теории, её последствия могут выйти далеко за пределы лабораторий.

В более широком контексте работа подчёркивает, что свойства частиц зависят не только от их внутренней природы, но и от геометрии пространства, в котором они существуют. Изменение размерности способно радикально трансформировать законы обмена и взаимодействия.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мята, эвкалипт и чили усилили друг друга: комбинация подавила воспаление в сотни раз сильнее вчера в 11:01

Японские учёные раскрыли секреты взаимодействия мяты, эвкалипта и чили, которые активируют иммунитет.

Читать полностью » Чёрная дыра разорвала звезду — и продолжает усиливать выброс спустя годы вчера в 5:06

Чёрная дыра AT2018hyz удивляет учёных своей мощью: её радиоволны становятся ярче с каждым днём.

Читать полностью » Возвращение людей на Луну тревожит всё сильнее: миллиарды сгорают, а главный риск нарастает 21.02.2026 в 17:15

Миссия "Артемида II" обострила споры о будущем пилотируемых полётов. Нужны ли астронавты в космосе, где автоматические аппараты работают эффективнее.

Читать полностью » Крошечные цирконы переписали историю Земли: субдукция могла начаться 4 миллиарда лет назад 21.02.2026 в 16:50

Новые исследования показывают, что ранняя Земля могла быть весьма динамичной. Цирконы раскрывают тайны формирования континентов.

Читать полностью » Вода включала и выключала атомную реакцию: как природа создала собственную АЭС задолго до людей 21.02.2026 в 11:21

Два миллиарда лет назад Земля запустила собственный природный реактор. Открытие в Окло изменило представление о ядерной физике и истории планеты.

Читать полностью » LHS 1903 перевернула модель формирования планет: дальняя орбита оказалась каменной 21.02.2026 в 10:49

Удивительное открытие в системе LHS 1903: каменистая планета выбивается из привычного астрономического шаблона.

Читать полностью » Пока формируется звезда, планеты получают шанс: в холодном облаке нашли основу жизни 20.02.2026 в 16:23

В предзвездном облаке L1544 ученые нашли метанимин — органическую молекулу, связанную с пребиотической химией и формированием планетных систем.

Читать полностью » Лёд треснул — и выпустил древний штамм: бактерия из пещеры подавляет супербактерии и угрожает медицине 20.02.2026 в 14:25

В ледяной пещере Румынии нашли древнюю бактерию с генами устойчивости к антибиотикам и необычными свойствами.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Капсула цикламена выглядит готовой — внутри семена ещё не созрели
Красота и здоровье
Массивные ботинки уходят в тень — мягкие лоферы с драпировкой меняют правила зимы 2026
Красота и здоровье
Двойная перезагрузка биохимии: одновременная замена двух органов стала единственным шансом на жизнь
Спорт и фитнес
Зеркало раздевалки не прощает ошибок: мышца за бицепсом решает, как вы будете выглядеть в платье
Спорт и фитнес
Дзен в большом городе: простая практика превращает префронтальную кору в броню
Питомцы
Домашняя кошка избегает объятий — причина кроется в эволюции одиночного хищника
Еда
Лимон и оливковое масло превращают салат в хит — секрет кроется в одной детали
Спорт и фитнес
Страх на лыжной трассе меняет нейронные связи — предел оказывается иллюзией
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet