Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сад императора Цяньлуна
Сад императора Цяньлуна
© commons.wikimedia.org by onion83 is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 13:07

Открыли двери спустя век — то, что внутри, заставляет замереть

Сад императора Цяньлуна в Запретном городе открыт для посетителей впервые за сто лет

Когда архитектор Хо Пуай-пэн впервые оказался в Запретном городе, его поразило состояние комплекса. Дворы были завалены мусором, помещения занимали учреждения. Всё выглядело запущенным, словно время остановилось. Тогда он произнёс короткое, но ёмкое слово: "ужасно". С тех пор многое изменилось.

Сегодня Запретный город стал жемчужиной Пекина, а его северо-восточный уголок — сад императора Цяньлуна — открыл двери для посетителей впервые за сто лет. Этот сад, построенный в XVIII веке как личное убежище правителя династии Цин, пережил годы забвения и бережно восстановлен усилиями реставраторов и Всемирного фонда памятников.

"Я рад видеть, что они потратили на это так много времени", — отметил заведующий кафедрой ЮНЕСКО Хо Пуай-пэн.

История и замысел сада

Император Цяньлун задумывал свой сад как место уединения, противоположное пышности парадных дворов. На площади чуть более шести тысяч квадратных метров разместились четыре двора, соединённые переходами. Два из них уже доступны публике. Архитектура здесь не стремится к монументальности — наоборот, она подчёркивает гармонию с природой. Каменные скалы, миниатюрные павильоны, изогнутые дорожки — всё создаёт ощущение покоя и замкнутости.

Хо объясняет, что каждый угол сада раскрывает новые перспективы: с холмов открывается вид на внутренние павильоны, а с нижних площадок — на сложные перепады рельефа. Такой подход отражает философию китайского садового искусства, где каждая деталь подчинена идее созерцания и движения.

Сравнение: старое и новое

Элемент

До реставрации

После реставрации

Состояние построек

Разрушенные, покрытые пылью, деревянные конструкции ослаблены

Восстановлены по архивным чертежам и фото

Растительность

Утрачена, многие растения погибли

Воссоздана историческая флора XVIII века

Интерьеры павильонов

Заколоченные и недоступные

Открыты, украшены резьбой и росписями

Доступность

Только для сотрудников музея

Для широкой публики с 2025 года

Советы шаг за шагом: как посетить сад Цяньлуна

  1. Планируйте визит заранее — билеты на экскурсию ограничены.
  2. Начинайте осмотр с южного входа, чтобы увидеть плавный переход от открытых дворов к павильонам.
  3. Используйте аудиогид: он помогает понять символику архитектуры и росписей.
  4. После прогулки загляните в музейную лавку — там продаются репродукции резных панелей и миниатюры из нефрита.
  5. Если идёт дождь, не спешите уходить: сад особенно красив в тумане и отражениях луж.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Посетить сад в праздничные дни без бронирования.
    Последствие: Очереди и ограниченный доступ.
    Альтернатива: Онлайн-бронирование на сайте музея заранее.
  • Ошибка: Игнорировать северные дворы.
    Последствие: Упущены лучшие виды и фототочки.
    Альтернатива: Следуйте маршруту, рекомендованному гидом.
  • Ошибка: Использовать вспышку при фотографировании.
    Последствие: Риск повреждения росписей.
    Альтернатива: Включите режим "низкого освещения" на смартфоне.

А что если…

А что если взглянуть на сад не как на туристический объект, а как на урок философии? Здесь каждое здание и каждая каменная тропинка рассказывают о стремлении к внутренней гармонии. Цяньлун создал пространство, где власть уступает место размышлению, а красота природы становится источником силы.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Уникальное историческое место, доступное впервые за век

Ограниченное количество посетителей

Мастерская реставрация, сохраняющая оригинальные материалы

Высокая стоимость билета

Атмосфера покоя и уединения в сердце Пекина

Фото- и видеоограничения

FAQ

Как попасть в сад Цяньлуна?
Билеты доступны на официальном сайте Дворца-музея, посещение по времени.

Что лучше — утренний или вечерний визит?
Утро подходит для спокойного осмотра, вечер — для мягкого света и редких кадров.

Мифы и правда

  • Миф: Сад был закрыт из-за опасных условий.
    Правда: Он был законсервирован для долгосрочной реставрации.
  • Миф: Все постройки современные копии.
    Правда: Основная структура и материалы — оригинальные, отреставрированные по историческим источникам.
  • Миф: Посетителям запрещено фотографировать.
    Правда: Фото разрешено без вспышки.

Исторический контекст

После изгнания последнего императора Пу И в 1924 году сад оказался в запустении. Лишь в начале XXI века начался масштабный проект восстановления. Работы заняли 25 лет и обошлись в 15-18 миллионов долларов. Сегодня сад Цяньлуна стал символом возрождения интереса к архитектуре династии Цин и новой культуры сохранения исторического наследия.

"Страна проснулась к важной задаче защиты наследия", — подчеркнул архитектор Хо Пуай-пэн.

3 интересных факта

  1. В саду сохранились редкие мозаики из стекла и фарфора, созданные мастерами XVIII века.
  2. Император использовал павильон как место для чтения стихов и живописи.
  3. План сада отражает идею "внутреннего мира" — четыре двора символизируют времена года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пляжи Туниса: нашел самые идеальные места для купания и водных развлечений сегодня в 11:55

Тунис — страна контрастов, где пляжи сочетаются с историческими памятниками. Узнайте, что стоит увидеть, когда ехать и что привезти из этой удивительной страны.

Читать полностью » Как я устроил детям праздник в Дубае: не только аквапарки, но и много неожиданного сегодня в 10:48

Дубай — это идеальное место для семейного отдыха с детьми, где каждый день превращается в яркое приключение. Узнайте, как организовать незабываемое путешествие с детьми в этот удивительный город.

Читать полностью » Не знала, что пляжи Египта могут быть такими разными – вот что меня удивило сегодня в 9:53

Пляжи Египта — это не только красивые пейзажи, но и лучшие места для активного отдыха. Узнайте, где можно насладиться солнцем, морем и коралловыми рифами.

Читать полностью » Электронные сигареты в самолёте – что нужно знать, чтобы избежать проблем сегодня в 8:51

Узнайте все важные правила перевозки сигарет в самолёте: что можно брать с собой, а что запрещено. Подготовьтесь к путешествию без неприятных сюрпризов.

Читать полностью » Три дня в Шанхае – что я узнала, гуляя по старинным улицам и посещая футуристичные башни сегодня в 7:46

Шанхай — это город контрастов, где исторические кварталы соседствуют с футуристическими небоскрёбами. Узнайте, как организовать поездку, что стоит посмотреть и когда лучше ехать.

Читать полностью » Потратила пару часов на экскурсию по Маврику – и теперь не могу забыть эти виды сегодня в 6:44

Узнайте, что стоит увидеть на Маврикии, где провести время и как организовать отдых на этом экзотическом острове, чтобы сделать его незабываемым.

Читать полностью » Думала, что Пхукет только для пляжного отдыха – но одно открытие изменило всё сегодня в 5:39

Узнайте, когда лучше отдыхать на Пхукете, чтобы насладиться идеальной погодой, уединёнными пляжами и выгодными ценами.

Читать полностью » Планировал только отдыхать, но эта экскурсия в Бодруме перевернула моё представление о туризме сегодня в 4:37

Узнайте, как выбрать лучшие отели, где отдыхать, и какие экскурсии стоит посетить в Бодруме — идеальном курорте на Эгейском побережье.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Избавилась от болей в спине и улучшила осанку всего за 10 минут в день
Дом
Как хранить капусту без погреба: балкон, холодильник и ящик с песком – лучшие варианты
Красота и здоровье
Диабетическая стопа начинается с мозолей и потери чувствительности — Александр Мясников
Туризм
Когда лучше поехать на Багамы: опыт выбора идеального сезона для отдыха
Наука
Редкий семирукий осьминог пойман у берегов Швеции и передан учёным — Кристин Аппельквист
Питомцы
Ветеринар Орлов: тусклая шерсть и вялость могут быть признаками обезвоживания у кошек
Питомцы
Собаки могут предсказывать звонок, улавливая вибрации пола или электромагнитные импульсы
Еда
Жарю форель на сковороде без муки — корочка румяная, середина нежная: ошибка, которую все допускают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet