Отказ от углеводов сыграл злую шутку — риск болезней сердца вырос на 14%: всё дело в одной детали

Мода на низкоуглеводные диеты давно ассоциируется с заботой о сердце и стройной фигурой. Однако новые данные заставляют иначе взглянуть на популярную стратегию питания. Оказалось, что само по себе сокращение углеводов или жиров не гарантирует защиту от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Journal of American College of Cardiology.

Не количество, а качество

Учёные из Гарварда проанализировали данные почти 200 тысяч медицинских работников, за которыми наблюдали около 30 лет. Они сопоставили особенности питания участников с риском развития ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты показали: при низкоуглеводном рационе, основанном на рафинированных продуктах, риск возрастал на 14 процентов.

В то же время у тех, кто выбирал цельнозерновые продукты и другие источники "качественных" углеводов, риск, напротив, снижался примерно на 15 процентов. Похожая картина наблюдалась и в отношении жиров: растительные источники демонстрировали более благоприятную связь с показателями здоровья, чем рационы с преобладанием насыщенных и трансжиров.

"Наш основной посыл — качество питания важнее", — говорит постдокторант кафедры питания Гарвардского университета Чжиюань Ву.

Исследование носит наблюдательный характер, поэтому оно не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее масштаб выборки и длительность наблюдений делают выводы весомыми.

Роль цельных продуктов

Организму необходимы три ключевых макронутриента: углеводы, белки и жиры. Однако их источники существенно различаются по влиянию на обмен веществ. В работе гарвардских исследователей углеводы разделяли на рафинированные и высококачественные — например, цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой.

Аналогичный подход применили к жирам. Трансжиры и избыток насыщенных жиров, характерные для переработанного мяса, жирных сливок и некоторых промышленных продуктов, ассоциировались с более высоким риском заболеваний. В отличие от них, орехи, авокадо и другие растительные источники жиров демонстрировали более благоприятный профиль.

"Жиры — самые удивительные макроэлементы на свете, — говорит исследователь из Университета Южной Дании Камилла Далби Хансен. — Они защищают здоровье твоего мозга, гормональную функцию, кожу. Они также обеспечивают кардиозащиту, [очищая] ваши артерии от мусора".

При этом эксперты подчёркивают, что деление на "полезные" и "вредные" категории может быть упрощением. Некоторые нежирные животные продукты, например йогурт, способны вписываться в здоровый рацион. Тем не менее общий вектор остаётся прежним: приоритет цельных и минимально обработанных продуктов.

Биомаркеры подтверждают выводы

Дополнительным аргументом стали биологические данные. У более чем 11 тысяч участников исследователи изучили образцы крови и провели метаболомный анализ — оценили набор малых молекул, отражающих особенности обмена веществ.

У людей, придерживавшихся более качественных вариантов низкоуглеводной или низкожировой диеты, фиксировались более высокие уровни "хорошего" холестерина и более низкие показатели триглицеридов. Такие изменения традиционно связывают со снижением сердечно-сосудистого риска.

Кроме того, у этой группы чаще выявлялась гиппуриновая кислота — метаболит, ассоциируемый с рационом, богатым фруктами и овощами. Это совпадение между заявленным питанием и объективными маркерами усиливает доверие к результатам.

По словам Ву, пересечение благоприятных показателей у сторонников здоровых низкоуглеводных и низкожировых моделей говорит о гибкости подхода. Человек может выбирать стратегию питания по своим предпочтениям, но при условии, что основу составляют цельные продукты и качественные источники жиров и углеводов.