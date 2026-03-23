Сон пожилой пары
Марина Егорова Опубликована сегодня в 22:24

Сон теряет вес: ночной отдых с годами становится хрупким из-за ошибок в привычном режиме

С возрастом архитектура ночного отдыха претерпевает значительные изменения, становясь более хрупкой и фрагментарной под воздействием биологических факторов. Нередко ухудшение качества сна провоцируется не только естественными процессами старения, но и внешними ошибками в режиме, а также недиагностированными патологиями. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалисты подчеркивают, что ключевую роль в этом процессе играет сокращение фаз глубокого сна, которые критически важны для нейробиологического восстановления организма. По словам врача-сомнолога Павла Кудинова, накопленный за десятилетия уровень тревожности и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы создают фон для возникновения регулярных ночных пробуждений.

"В течение жизни накапливаются стресс, тревожность, нарушения регуляции вегетативной нервной системы, а также различные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Все это в совокупности влияет на качество сна и может приводить к его поверхностности и появлению ночных пробуждений. Но в целом это усредненная тенденция, и ее нельзя в полной мере переносить на каждого конкретного человека", — сказал Павел Кудинов.

Одной из главных ошибок, по мнению эксперта, является попытка насильственно увеличить время пребывания в постели, что идет вразрез с генетически заданной потребностью организма. Избыточный сон неизбежно снижает его эффективность, превращая отдых в поверхностное состояние, лишенное полноценного восстановительного эффекта. Как добавил сомнолог Павел Кудинов, при игнорировании индивидуальных норм сон становится менее результативным, что часто ошибочно принимается за бессонницу.

Особую настороженность должны вызывать случаи, когда за жалобами на поверхностный сон скрываются более опасные состояния, такие как апноэ — кратковременные остановки дыхания. Подобные нарушения, согласно заявлению Павла Кудинова, значительно повышают риск сердечно-сосудистых катастроф, включая инфаркты и инсульты. Эксперт настоятельно рекомендует при появлении первых признаков хронической усталости или прерывистого ночного отдыха не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за профессиональной медицинской диагностикой.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

