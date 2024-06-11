Группа Т-Банк (бывш. Тинькофф банк) сообщила, что выкупит контрольный пакет акций в ООО "РОВИ Факторинг Плюс" и ООО "РОВИ Технологии" у текущего владельца — АО "Киви".

Сделка будет завершена после получения согласия Федеральной антимонопольной службы. В результате платформа ROWI станет частью экосистемы T-Банка и пополнит линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса.

49% долей в компаниях "РОВИ Факторинг Плюс" и "РОВИ Технологии" принадлежат компании "Плюс менеджмент групп", которая принадлежит сооснователям ROWI Виктору Вернову и Евгению Родионову.

Факторинг позволит компаниям-поставщикам сразу получать деньги по договорам с отсрочкой платежа и использовать их в своей деятельности, не дожидаясь завершения расчётов по поставкам. Финансирование операций будет осуществляться с баланса ROWI.

"Проект изначально был реализован как партнерство QIWI и основателей ROWI. У QIWI была совершенно определенная роль в этом проекте: предоставлять банковскую инфраструктуру для развития сервисов ROWI, а также предоставлять фондирование для развития факторинга. В нашей сегодняшней реальности мы не можем предоставить ROWI ни то, ни другое", — прокомментировал акционер АО "Киви" Андрей Протопопов.

В конце января группа Qiwi объявила о продаже своих российских активов, объединённых под брендом "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Ltd, владельцем которой является Андрей Протопопов, бывший главный исполнительный директор Qiwi plc.

В рамках сделки были переданы Киви банк, кошелёк Qiwi, бизнес-платформа Qiwi, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, платформа для агрегации такси и ряд других активов. Общая стоимость сделки составила 23,75 миллиарда рублей.

21 февраля Банк России отозвал лицензию у Киви банка. В банке была создана временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов, которое затем взяло на себя функции ликвидатора.

Фото: Tinkoff Bank (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)