Древние строители обманули всех: пирамида Менкаура имеет тайный доступ, который только что нашли

Даже спустя четыре с половиной тысячи лет пирамиды Гизы продолжают удивлять человечество. Новейшие технологии позволили заглянуть под гранитные блоки пирамиды Менкаура (Микерина) и впервые дать научное подтверждение гипотезе о скрытом входе — загадке, над которой археологи ломали головы десятилетиями.

Как сканирование изменило археологию

Открытие стало возможным благодаря международной команде исследователей из Каирского университета и Мюнхенского технического университета (TUM), работающей в рамках проекта ScanPyramids. Используя передовые методы неразрушающего контроля, учёные применили радар, ультразвук и электрорезистивную томографию — технологии, которые позволяют "просвечивать" массивные каменные структуры, не нанося им ущерба.

В результате под восточным фасадом пирамиды были обнаружены две аномалии, заполненные воздухом, расположенные на глубине около 1,4 и 1,13 метра под поверхностью. Эти полости стали первым подтверждённым научным свидетельством в пользу гипотезы о втором входе в пирамиду.

"После важного подтверждения наличия скрытого коридора в пирамиде Хеопса в 2023 году, ScanPyramids вновь удалось сделать важное открытие в Гизе", — заявил профессор Кристиан Гроссе из Технического университета Мюнхена.

Зачем искать второй вход

Необычная зона восточного фасада пирамиды Менкаура давно вызывала вопросы. Лишь на одном участке — высотой около четырёх метров и шириной шести — гранитные блоки отполированы с исключительной точностью, резко отличаясь от грубой кладки соседних участков. Похожая отделка встречается только у северного входа, где расположен официальный проход в пирамиду.

Именно это сходство в архитектуре заставило голландского исследователя Стейна ван ден Ховена в 2019 году выдвинуть предположение о существовании второго, скрытого входа. Теперь, спустя пять лет, гипотеза получила убедительное подтверждение.

Как ученые "просветили" пирамиду

Электрорезистивная томография (ЭРТ) — измеряла электропроводность пород при помощи сетчатых электродов. Георадар (GPR) — с двухчастотными антеннами на 200 и 600 МГц фиксировал отражённые сигналы от внутренних структур. Ультразвуковая томография (UST) — позволила оценить плотность и целостность каменных блоков.

Объединив все данные в единый трёхмерный цифровой образ, исследователи выявили две пустоты размером 1x1,5 м и 0,9x0,7 м. Компьютерное моделирование исключило вероятность ошибок: это не трещины и не зоны с иным составом камня, а именно воздушные полости, что указывает на наличие искусственных пустот или коридоров.

Таблица: три метода, использованных при исследовании

Метод Принцип работы Цель применения Результат Электрорезистивная томография Измерение проводимости камня Поиск аномалий в плотности Обнаружены зоны с низкой проводимостью Георадар Отражение радиоволн от подповерхностных структур Определение границ пустот Подтверждены две отдельные аномалии Ультразвуковая томография Прохождение звуковых волн через камень Проверка однородности кладки Выявлены расхождения в плотности блоков

Почему это открытие важно

Пирамида Менкаура — самая маленькая из трёх великих пирамид Гизы (высота около 60 метров), построенная около 2500 года до н. э. Несмотря на её размеры, она поражает сложностью конструкции: гранитная облицовка, сложная система камер и туннелей, уникальная планировка.

Наличие второго входа может означать, что архитекторы Четвёртой династии создавали многоуровневую структуру, включавшую тайные проходы или альтернативные маршруты доступа к погребальной камере. Это может изменить представление о ритуальных и инженерных принципах, по которым возводились пирамиды.

"Гипотеза о существовании ещё одного входа весьма правдоподобна, и наши результаты значительно приближают нас к её подтверждению", — отметил профессор Гроссе.

Проект ScanPyramids: технологии XXI века в службе древней истории

Инициатива ScanPyramids, начатая в 2015 году, изменила представление о египетской археологии. Используя мюонную радиографию, лазерное сканирование и инфракрасную термографию, учёные открыли новые внутренние полости в Великой пирамиде Хуфу (Хеопса) — сначала в 2017 году, а затем подтвердили скрытый коридор в 2023-м.

Нынешнее открытие в пирамиде Менкаура стало следующим шагом — впервые на этом объекте удалось выявить структурные аномалии, согласующиеся с архитектурными особенностями, которые указывали на возможный вход.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: механические раскопки без предварительного сканирования.

Последствие: риск повреждения древней кладки.

Альтернатива: применение неразрушающих технологий, объединяющих георадар и томографию.

Ошибка: опора только на визуальные данные.

Последствие: упущенные скрытые структуры.

Альтернатива: мультиспектральный анализ и слияние данных.

Что дальше

Учёные планируют провести дополнительное 3D-сканирование и моделирование структуры под фасадом. В случае подтверждения гипотезы они разработают безопасную методику доступа к предполагаемому входу. Это может привести к открытию новых залов или погребальных камер, которые до сих пор скрыты внутри пирамиды.

Три любопытных факта о пирамиде Менкаура

Её основание облицовано гранитом Ассуана — это единственная пирамида Гизы с таким масштабом использования камня. В XIX веке в её погребальной камере была найдена деревянная саркофагоподобная крышка с именем Менкаура — но она затонула при транспортировке в Британию. Пирамида веками вдохновляла архитекторов: многие считают её самой гармоничной по пропорциям среди всех трёх пирамид плато.

Мифы и правда

Миф: пирамиды Египта полностью изучены.

Правда: современные технологии регулярно выявляют новые скрытые элементы.

Миф: второй вход — всего лишь трещина в камне.

Правда: измерения трёх независимых систем подтвердили наличие пустот с характерными геометрическими формами.

Миф: технологии мешают археологии.

Правда: без неразрушающего сканирования открытия XXI века были бы невозможны.

FAQ

Можно ли попасть в пирамиду Менкаура сегодня?

Да, она открыта для посещения, однако внутренние коридоры ограничены для защиты памятника.

Что даст подтверждение второго входа?

Это поможет понять ритуальные функции пирамиды и выявить новые помещения, где могут храниться артефакты эпохи IV династии.

Как ученые избегают повреждения структуры при сканировании?

Все методы полностью неразрушающие — волны низкой энергии не проникают глубже нескольких метров и не влияют на материал.