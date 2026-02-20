Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Углеводы
Углеводы
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 17:04

Отказ от углеводов сыграл злую шутку — риск болезней сердца вырос на 14%: всё дело в одной детали

Мода на низкоуглеводные диеты давно ассоциируется с заботой о сердце и стройной фигурой. Однако новые данные заставляют иначе взглянуть на популярную стратегию питания. Оказалось, что само по себе сокращение углеводов или жиров не гарантирует защиту от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Journal of American College of Cardiology.

Не количество, а качество

Учёные из Гарварда проанализировали данные почти 200 тысяч медицинских работников, за которыми наблюдали около 30 лет. Они сопоставили особенности питания участников с риском развития ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты показали: при низкоуглеводном рационе, основанном на рафинированных продуктах, риск возрастал на 14 процентов.

В то же время у тех, кто выбирал цельнозерновые продукты и другие источники "качественных" углеводов, риск, напротив, снижался примерно на 15 процентов. Похожая картина наблюдалась и в отношении жиров: растительные источники демонстрировали более благоприятную связь с показателями здоровья, чем рационы с преобладанием насыщенных и трансжиров.

"Наш основной посыл — качество питания важнее", — говорит постдокторант кафедры питания Гарвардского университета Чжиюань Ву.

Исследование носит наблюдательный характер, поэтому оно не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее масштаб выборки и длительность наблюдений делают выводы весомыми.

Роль цельных продуктов

Организму необходимы три ключевых макронутриента: углеводы, белки и жиры. Однако их источники существенно различаются по влиянию на обмен веществ. В работе гарвардских исследователей углеводы разделяли на рафинированные и высококачественные — например, цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой.

Аналогичный подход применили к жирам. Трансжиры и избыток насыщенных жиров, характерные для переработанного мяса, жирных сливок и некоторых промышленных продуктов, ассоциировались с более высоким риском заболеваний. В отличие от них, орехи, авокадо и другие растительные источники жиров демонстрировали более благоприятный профиль.

"Жиры — самые удивительные макроэлементы на свете, — говорит исследователь из Университета Южной Дании Камилла Далби Хансен. — Они защищают здоровье твоего мозга, гормональную функцию, кожу. Они также обеспечивают кардиозащиту, [очищая] ваши артерии от мусора".

При этом эксперты подчёркивают, что деление на "полезные" и "вредные" категории может быть упрощением. Некоторые нежирные животные продукты, например йогурт, способны вписываться в здоровый рацион. Тем не менее общий вектор остаётся прежним: приоритет цельных и минимально обработанных продуктов.

Биомаркеры подтверждают выводы

Дополнительным аргументом стали биологические данные. У более чем 11 тысяч участников исследователи изучили образцы крови и провели метаболомный анализ — оценили набор малых молекул, отражающих особенности обмена веществ.

У людей, придерживавшихся более качественных вариантов низкоуглеводной или низкожировой диеты, фиксировались более высокие уровни "хорошего" холестерина и более низкие показатели триглицеридов. Такие изменения традиционно связывают со снижением сердечно-сосудистого риска.

Кроме того, у этой группы чаще выявлялась гиппуриновая кислота — метаболит, ассоциируемый с рационом, богатым фруктами и овощами. Это совпадение между заявленным питанием и объективными маркерами усиливает доверие к результатам.

По словам Ву, пересечение благоприятных показателей у сторонников здоровых низкоуглеводных и низкожировых моделей говорит о гибкости подхода. Человек может выбирать стратегию питания по своим предпочтениям, но при условии, что основу составляют цельные продукты и качественные источники жиров и углеводов.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировки перестраивают мозг — без этих нейронов выносливость просто не растёт сегодня в 11:06

Исследования показывают, что нейроны в мозге играют ключевую роль в нашей выносливости и силе, открывая новые горизонты.

Читать полностью » Ваниль дружит с сандалом, а цитрус с удом рушат баланс: тренд наслаивания духов таит ловушки сегодня в 10:12

Наслаивание ароматов стало трендом среди миллениалов и поколения Z. Какие сочетания работают, а какие могут испортить даже дорогой парфюм.

Читать полностью » Самолёт, корабль или авто — всё равно штормит: средства, которые спасают от укачивания в пути сегодня в 8:46

Укачивание — не просто реакция на дорогу. Врач объяснила, почему сладости и вода не помогают и какие методы действительно работают.

Читать полностью » Светлые волосы Памелы Андерсон производят фурор — один нюанс в уходе решает всё сегодня в 5:54

Памела Андерсон делится секретами ухода за платиновым блондом в преддверии свадьбы своего сына.

Читать полностью » Тревога выходит из тени: симптомы, которые превращают обычный стресс в опасное расстройство вчера в 21:30

Тревога может быть защитной реакцией, но иногда она становится опасным сигналом. Как распознать момент, когда стресс превращается в расстройство.

Читать полностью » Кефир с клетчаткой снижает воспаление сильнее омега-3 — исследование удивило результатами вчера в 15:59

Долгое время омега-3 считалась эталоном в борьбе с внутренними воспалениями, но британские ученые обнаружили дуэт продуктов, который действует в разы мощнее.

Читать полностью » Агрессивные формулы уходят в прошлое — кожа требует стратегической профилактики вчера в 15:02

Мир бьюти-индустрии отказывается от агрессивных методов. На смену мгновенному лифтингу пришла концепция «кожи долговечности», меняющая структуру тканей изнутри.

Читать полностью » Ароматы с попкорном и маршмэллоу создают чувство уюта — взрослые выбирают вчера в 12:07

Ученые и парфюмеры нашли способ мгновенного возвращения в состояние покоя. Секрет кроется в специфических молекулах, которые имитируют запахи талька, печенья и сахарной ваты.

Читать полностью »

Новости
Наука
Пока формируется звезда, планеты получают шанс: в холодном облаке нашли основу жизни
Спорт и фитнес
После 60 ноги теряют устойчивость — это упражнение укрепляет бёдра без нагрузки на колени
Авто и мото
BYD готовит батарею на 10 000 циклов — электромобили могут служить более 20 лет
Туризм
Аббатство Джерпойнт в Ирландии затмевает Скалу Кашел — резьба XIII века поражает с первого взгляда
Еда
Заменила один ингредиент в тосте с авокадо — вкус стал глубже и ярче: теперь готовлю только так
Питомцы
Кошка смотрит в глаза и тихо пищит: этот звук часто означает больше, чем обычное требование еды
Наука
Лёд треснул — и выпустил древний штамм: бактерия из пещеры подавляет супербактерии и угрожает медицине
Недвижимость
Кашемир и шёлк больше не стираю часто — не пахнет без порошка и барабана
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet