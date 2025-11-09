Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Квантовый компьютер
Квантовый компьютер
© https://commons.wikimedia.org by European Space Agency is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 0:26

Машина, которая думает быстрее света: Helios открывает новую эру вычислений

Quantinuum представила квантовый компьютер Helios с рекордной точностью 99,9%

Новый квантовый компьютер Helios, созданный учёными из компании Quantinuum, уже называют "прыжком в будущее вычислений". Эта машина не просто увеличивает мощность, а фактически задаёт новый стандарт того, на что способны квантовые технологии.

Эволюция квантовой мощности

Helios стал результатом многолетней работы исследователей, стремившихся приблизить теоретические возможности квантовых систем к реальному применению. Его основа — процессор (QPU) на 98 физических кубитах, созданных из ионов бария. В уникальной конструкции "переходной ионной ловушки" кубиты располагаются кольцом с разветвлением на два стержня. Такое решение позволило снизить количество ошибок и повысить стабильность вычислений.

По данным команды Quantinuum, Helios способен выполнять операции с точностью 99,921% при взаимодействии кубитов и 99,9975% при однокубитных вычислениях. Это рекорд для отрасли, который подтверждён результатами независимых тестов, проведённых совместно с Национальной лабораторией Сандия.

"На данный момент это, без сомнения, самый мощный квантовый компьютер на Земле", — заявил директор по вычислительному проектированию и теории Quantinuum Дэвид Хейс.

Что делает Helios особенным

Главное достижение — объединение 98 физических кубитов в 48 логических. При этом на каждый логический кубит приходится всего два физических, а не десять, как предполагалось ранее. Это в пять раз эффективнее прошлых поколений машин. Такой прорыв приближает квантовые вычисления к так называемой "точке безубыточности" — моменту, когда исправленные вычисления превосходят по надёжности необработанные.

Для управления системой инженеры создали новый программный стек и язык Guppy, основанный на Python. Он обеспечивает совместимость с будущими отказоустойчивыми системами и даёт разработчикам возможность создавать программы, не опасаясь сбоев.

Helios сочетает квантовые и классические вычислительные принципы. Графические процессоры Nvidia обрабатывают поток данных об ошибках и мгновенно возвращают исправления обратно в квантовую систему. Это позволяет работать без задержек и потери когерентности.

"Мы наконец-то освоили этот механизм управления в реальном времени, необходимый для отказоустойчивости", — отметил Хейс.

Сравнение систем

Параметр Helios (Quantinuum) Willow (Google, 2024) H2-1 (Quantinuum, 2023)
Количество кубитов 98 70 56
Тип кубитов Ионы бария Сверхпроводящие Ионы бария
Точность вычислений 99,921% 99,85% 99,9%
Логические кубиты 48 32 28
Отказоустойчивость Да Нет Частичная

Советы шаг за шагом

Что делать Инструмент или сервис
Создать квантовую модель Язык Guppy
Определить структуру кубитов QPU Helios
Провести тесты и коррекцию ошибок Nvidia GPU
Визуализировать данные Quantinuum Analyzer
Оптимизировать код под Python Guppy Compiler

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка использовать классические алгоритмы в квантовой среде.
    Последствие: потеря точности и ресурсов.
    Альтернатива: применить гибридный подход Guppy с реальным временем коррекции ошибок.
  • Ошибка: увеличение количества кубитов без повышения их стабильности.
    Последствие: экспоненциальный рост ошибок.
    Альтернатива: использовать систему ионных ловушек, как в Helios.
  • Ошибка: пренебрежение коррекцией ошибок.
    Последствие: сбой всей системы.
    Альтернатива: внедрить QEC (quantum error correction).

А что если…

Если применить Helios для задач искусственного интеллекта, можно ускорить обучение нейросетей, симулировать химические реакции и оптимизировать логистические сети. Некоторые эксперты уже обсуждают возможность создания "цифрового близнеца" атомных процессов, что откроет путь к новым материалам и лекарствам.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Высочайшая точность вычислений Ограниченный доступ к системе
Эффективная коррекция ошибок Большая стоимость оборудования
Совместимость с Python Требуется охлаждение и вакуум
Масштабируемость Сложность в обучении персонала

FAQ

Как выбрать квантовый процессор для исследований?
Лучше ориентироваться на архитектуру, обеспечивающую низкий уровень ошибок, как у ионных ловушек Helios.

Сколько стоит доступ к системе Helios?
Quantinuum предлагает индивидуальные контракты для исследовательских лабораторий и корпоративных клиентов.

Что лучше: ионные или сверхпроводящие кубиты?
Ионные стабильнее и легче калибруются, но требуют более сложной инфраструктуры.

Мифы и правда

Миф: Квантовые компьютеры заменят все классические.
Правда: Они будут дополнять их, решая задачи, недоступные традиционным системам.

Миф: Чем больше кубитов, тем мощнее система.
Правда: Важнее качество кубитов и стабильность соединений.

Миф: Квантовые вычисления недоступны в реальности.
Правда: Уже сегодня они используются для симуляций и квантовой криптографии.

Исторический контекст

Первая демонстрация квантового преимущества состоялась в 2019 году, когда Google представила Sycamore. С тех пор гонка между компаниями ускорилась: IBM, Rigetti и теперь Quantinuum постепенно приближают нас к эпохе "практических" квантовых компьютеров.

Три интересных факта

  1. Helios способен выполнять операции быстрее, чем классический суперкомпьютер, потребляющий энергию уровня квазара.

  2. Новая система впервые показала реальное квантовое исправление ошибок в реальном времени.

  3. Язык Guppy может стать основой для будущих квантовых приложений на Python.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

JCP: данные STARD показывают слабую эффективность комбинаций антидепрессантов вчера в 20:22
То, что врачи прописывали годами, не работает: почему смена препаратов — пустая трата времени

Новое исследование поставило под сомнение эффективность популярных схем лечения депрессии, пересмотрев результаты крупнейшего проекта начала 2000-х.

Читать полностью » Ёсикава: актиния Paracalliactis tsukisome создаёт жилища для раков-отшельников на глубине 200-500 м вчера в 19:49
В Тихом океане открыли актинию-строителя: она прикрепляется к крабу и расширяет его дом, пока он растёт

Учёные открыли новый вид актинии, который строит раковину для рака-отшельника и живёт с ним в идеальном симбиозе на глубине океана.

Читать полностью » Шуботц: липиды подтверждают древнюю микробную экосистему в Марианской предгорной дуге вчера в 19:45
Если бы камни могли дышать — они бы завидовали этим микробам в океанских глубинах

Учёные нашли следы жизни в холодных минерализованных породах Марианской предгорной дуги — возможно, в таких условиях когда-то зародилась жизнь на Земле.

Читать полностью » Щур: суперкомпьютер cHARISMa моделирует фазовые переходы в веществе вчера в 18:42
Фазовый переход — не мгновение, а битва: учёные впервые описали, как лёд и вода борются внутри

Учёные из России впервые исследовали внутреннюю структуру вещества в момент фазового перехода, объединив суперкомпьютерное моделирование и искусственный интеллект.

Читать полностью » Грегори: джеты сверхмассивных чёрных дыр остаются стабильными на астрономических расстояниях вчера в 18:39
Прилетит — не прилетит? Джеты чёрных дыр играют в лотерею с космосом

Учёные из ЦЕРНа впервые воспроизвели поведение струй чёрных дыр в лаборатории, подтвердив существование древнего межгалактического магнитного поля.

Читать полностью » Эванс: магнитное поле Земли ослабло до 10% в эдиакарский период вчера в 17:36
Земля перевернулась с ног на голову: магнитные полюса менялись местами за считанные тысячи лет

Учёные выяснили, что в эдиакарский период магнитные полюса Земли менялись с невероятной скоростью — переворачиваясь и ослабевая всего за тысячи лет.

Читать полностью » JAS: древние жители Микронезии ловили полосатых тунцов и шёлковых акул в глубоководных экосистемах вчера в 17:32
Древние микронезийцы перевернули всё: они ловили океанских гигантов, когда цивилизация ещё спала

Археологи выяснили, что неолитические жители Микронезии ловили акул и тунцов в открытом океане — задолго до появления развитого мореплавания.

Читать полностью » Брайант: приливные силы заставляют красные гиганты поглощать близкие планеты вчера в 16:29
Земля в списке на уничтожение: Солнце превратится в гиганта и оставит от нас только пепел

Учёные впервые подтвердили, что звёзды, становясь красными гигантами, способны разрушать и поглощать ближайшие к ним планеты-гиганты.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Посадила красивое дерево у дома — а через 3 года фундамент пошёл трещинами: вот кто виноват
Еда
Томлю курицу в специях и рисе — получается нежнее, чем в ресторане: теперь делаю так всегда
Авто и мото
Зимой чувствовал себя королём дороги — пока не узнал, почему полный привод не спасает
Питомцы
Антифриз, грибы и листья: чем осень травит наших любимцев, пока мы любуемся природой
Туризм
Каргополь, где время остановилось: город, который шепчет голосами веков
УрФО
Малоимущие, ветераны и инвалиды могут обратиться за бесплатной помощью в Свердловской области
Дом
Сделала простую деталь за диваном — и интерьер будто из журнала
Красота и здоровье
Врач Владимир Мещеряков: вейпы разрушают лёгкие и сосуды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet